США возобновили поставки помощи Украине на $400 млн, - Хегсет

Пентагон разблокировал оборонный пакет для Украины после давления со стороны законодателей

Пентагон официально возобновил финансирование пакета военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов после длительного политического давления со стороны американских законодателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Post, об этом во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Средства были выделены по состоянию на вчерашний день", - заявил Хегсет во время заседания.

Он отметил, что все бюрократические препятствия наконец преодолены.

Ранее эти средства были одобрены Конгрессом. Однако они оставались замороженными. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки. Это вызвало волну критики со стороны политиков.

Что предшествовало?

Накануне сенатор-республиканец Митч Макконнелл в своей колонке в The Washington Post заявил, что Пентагон до сих пор не распределил даже $400 млн, которые были санкционированы Конгрессом несколько месяцев назад.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У Украины есть много козырей для экономического прорыва даже во время войны, - Мельник

Сильно - маленька Естонія - 1.5 млн нас - 400 тис і США - 330 млн нас - 400 тис
показать весь комментарий
30.04.2026 07:34 Ответить
Нічого дивного. Естонія велика і могутня країна, а США зубожілі та затюкані, так ще і Трамп під санкціями Ху..ла.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:46 Ответить
Не ганьбилися б вже. 400 млн виділяють Латвія, Литва та Естонія - не найбагатші країни Європи. Швеція, Німеччина, Норвегія - давно вже виділяють щороку по кілька мільярдів. І ніде не виникає бюрократичних перепон.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:50 Ответить
У Трампа СВО... Він зайнятий...
показать весь комментарий
30.04.2026 07:54 Ответить
@б@ний ішак, а не міністр.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:54 Ответить
Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки.

Яка ХУЦПА у стилі "мироносиця планетарного масштабу" Трампа.

Чому не озвучити очевидне: Трамп працює на Кремль: чинить шантаж на Україну всіма можливими способами - рятує НЕрядового Путіна...
показать весь комментарий
30.04.2026 07:55 Ответить
С какого перепугу? Не говорите про альтруизм. Значит, что то знают.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:56 Ответить
Ось чому США це не рашка.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:14 Ответить
знов про карти - та то полупокеру міндіча на один зуб.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:17 Ответить
Зебуїни,що не так з допомогою?Побачивши маштаб коррупції і розкрадання допомоги ні копійки не дав би.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:05 Ответить
Прийде час, коли цей трампівський уряд у повному складі разом з їхніми спонсорами будуть за гратами, або в ростові
показать весь комментарий
30.04.2026 09:32 Ответить
Не здивуюся, якщо ці кошти хитрими шляхами так і залишаться у Штатах. А нам передадуть якийсь тричі списаний брухт.
показать весь комментарий
30.04.2026 12:32 Ответить
 
 