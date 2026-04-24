Провокації РФ над Балтією
Немає підстав вважати, що РФ може відкрити новий фронт проти країн Балтії, - розвідка Естонії

Ківісельг про новий фронт РФ проти країн Балтії

Поточна розвідувальна інформація не дає жодних підстав вважати, що Росія може відкрити новий фронт проти країн Балтії, однак Кремль часто вдається до ірраціональних кроків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії Антс Ківісельг.

РФ не досягла цілей в Україні

Він зауважив, що оцінка загрози агресії є доволі складним процесом, що потребує аналізу поточного стану збройних сил, політичних намірів уряду та можливості здійснення нападу в міжнародному контексті.

За словами Ківісельга, Росії значною мірою не вдалося досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Навіть якщо деякі з них були досягнуті, це сталося значно пізніше, ніж планувалося спочатку.

Також читайте: У Швеції попередили про можливу атаку РФ на острови Балтії, – The Times

Він додав, що для підтримки темпів атак в Україні необхідна мобілізація.

"Сьогодні, навіть якщо ця мобілізація проводиться в Росії, немає ознак того, що ці мобілізовані підрозділи будуть якимось чином використані проти країн НАТО. Водночас Збройні сили, включаючи Розвідувальний центр, щодня працюють над запобіганням потенційній війні", – сказав Ківісельг.

Керівництво РФ непередбачуване

Він переконаний, що наразі немає такої загрози, що Росія могла б атакувати країни Балтії або НАТО в ширшому сенсі.

Хоча ознак нападу немає, Ківісельг зазначив, що керівництво Росії непередбачуване і часто ухвалює ірраціональні рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва звинуватила країни Балтії та Фінляндію у співучасті в "агресії проти РФ": у ЄС відреагували

"З раціонального погляду, Російській Федерації, безумовно, не було б сенсу відкривати новий фронт десь ще в регіоні. Але ми бачили, що Російська Федерація не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків", – додав він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час інтерв’ю для телемарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що пов’язує обмеження соціальних мереж у Росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.
  • Імовірними цілями Росії він назвав країни Балтії, бо вони "не готові до сильного протистояння".
  • Водночас стонські політики назвали неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії.
  • Крім того, прем’єрка Литви Інга Ругінене закликала президента України Володимира Зеленського уникати риторики залякування після заяв про можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії.

Топ коментарі
+3
Теж саме українці чули від зеленої влади та кацапського каганату. А потім був лютий 22 р.
24.04.2026 19:31 Відповісти
+3
Розвідка Естонії не бачить угруповань, які спроможні...
А про гіперзвукові ракети, КАБи, балістику, беспілотники, нескінченну кількість малих штурмових груп, гібридні атаки у військових статутах НАТИ нічого нема...
24.04.2026 19:38 Відповісти
+2
все правильно, не потрібно провокуватися "Травень, шашлик, день перемоги!"
24.04.2026 19:27 Відповісти
Оманська Гнида сказала що буде - значить буде .. це як травневі шашлики та кінець Епохи Бідності

Епоха Бідності правда закінчилась.. почалась Епоха Зельоних Злиднів
24.04.2026 19:25 Відповісти
24.04.2026 19:27 Відповісти
Якась цікава ця розвідка Естонії.
24.04.2026 19:30 Відповісти
24.04.2026 19:38 Відповісти
Теж саме українці чули від зеленої влади та кацапського каганату. А потім був лютий 22 р.
24.04.2026 19:31 Відповісти
Зєля - кацапськи агент і провокатор ,який хоче втягти країни Балтії у війну ,щоб був привід у путлєра сказати - "це ж не ми напали на Естонію ,то Естонія напала на росію ," Згадайте як почалась совєтсько-фінська війна 1940 року і вам все стане зрозуміло .
24.04.2026 19:32 Відповісти
не треба за х-уйла вирішувати, кого він ще хоче знищити, крім України, країни Балтії нервує вгадування думок кремлівського маніяка, Зеленський повинен це розуміти
24.04.2026 19:35 Відповісти
Почитайте зведення нашої розвідки до 24.02.22
24.04.2026 19:35 Відповісти
никто не ждал что рашка нападёт на Украину а она напала!то же самое с Эстонией и всеми европейскими странами может произойти пока этот шизофреник ***** у власти в рашке!
24.04.2026 19:48 Відповісти
Тем более Китай уже вступает в игру и американцы скорее всего с Европы войска кинут в Иран
24.04.2026 19:51 Відповісти
А 50000 солдат должны будут защищать всю Европу или как? Смысла нет двигать войска, они не будут воевать ни в Европе ни тем более в Иране.
24.04.2026 19:55 Відповісти
Да все ждали. Вопрос времени был.
24.04.2026 19:51 Відповісти
 
 