Естонія пропонує ЄС запровадити мита на російські товари і спрямувати їх на відбудову України

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал закликав Європейський Союз запровадити мита на російські товари, зокрема сталь і добрива, а отримані кошти спрямувати на відбудову України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це політик заявив в інтерв’ю Politico в кулуарах засідання Європейської Ради на Кіпрі.

За його словами, Росія завдала українській інфраструктурі збитків на сотні мільярдів євро, і навіть тих 210 мільярдів євро заморожених активів РФ, які зберігаються у Брюсселі, не буде достатньо для повного відновлення України.

Також читайте: Естонія збільшила витрати на оборону до 5% ВВП через загрозу з боку РФ, – Міноборони

Нам потрібно ввести мита на товари з Росії, щоб компенсувати збитки. Про це говорили на різних зустрічах, що мита на російські товари могли б фінансувати відновлення України", — заявив естонський прем’єр.

Politico вказує, що в листопаді сім країн, включно з Естонією, закликали запровадити тарифи на російські товари, як-от сталь та добрива. Одна ця ініціатива не отримала продовження і не увійшла до 20-го пакету санкцій, узгодженого ЄС цього тижня.

Також читайте: Немає підстав вважати, що РФ може відкрити новий фронт проти країн Балтії, - розвідка Естонії

Прем’єр Естонії також повторив свій заклик до ЄС оновити візові правила, щоб заборонити російським військовим в'їзд до блоку. За його словами, якщо цього не зробити, то по закінченню війни "вони заполонять Європу і спричинять хаос".

"Вони злочинці, вони шукатимуть роботу в приватних арміях, у різних місцях. Тож це питання нашої внутрішньої безпеки. Якщо ви причетні до агресії проти України, то, будь ласка, залишайтеся в росії".

Також читайте: ЄБРР інвестує 60 мільйонів євро у фонд Amber Dragon для відбудови України