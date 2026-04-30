Україна має багато козирів для економічного прориву навіть під час війни, - Мельник

У Радбезі ООН Мельник заявив, що Росія зриває мирний процес

Україна продовжує стримувати російську агресію, водночас підтримуючи макроекономічну стабільність і створюючи передумови для повоєнного відновлення та зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це постпред України при ООН Андрій Мельник заявив на Форумі ділового партнерства США – Україна "Шлях від війни до відновлення" у Нью-Йорку.

Країна вже закладає основу для повоєнного відновлення

"Україна сьогодні є унікальним прикладом економіки, яка одночасно стабілізує систему і готується до довгострокового зростання й відбудови", – зазначив дипломат.

Мельник наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні перевищувала 26%, однак нині вона істотно знизилася завдяки зваженій монетарній політиці та стійкості інституцій.

"Безробіття поступово знижується, реальні зарплати відновлюються, а основи для відновлювального зростання вже формуються", – вказав посол.

Україна зберігає "козирі" для майбутнього зростання

Водночас він звернув увагу на значний фіскальний тиск через оборонні потреби:

"Україна сьогодні несе надзвичайний фіскальний тягар, еквівалентний майже одній п’ятій ВВП, задля захисту нашого суверенітету".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія пропонує ЄС запровадити мита на російські товари і спрямувати їх на відбудову України

Попри війну наша країна зберігає макроекономічну стабільність і продовжує адаптацію до умов тривалого конфлікту. "Україна – це постійний стартап", – зазначив Мельник.

За його словами, інновації, креативність і технологічний розвиток стали ключовими рисами української економіки навіть під час війни.

"Ми маємо козирні карти (trump cards). У нас багато тузів у рукаві", - зауважив український дипломат, обігравши англійське слово "козирі".

Топ коментарі
В нас багато потужних козирів, з маєтками в Козині та Конча-Заспі
30.04.2026 07:08 Відповісти
Покажіть йому зростання зовнішнього боргу за час правління Оманської гниди, про яке зростання йде мова
30.04.2026 07:12 Відповісти
16ать ви молодци! Главноє шо Європа нічо не дає, все за свої.
А армія як жирує - зольдатени тилових частин не знають куди гроші дівати.
І навіть на двушечки на мацкву зватає. Кароче економісти од бога.
30.04.2026 07:51 Відповісти
Я сижу на "банке" во время "игры". Я вам все порешаю.
30.04.2026 07:01 Відповісти
Лише одна проблема ці козирі нівелює - злодійкувата некомпетентна зелена влада.
30.04.2026 07:09 Відповісти
Це кооператів "Дінастія", так? Велике будівництво дінастичних маєтків еліти за рахунок ракет та дронів? Де наша балістична ракета? А ось бачишь цей шпіль на усадьбе Зеленського?
Экономикой керуе агент сивковича,он прорывно рвет ее на куски вместе про стадом подкупольных конвертчиков - это истинная ситуация в экономике.
Козирі є, але біда в тому що за Україну грають ідіоти.
Ну, такі як він, вже економічно "прорвались".....
30.04.2026 07:56 Відповісти
Дали 90 лярдів нам і зразу тузи з рукава посипались )))
30.04.2026 08:01 Відповісти
Уже, так, что бы понятнее было. Козырей в игре много не бывает. Может быть один, но в нужный момент.
30.04.2026 08:04 Відповісти
Що багато,в т.ч. у вищих ешелонах,то факт
Тут,хоча би одного нейтралізувати,якого всі бояться-війна закінчиться,що матиме позитивний вплив,в т.ч. і на економіку.
30.04.2026 08:06 Відповісти
Агент «Козир» переляканий, і пам'ятає про вказівки йому в Омані….
Бакай з портновим, стоять перед його очима…
30.04.2026 08:15 Відповісти
"Мельник наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні перевищувала 26%, однак нині вона істотно знизилася завдяки зваженій монетарній політиці та стійкості інституцій."

Да, влитые сотни миллиардов баксов от США и ЕС асболютно ни при чем, все благодаря стойкости зеленых институций
30.04.2026 08:45 Відповісти
Козирі козирями, а шулери шулерами.
30.04.2026 08:52 Відповісти
6 жовтня 2019, 10:10

Гончарук розповів, завдяки чому економіка зросте на 40%

Кабмін вважає підвищення рівня економічної свободи в країні тим чинником, що допоможе Україні збільшити ВВП на 40%.
30.04.2026 08:56 Відповісти
А рывок, рывок будет. ) У ***** ещё рывок был. Отстаёт батенька .
30.04.2026 08:59 Відповісти
Самий потужний "Козир" це єрмак. Біля нього "Портрет" і "Бакланов". Добре, що поїхали міндичі і цукермани, то можливо будуть менеше красти мільярдів з допомоги партнерів і не залишать нас замерзати взимку. Після цієї свори потужним активом є барани 73%. Вони зробили свою справу у 2019 році.
30.04.2026 08:59 Відповісти
Таке враження, що він віщає з якогось паралельного світу.
30.04.2026 09:23 Відповісти
Ми бачимо, як потужно прорвалися міндічі з чернишовими, рєзнікови з борисовими і вітюками, крупи з прокурворами... Так, це прорив...
30.04.2026 09:27 Відповісти
Не знаю які козирі в України,а у цього діяча 5000 кг золота в на збереженні в мацковському банку.
30.04.2026 10:34 Відповісти
В нас є цілий агент козир! Навіщо нам інші козирі?
