Нет оснований полагать, что РФ может открыть новый фронт против стран Балтии, — разведка Эстонии

Текущая разведывательная информация не дает никаких оснований полагать, что Россия может открыть новый фронт против стран Балтии, однако Кремль часто прибегает к иррациональным шагам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг.

РФ не достигла целей в Украине

Он отметил, что оценка угрозы агрессии является довольно сложным процессом, требующим анализа текущего состояния вооруженных сил, политических намерений правительства и возможности осуществления нападения в международном контексте.

По словам Кивисельга, России в значительной степени не удалось достичь своих стратегических целей в Украине. Даже если некоторые из них были достигнуты, это произошло значительно позже, чем планировалось изначально.

Он добавил, что для поддержания темпов атак в Украине необходима мобилизация.

"Сегодня, даже если эта мобилизация проводится в России, нет признаков того, что эти мобилизованные подразделения будут каким-либо образом использованы против стран НАТО. В то же время Вооруженные силы, включая Разведывательный центр, ежедневно работают над предотвращением потенциальной войны", — сказал Кивисельг.

Руководство РФ непредсказуемо

Он убежден, что в настоящее время нет такой угрозы, что Россия могла бы атаковать страны Балтии или НАТО в более широком смысле.

Хотя признаков нападения нет, Кивисельг отметил, что руководство России непредсказуемо и часто принимает иррациональные решения.

"С рациональной точки зрения, Российской Федерации, безусловно, не было бы смысла открывать новый фронт где-то еще в регионе. Но мы видели, что Российская Федерация не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", – добавил он.

