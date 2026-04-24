РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9566 посетителей онлайн
Новости Провокации рф над странами Балтии
434 12

Нет оснований полагать, что РФ может открыть новый фронт против стран Балтии, — разведка Эстонии

Кивисельг о новом фронте РФ против стран Балтии

Текущая разведывательная информация не дает никаких оснований полагать, что Россия может открыть новый фронт против стран Балтии, однако Кремль часто прибегает к иррациональным шагам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии Антс Кивисельг.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ не достигла целей в Украине

Он отметил, что оценка угрозы агрессии является довольно сложным процессом, требующим анализа текущего состояния вооруженных сил, политических намерений правительства и возможности осуществления нападения в международном контексте.

По словам Кивисельга, России в значительной степени не удалось достичь своих стратегических целей в Украине. Даже если некоторые из них были достигнуты, это произошло значительно позже, чем планировалось изначально.

Читайте также: В Швеции предупредили о возможной атаке РФ на острова Балтии, – The Times

Он добавил, что для поддержания темпов атак в Украине необходима мобилизация.

"Сегодня, даже если эта мобилизация проводится в России, нет признаков того, что эти мобилизованные подразделения будут каким-либо образом использованы против стран НАТО. В то же время Вооруженные силы, включая Разведывательный центр, ежедневно работают над предотвращением потенциальной войны", — сказал Кивисельг.

Руководство РФ непредсказуемо

Он убежден, что в настоящее время нет такой угрозы, что Россия могла бы атаковать страны Балтии или НАТО в более широком смысле.

Хотя признаков нападения нет, Кивисельг отметил, что руководство России непредсказуемо и часто принимает иррациональные решения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва обвинила страны Балтии и Финляндию в соучастии в "агрессии против РФ": в ЕС отреагировали

"С рациональной точки зрения, Российской Федерации, безусловно, не было бы смысла открывать новый фронт где-то еще в регионе. Но мы видели, что Российская Федерация не всегда рациональна в своих решениях и может допускать стратегические просчеты", – добавил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, во время интервью для телемарафона президент Украины Владимир Зеленский заявил, что связывает ограничения социальных сетей в России с желанием сдержать бунты, вероятно, из-за объявления всеобщей мобилизации.
  • Вероятными целями России он назвал страны Балтии, поскольку они "не готовы к сильному противостоянию".
  • В то же время литовские политики назвали ложным заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия готовит мобилизацию для нападения на страны Балтии.
  • Кроме того, премьер-министрЛитвы Инга Ругинене призвала президента Украины Владимира Зеленского избегать риторики запугивания после заявлений о возможной угрозе нападения России на страны Балтии.

Автор: 

Балтия (392) россия (97261) Эстония (1613)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
все правильно, не потрібно провокуватися "Травень, шашлик, день перемоги!"
показать весь комментарий
24.04.2026 19:27 Ответить
+2
Теж саме українці чули від зеленої влади та кацапського каганату. А потім був лютий 22 р.
показать весь комментарий
24.04.2026 19:31 Ответить
+2
Розвідка Естонії не бачить угруповань, які спроможні...
А про гіперзвукові ракети, КАБи, балістику, беспілотники, нескінченну кількість малих штурмових груп, гібридні атаки у військових статутах НАТИ нічого нема...
показать весь комментарий
24.04.2026 19:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оманська Гнида сказала що буде - значить буде .. це як травневі шашлики та кінець Епохи Бідності

Епоха Бідності правда закінчилась.. почалась Епоха Зельоних Злиднів
показать весь комментарий
24.04.2026 19:25 Ответить
все правильно, не потрібно провокуватися "Травень, шашлик, день перемоги!"
показать весь комментарий
24.04.2026 19:27 Ответить
Якась цікава ця розвідка Естонії.
показать весь комментарий
24.04.2026 19:30 Ответить
Розвідка Естонії не бачить угруповань, які спроможні...
А про гіперзвукові ракети, КАБи, балістику, беспілотники, нескінченну кількість малих штурмових груп, гібридні атаки у військових статутах НАТИ нічого нема...
показать весь комментарий
24.04.2026 19:38 Ответить
Теж саме українці чули від зеленої влади та кацапського каганату. А потім був лютий 22 р.
показать весь комментарий
24.04.2026 19:31 Ответить
Зєля - кацапськи агент і провокатор ,який хоче втягти країни Балтії у війну ,щоб був привід у путлєра сказати - "це ж не ми напали на Естонію ,то Естонія напала на росію ," Згадайте як почалась совєтсько-фінська війна 1940 року і вам все стане зрозуміло .
показать весь комментарий
24.04.2026 19:32 Ответить
не треба за х-уйла вирішувати, кого він ще хоче знищити, крім України, країни Балтії нервує вгадування думок кремлівського маніяка, Зеленський повинен це розуміти
показать весь комментарий
24.04.2026 19:35 Ответить
Почитайте зведення нашої розвідки до 24.02.22
показать весь комментарий
24.04.2026 19:35 Ответить
никто не ждал что рашка нападёт на Украину а она напала!то же самое с Эстонией и всеми европейскими странами может произойти пока этот шизофреник ***** у власти в рашке!
показать весь комментарий
24.04.2026 19:48 Ответить
Тем более Китай уже вступает в игру и американцы скорее всего с Европы войска кинут в Иран
показать весь комментарий
24.04.2026 19:51 Ответить
А 50000 солдат должны будут защищать всю Европу или как? Смысла нет двигать войска, они не будут воевать ни в Европе ни тем более в Иране.
показать весь комментарий
24.04.2026 19:55 Ответить
Да все ждали. Вопрос времени был.
показать весь комментарий
24.04.2026 19:51 Ответить
 
 