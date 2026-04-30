У Украины есть много козырей для экономического прорыва даже во время войны, – Мельник
Украина продолжает сдерживать российскую агрессию, одновременно поддерживая макроэкономическую стабильность и создавая предпосылки для послевоенного восстановления и роста.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил на Форуме делового партнерства США – Украина "Путь от войны к восстановлению" в Нью-Йорке.
Страна уже закладывает основу для послевоенного восстановления
"Украина сегодня является уникальным примером экономики, которая одновременно стабилизирует систему и готовится к долгосрочному росту и восстановлению", - отметил дипломат.
Мельник подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения инфляция в Украине превышала 26%, однако сейчас она существенно снизилась благодаря взвешенной монетарной политике и устойчивости институтов.
"Безработица постепенно снижается, реальные зарплаты восстанавливаются, а основы для восстановительного роста уже формируются", - указал посол.
Украина сохраняет "козыри" для будущего роста
В то же время он обратил внимание на значительное фискальное давление из-за оборонных нужд:
"Украина сегодня несет чрезвычайное фискальное бремя, эквивалентное почти одной пятой ВВП, ради защиты нашего суверенитета".
Несмотря на войну, наша страна сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает адаптацию к условиям длительного конфликта. "Украина - это постоянный стартап", - отметил Мельник.
По его словам, инновации, креативность и технологическое развитие стали ключевыми чертами украинской экономики даже во время войны.
"У нас есть козырные карты (trump cards). У нас много тузов в рукаве", - заметил украинский дипломат, обыграв английское слово "козыри".
А армія як жирує - зольдатени тилових частин не знають куди гроші дівати.
І навіть на двушечки на мацкву зватає. Кароче економісти од бога.
Тут,хоча би одного нейтралізувати,якого всі бояться-війна закінчиться,що матиме позитивний вплив,в т.ч. і на економіку.
Бакай з портновим, стоять перед його очима…
Да, влитые сотни миллиардов баксов от США и ЕС асболютно ни при чем, все благодаря стойкости зеленых институций
