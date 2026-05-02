КСИР анонсировал введение новых правил в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о намерении ввести "новые правила", которые будут касаться акватории у побережья страны в Аравийском море и Ормузском проливе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Tasnim.

Что говорит КСИР?

Командование КСИР заявило о намерении обеспечить безопасность судоходства в акватории Ормузского пролива.

Также в сообщении говорится, что военно-морские подразделения КСИР будут контролировать около 2 тысяч километров иранского побережья в Персидском заливе и Ормузском проливе. По их словам, эти воды должны стать символом силы и гордости для иранского народа, а также способствовать безопасности и экономическому развитию региона.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

