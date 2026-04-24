Нет оснований полагать, что РФ может открыть новый фронт против стран Балтии, — разведка Эстонии
Текущая разведывательная информация не дает никаких оснований полагать, что Россия может открыть новый фронт против стран Балтии, однако Кремль часто прибегает к иррациональным шагам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг.
РФ не достигла целей в Украине
Он отметил, что оценка угрозы агрессии является довольно сложным процессом, требующим анализа текущего состояния вооруженных сил, политических намерений правительства и возможности осуществления нападения в международном контексте.
По словам Кивисельга, России в значительной степени не удалось достичь своих стратегических целей в Украине. Даже если некоторые из них были достигнуты, это произошло значительно позже, чем планировалось изначально.
Он добавил, что для поддержания темпов атак в Украине необходима мобилизация.
"Сегодня, даже если эта мобилизация проводится в России, нет признаков того, что эти мобилизованные подразделения будут каким-либо образом использованы против стран НАТО. В то же время Вооруженные силы, включая Разведывательный центр, ежедневно работают над предотвращением потенциальной войны", — сказал Кивисельг.
Руководство РФ непредсказуемо
Он убежден, что в настоящее время нет такой угрозы, что Россия могла бы атаковать страны Балтии или НАТО в более широком смысле.
Хотя признаков нападения нет, Кивисельг отметил, что руководство России непредсказуемо и часто принимает иррациональные решения.
"С рациональной точки зрения, Российской Федерации, безусловно, не было бы смысла открывать новый фронт где-то еще в регионе. Но мы видели, что Российская Федерация не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", – добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, во время интервью для телемарафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связывает ограничения социальных сетей в России с желанием сдержать бунты, вероятно, из-за объявления всеобщей мобилизации.
- Вероятными целями России он назвал страны Балтии, поскольку они "не готовы к сильному противостоянию".
- В то же время литовские политики назвали ложным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии.
- Кроме того, премьер-министрЛитвы Инга Ругинене призвала президента Украины Владимира Зеленского избегать риторики запугивания после заявлений о возможной угрозе нападения России на страны Балтии.
Епоха Бідності правда закінчилась.. почалась Епоха Зельоних Злиднів
А про гіперзвукові ракети, КАБи, балістику, беспілотники, нескінченну кількість малих штурмових груп, гібридні атаки у військових статутах НАТИ нічого нема...