Україна має багато козирів для економічного прориву навіть під час війни, - Мельник

Україна продовжує стримувати російську агресію, водночас підтримуючи макроекономічну стабільність і створюючи передумови для повоєнного відновлення та зростання.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це постпред України при ООН Андрій Мельник заявив на Форумі ділового партнерства США – Україна "Шлях від війни до відновлення" у Нью-Йорку.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Країна вже закладає основу для повоєнного відновлення

"Україна сьогодні є унікальним прикладом економіки, яка одночасно стабілізує систему і готується до довгострокового зростання й відбудови", – зазначив дипломат.

Мельник наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні перевищувала 26%, однак нині вона істотно знизилася завдяки зваженій монетарній політиці та стійкості інституцій.

"Безробіття поступово знижується, реальні зарплати відновлюються, а основи для відновлювального зростання вже формуються", – вказав посол.

Україна зберігає "козирі" для майбутнього зростання

Водночас він звернув увагу на значний фіскальний тиск через оборонні потреби:

"Україна сьогодні несе надзвичайний фіскальний тягар, еквівалентний майже одній п’ятій ВВП, задля захисту нашого суверенітету".

Попри війну наша країна зберігає макроекономічну стабільність і продовжує адаптацію до умов тривалого конфлікту. "Україна – це постійний стартап", – зазначив Мельник.

За його словами, інновації, креативність і технологічний розвиток стали ключовими рисами української економіки навіть під час війни.

"Ми маємо козирні карти (trump cards). У нас багато тузів у рукаві", - зауважив український дипломат, обігравши англійське слово "козирі".