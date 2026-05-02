КСИР анонсировал введение новых правил в Ормузском проливе
Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о намерении ввести "новые правила", которые будут касаться акватории у побережья страны в Аравийском море и Ормузском проливе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Tasnim.
Что говорит КСИР?
Командование КСИР заявило о намерении обеспечить безопасность судоходства в акватории Ормузского пролива.
Также в сообщении говорится, что военно-морские подразделения КСИР будут контролировать около 2 тысяч километров иранского побережья в Персидском заливе и Ормузском проливе. По их словам, эти воды должны стать символом силы и гордости для иранского народа, а также способствовать безопасности и экономическому развитию региона.
Что предшествовало?
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.
Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.
- Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.
ось що буває, коли БАРИГИ зі своїми барижними звичками добираються до влади
Соррі , зетс май опіньойн
Кому не подобається, може спробувати відібрати або ігнорувати.
До війни з ними ніхто про цей прохід не домовлявся і не платив. Тепер - домовляються і платять.
Поки "пєрєміріє" не уклали, їх ракети та дрони по всьому Близькому Сходу цілі уражали, попри зусилля Ізраїля і США. І під час другої фази ще купу всього уразять. Здогадайтесь, якою буде ціна газу і нафти.
Іран до другої фази готовий, а всі інші?
Я вже не кажу про морально-психологічну складову, де КВІР переміг з розгромним рахунком.
Воювати не тільки проти США з Ізраїлем, а і проти свого власного народу одночасно - і поставити всіх перелічених рачки, і бути готовим поставити рачки ще раз.
Тільки всякі устьлугі-туапсі картину псують.
І просування на 2-6 кв.км. на день якось не вражають уяву мешканців свєрхдєржави.
За кордоном про нас і про них геть інакше пишуть, ніж більшість коментаторів тут.
Принципова різниця з Іраном в тому, що русня по землі йде, у той час коли США та Ізраїль виключно з повітря атакують. І у нас немає такої злобної хунти, як КВІР, хоча нам тут намагаються нав'язати зворотне. І росія до власних втрат відноситься принципово інакше, ніж США.
Відносились би США як росія - розгромили б КВІР. Так, втративши пару сотень тисяч вбитими і пораненими, але - розгромили б. Ресурсів вистачає.
Тільки не зроблять цього вони. І тому програли зараз, і програють ще раз.
І тоді буде зовсім інша розмова. З усіма.
Та хто сказав, що не буде? Вони половину Ірану вб'ють, аби її отримати. Друга половина - нехай вмре сама.
Носії є, купа. Та сама балістика, яка успішно літала аж до пєрємірія.
Я за те, щоб США виграли. Тобто знищили режим.
Але не вірю в це.
Вони не готові платити ціну. А КВІР - вже платять, і готові до кінця.
В цьому різниця.
зєля теж обіцяв "конєц епохі бєдності", "просто пєрєстать стрєлять", "сдєлать іх вмєстє".
Військово-морські підрозділи КВІР контролюватимуть близько 2 тисяч кілометрів іранського узбережжя в Перській затоці та Ормузькій протоці. ... Води мають стати символом сили й гордості для іранського народу, а також сприяти безпеці та економічному розвитку регіону.
Про НАМІРИ запровадити, а не про суть ПРАВИЛ, які НАПЕВНО про "приватизацію-колективізацію" ІРАНом міжнародних водних шляхів, які регулюються міжнародним правом.
Б'ємо в туаПсіну попри всі скиглення з-за Атлантики.
"красівая пабєда" трампона!!!