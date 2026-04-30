США возобновили поставки помощи Украине на $400 млн, - Хегсет

Пентагон официально возобновил финансирование пакета военной помощи Украине на сумму 400 млн долларов после длительного политического давления со стороны американских законодателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Kyiv Post, об этом во время слушаний в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей заявил министр обороны США Пит Хегсет.

"Средства были выделены по состоянию на вчерашний день", - заявил Хегсет во время заседания.

Он отметил, что все бюрократические препятствия наконец преодолены.

Ранее эти средства были одобрены Конгрессом. Однако они оставались замороженными. Чиновники долгое время не могли объяснить причины задержки. Это вызвало волну критики со стороны политиков.

Что предшествовало?

Накануне сенатор-республиканец Митч Макконнелл в своей колонке в The Washington Post заявил, что Пентагон до сих пор не распределил даже $400 млн, которые были санкционированы Конгрессом несколько месяцев назад.

