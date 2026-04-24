Эстония предлагает ЕС ввести пошлины на российские товары и направить их на восстановление Украины
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал Европейский Союз ввести пошлины на российские товары, в частности на сталь и удобрения, а полученные средства направить на восстановление Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом политик заявил в интервью Politico в кулуарах заседания Европейского Совета на Кипре.
По его словам, Россия нанесла украинской инфраструктуре ущерб на сотни миллиардов евро, и даже тех 210 миллиардов евро замороженных активов РФ, которые хранятся в Брюсселе, не хватит для полного восстановления Украины.
"Нам нужно ввести пошлины на товары из России, чтобы компенсировать убытки. Об этом говорили на различных встречах, что пошлины на российские товары могли бы финансировать восстановление Украины", — заявил эстонский премьер.
Politico отмечает, что в ноябре семь стран, включая Эстонию, призвали ввести пошлины на российские товары, такие как сталь и удобрения. Эта инициатива не получила продолжения и не вошла в 20-й пакет санкций, согласованный ЕС на этой неделе.
Премьер Эстонии также повторил свой призыв к ЕС обновить визовые правила, чтобы запретить российским военным въезд в блок. По его словам, если этого не сделать, то по окончании войны "они заполонят Европу и вызовут хаос".
"Они преступники, они будут искать работу в частных армиях, в разных местах. Поэтому это вопрос нашей внутренней безопасности. Если вы причастны к агрессии против Украины, то, пожалуйста, оставайтесь в России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але такі, як орбан - цього робити не будуть!