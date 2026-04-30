Україна має багато козирів для економічного прориву навіть під час війни, - Мельник
Україна продовжує стримувати російську агресію, водночас підтримуючи макроекономічну стабільність і створюючи передумови для повоєнного відновлення та зростання.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це постпред України при ООН Андрій Мельник заявив на Форумі ділового партнерства США – Україна "Шлях від війни до відновлення" у Нью-Йорку.
Країна вже закладає основу для повоєнного відновлення
"Україна сьогодні є унікальним прикладом економіки, яка одночасно стабілізує систему і готується до довгострокового зростання й відбудови", – зазначив дипломат.
Мельник наголосив, що після початку повномасштабного вторгнення інфляція в Україні перевищувала 26%, однак нині вона істотно знизилася завдяки зваженій монетарній політиці та стійкості інституцій.
"Безробіття поступово знижується, реальні зарплати відновлюються, а основи для відновлювального зростання вже формуються", – вказав посол.
Україна зберігає "козирі" для майбутнього зростання
Водночас він звернув увагу на значний фіскальний тиск через оборонні потреби:
"Україна сьогодні несе надзвичайний фіскальний тягар, еквівалентний майже одній п’ятій ВВП, задля захисту нашого суверенітету".
Попри війну наша країна зберігає макроекономічну стабільність і продовжує адаптацію до умов тривалого конфлікту. "Україна – це постійний стартап", – зазначив Мельник.
За його словами, інновації, креативність і технологічний розвиток стали ключовими рисами української економіки навіть під час війни.
"Ми маємо козирні карти (trump cards). У нас багато тузів у рукаві", - зауважив український дипломат, обігравши англійське слово "козирі".
А армія як жирує - зольдатени тилових частин не знають куди гроші дівати.
І навіть на двушечки на мацкву зватає. Кароче економісти од бога.
Тут,хоча би одного нейтралізувати,якого всі бояться-війна закінчиться,що матиме позитивний вплив,в т.ч. і на економіку.
Бакай з портновим, стоять перед його очима…
Да, влитые сотни миллиардов баксов от США и ЕС асболютно ни при чем, все благодаря стойкости зеленых институций
Гончарук розповів, завдяки чому економіка зросте на 40%
Кабмін вважає підвищення рівня економічної свободи в країні тим чинником, що допоможе Україні збільшити ВВП на 40%.