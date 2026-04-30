1 710 22

У Украины есть много козырей для экономического прорыва даже во время войны, – Мельник

В Совбезе ООН Мельник заявил, что Россия срывает мирный процесс

Украина продолжает сдерживать российскую агрессию, одновременно поддерживая макроэкономическую стабильность и создавая предпосылки для послевоенного восстановления и роста.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил на Форуме делового партнерства США – Украина "Путь от войны к восстановлению" в Нью-Йорке.

Страна уже закладывает основу для послевоенного восстановления

"Украина сегодня является уникальным примером экономики, которая одновременно стабилизирует систему и готовится к долгосрочному росту и восстановлению", - отметил дипломат.

Мельник подчеркнул, что после начала полномасштабного вторжения инфляция в Украине превышала 26%, однако сейчас она существенно снизилась благодаря взвешенной монетарной политике и устойчивости институтов.

"Безработица постепенно снижается, реальные зарплаты восстанавливаются, а основы для восстановительного роста уже формируются", - указал посол.

Украина сохраняет "козыри" для будущего роста

В то же время он обратил внимание на значительное фискальное давление из-за оборонных нужд:

"Украина сегодня несет чрезвычайное фискальное бремя, эквивалентное почти одной пятой ВВП, ради защиты нашего суверенитета".

Несмотря на войну, наша страна сохраняет макроэкономическую стабильность и продолжает адаптацию к условиям длительного конфликта. "Украина - это постоянный стартап", - отметил Мельник.

По его словам, инновации, креативность и технологическое развитие стали ключевыми чертами украинской экономики даже во время войны.

"У нас есть козырные карты (trump cards). У нас много тузов в рукаве", - заметил украинский дипломат, обыграв английское слово "козыри".

Топ комментарии
+12
В нас багато потужних козирів, з маєтками в Козині та Конча-Заспі
показать весь комментарий
30.04.2026 07:08 Ответить
+6
Покажіть йому зростання зовнішнього боргу за час правління Оманської гниди, про яке зростання йде мова
показать весь комментарий
30.04.2026 07:12 Ответить
+5
16ать ви молодци! Главноє шо Європа нічо не дає, все за свої.
А армія як жирує - зольдатени тилових частин не знають куди гроші дівати.
І навіть на двушечки на мацкву зватає. Кароче економісти од бога.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:51 Ответить
Я сижу на "банке" во время "игры". Я вам все порешаю.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:01 Ответить
В нас багато потужних козирів, з маєтками в Козині та Конча-Заспі
показать весь комментарий
30.04.2026 07:08 Ответить
Лише одна проблема ці козирі нівелює - злодійкувата некомпетентна зелена влада.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:09 Ответить
Покажіть йому зростання зовнішнього боргу за час правління Оманської гниди, про яке зростання йде мова
показать весь комментарий
30.04.2026 07:12 Ответить
Це кооператів "Дінастія", так? Велике будівництво дінастичних маєтків еліти за рахунок ракет та дронів? Де наша балістична ракета? А ось бачишь цей шпіль на усадьбе Зеленського?
показать весь комментарий
30.04.2026 07:22 Ответить
Экономикой керуе агент сивковича,он прорывно рвет ее на куски вместе про стадом подкупольных конвертчиков - это истинная ситуация в экономике.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:25 Ответить
Козирі є, але біда в тому що за Україну грають ідіоти.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:38 Ответить
16ать ви молодци! Главноє шо Європа нічо не дає, все за свої.
А армія як жирує - зольдатени тилових частин не знають куди гроші дівати.
І навіть на двушечки на мацкву зватає. Кароче економісти од бога.
показать весь комментарий
30.04.2026 07:51 Ответить
Ну, такі як він, вже економічно "прорвались".....
показать весь комментарий
30.04.2026 07:56 Ответить
Дали 90 лярдів нам і зразу тузи з рукава посипались )))
показать весь комментарий
30.04.2026 08:01 Ответить
Уже, так, что бы понятнее было. Козырей в игре много не бывает. Может быть один, но в нужный момент.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:04 Ответить
Що багато,в т.ч. у вищих ешелонах,то факт
Тут,хоча би одного нейтралізувати,якого всі бояться-війна закінчиться,що матиме позитивний вплив,в т.ч. і на економіку.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:06 Ответить
Агент «Козир» переляканий, і пам'ятає про вказівки йому в Омані….
Бакай з портновим, стоять перед його очима…
показать весь комментарий
30.04.2026 08:15 Ответить
"Мельник наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні перевищувала 26%, однак нині вона істотно знизилася завдяки зваженій монетарній політиці та стійкості інституцій."

Да, влитые сотни миллиардов баксов от США и ЕС асболютно ни при чем, все благодаря стойкости зеленых институций
показать весь комментарий
30.04.2026 08:45 Ответить
Козирі козирями, а шулери шулерами.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:52 Ответить
6 жовтня 2019, 10:10

Гончарук розповів, завдяки чому економіка зросте на 40%

Кабмін вважає підвищення рівня економічної свободи в країні тим чинником, що допоможе Україні збільшити ВВП на 40%.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:56 Ответить
А рывок, рывок будет. ) У ***** ещё рывок был. Отстаёт батенька .
показать весь комментарий
30.04.2026 08:59 Ответить
Самий потужний "Козир" це єрмак. Біля нього "Портрет" і "Бакланов". Добре, що поїхали міндичі і цукермани, то можливо будуть менеше красти мільярдів з допомоги партнерів і не залишать нас замерзати взимку. Після цієї свори потужним активом є барани 73%. Вони зробили свою справу у 2019 році.
показать весь комментарий
30.04.2026 08:59 Ответить
Таке враження, що він віщає з якогось паралельного світу.
показать весь комментарий
30.04.2026 09:23 Ответить
Ми бачимо, як потужно прорвалися міндічі з чернишовими, рєзнікови з борисовими і вітюками, крупи з прокурворами... Так, це прорив...
показать весь комментарий
30.04.2026 09:27 Ответить
Не знаю які козирі в України,а у цього діяча 5000 кг золота в на збереженні в мацковському банку.
показать весь комментарий
30.04.2026 10:34 Ответить
В нас є цілий агент козир! Навіщо нам інші козирі?
показать весь комментарий
30.04.2026 12:54 Ответить
 
 