Немає підстав вважати, що РФ може відкрити новий фронт проти країн Балтії, - розвідка Естонії
Поточна розвідувальна інформація не дає жодних підстав вважати, що Росія може відкрити новий фронт проти країн Балтії, однак Кремль часто вдається до ірраціональних кроків.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії Антс Ківісельг.
РФ не досягла цілей в Україні
Він зауважив, що оцінка загрози агресії є доволі складним процесом, що потребує аналізу поточного стану збройних сил, політичних намірів уряду та можливості здійснення нападу в міжнародному контексті.
За словами Ківісельга, Росії значною мірою не вдалося досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Навіть якщо деякі з них були досягнуті, це сталося значно пізніше, ніж планувалося спочатку.
Він додав, що для підтримки темпів атак в Україні необхідна мобілізація.
"Сьогодні, навіть якщо ця мобілізація проводиться в Росії, немає ознак того, що ці мобілізовані підрозділи будуть якимось чином використані проти країн НАТО. Водночас Збройні сили, включаючи Розвідувальний центр, щодня працюють над запобіганням потенційній війні", – сказав Ківісельг.
Керівництво РФ непередбачуване
Він переконаний, що наразі немає такої загрози, що Росія могла б атакувати країни Балтії або НАТО в ширшому сенсі.
Хоча ознак нападу немає, Ківісельг зазначив, що керівництво Росії непередбачуване і часто ухвалює ірраціональні рішення.
"З раціонального погляду, Російській Федерації, безумовно, не було б сенсу відкривати новий фронт десь ще в регіоні. Але ми бачили, що Російська Федерація не завжди раціональна у своїх рішеннях і може припускатися стратегічних прорахунків", – додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час інтерв’ю для телемарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що пов’язує обмеження соціальних мереж у Росії з бажанням стримати бунти, ймовірно, через оголошення загальної мобілізації.
- Імовірними цілями Росії він назвав країни Балтії, бо вони "не готові до сильного протистояння".
- Водночас стонські політики назвали неправдивою заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Росія готує мобілізацію для нападу на країни Балтії.
- Крім того, прем’єрка Литви Інга Ругінене закликала президента України Володимира Зеленського уникати риторики залякування після заяв про можливу загрозу нападу Росії на країни Балтії.
