КСИР анонсировал введение новых правил в Ормузском проливе

Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о намерении ввести "новые правила", которые будут касаться акватории у побережья страны в Аравийском море и Ормузском проливе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Tasnim.

Что говорит КСИР?

Командование КСИР заявило о намерении обеспечить безопасность судоходства в акватории Ормузского пролива.

Также в сообщении говорится, что военно-морские подразделения КСИР будут контролировать около 2 тысяч километров иранского побережья в Персидском заливе и Ормузском проливе. По их словам, эти воды должны стать символом силы и гордости для иранского народа, а также способствовать безопасности и экономическому развитию региона.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Топ комментарии
І де ще Трамп « переможе»?
ось що буває, коли БАРИГИ зі своїми барижними звичками добираються до влади
02.05.2026 09:47 Ответить
Скоро, тільки ледачий, не поводить по губах трампу! Але не забуваємо- путін був першим і залишається улюбленим господарем...
02.05.2026 09:58 Ответить
"Міжнародне право" - це зараз вже такий несмішний анекдот.
02.05.2026 10:23 Ответить
Квір (англ. Queer) - загальний термін на позначення ЛГБТК+, тобто людей, що не є гетеросексуальними або цисгендерними.
02.05.2026 09:47 Ответить
І то і інше повна хрєнь створена психованими особями. Хоч назва одна
Соррі , зетс май опіньойн
02.05.2026 09:49 Ответить
Злі язики кажуть, що новий аятола, той, що синок закабздонєного, трошки, теєто.
02.05.2026 10:05 Ответить
Тут тупорилі занадто багато на себе беруть і буде їм знову приліт)На яких правах вони хочуть контролювати всю протоку,вона ж не є їх внутрішньою,а кілька країн мають повне право на протоку,в силу дії законів про проділ прибережних вод.
02.05.2026 09:50 Ответить
На правах сили, здобутих в бою.
Кому не подобається, може спробувати відібрати або ігнорувати.
02.05.2026 10:07 Ответить
В якому бою?))Вони були лиш в обороні і їм прилетіло)Просто всралися покрупному і треба світові показати,що вони перемогли,тут,захопили протоку.Вимикач цивілізацій їх не лишить,бо якщо ната не впишеться,ОАЕ і же з ним,терпіти це не будуть.Друга фаза війни не за горами)
02.05.2026 15:23 Ответить
До війни вони протоку не контролювали. Тепер - контролюють.
До війни з ними ніхто про цей прохід не домовлявся і не платив. Тепер - домовляються і платять.
Поки "пєрєміріє" не уклали, їх ракети та дрони по всьому Близькому Сходу цілі уражали, попри зусилля Ізраїля і США. І під час другої фази ще купу всього уразять. Здогадайтесь, якою буде ціна газу і нафти.
Іран до другої фази готовий, а всі інші?
Дефіцит зброї США загрожує поставкам Україні та Європі, - Financial Times
Я вже не кажу про морально-психологічну складову, де КВІР переміг з розгромним рахунком.
Воювати не тільки проти США з Ізраїлем, а і проти свого власного народу одночасно - і поставити всіх перелічених рачки, і бути готовим поставити рачки ще раз.
02.05.2026 15:29 Ответить
Тоді,переносимо ситуацію на українську реальність?((Почну з кінця (рашка перемогла ,територію України вони окупують щоденно,їх ракети та дрони атакують будь-яку точку України,здогадуєтеся якою ціною буде газ та все інше для України,зброї Україні не вистачає,дух свій огого як підняли,готові до подальшої війни,воюють проти свого власного народу...Я нічого не переплутав?
02.05.2026 15:45 Ответить
Не переплутали. Вони таку точку зору і намагаються сформувати.
Тільки всякі устьлугі-туапсі картину псують.
І просування на 2-6 кв.км. на день якось не вражають уяву мешканців свєрхдєржави.
За кордоном про нас і про них геть інакше пишуть, ніж більшість коментаторів тут.
Принципова різниця з Іраном в тому, що русня по землі йде, у той час коли США та Ізраїль виключно з повітря атакують. І у нас немає такої злобної хунти, як КВІР, хоча нам тут намагаються нав'язати зворотне. І росія до власних втрат відноситься принципово інакше, ніж США.
Відносились би США як росія - розгромили б КВІР. Так, втративши пару сотень тисяч вбитими і пораненими, але - розгромили б. Ресурсів вистачає.
Тільки не зроблять цього вони. І тому програли зараз, і програють ще раз.
02.05.2026 15:51 Ответить
А я не вірю,що американці програють. Зрештою,а що було метою Рудого покидька?Він хотів ,підбурюваний ізраєлітами,знищити ядерну програму Ірану.Все решту :зміна режиму,вимкнення цивілізації...було для нас слухачів.Просто доведуть проблему з нафтою до ручки,і світ заможних і залежних від нафти порахує,що вигідніше втратити війною,чи чекати ,що іранці подобрішають.Думаю,буде наземна операція,і якщо не при Вимикачу цивілізацій ,то при комусь іншому.Їм треба контролювати узбережжя і вони якось це мають зробити.Ціна?Хіба світ коли небудь ціною піклувався?((Головне результат.Попри те,що Рудий покидьок тупорилий і нарцис,ще не означає,що всі в Америці придурки,особливо техногіганти.Побачимо.Але акції нафтодобувних компанії чомусь потихеньку повзуть в низ.
02.05.2026 15:58 Ответить
Поточна ситуація така. КВІР сидить як цвях, ядерна програма в невідомому стані. Враховуючи, що вони перенесли потужності у скелі, можливо, бімбу вони отримають вже найближчим часом.
І тоді буде зовсім інша розмова. З усіма.
02.05.2026 16:00 Ответить
Якби була бімба ,то вже б була застосована.Можна сидіти в скелі,але без потужностей,котрі їм знищили,то радіо слабо слухати вийде.Я так розумію,що якби для бімби був носій,то й порожній би запустили,щоб усі боялись,та допоки лиш надування щік)А ще ремонтують сина аятоли того,певно пластики москалі замучились з сраки пересадку на морду робити ,бо борода потрібна,а на сраці не той заріст))Побачимо.Але.Америка не здасться полюбому просто заявами про перемогу.Не вірю.
02.05.2026 16:05 Ответить
Бімби немає, бо інакше б вже полетіла.
Та хто сказав, що не буде? Вони половину Ірану вб'ють, аби її отримати. Друга половина - нехай вмре сама.
Носії є, купа. Та сама балістика, яка успішно літала аж до пєрємірія.
Я за те, щоб США виграли. Тобто знищили режим.
Але не вірю в це.
Вони не готові платити ціну. А КВІР - вже платять, і готові до кінця.
В цьому різниця.
02.05.2026 16:08 Ответить
Тупорилі тигра роздрочили.
02.05.2026 12:08 Ответить
Та тигр любив щоб йому дрочили на острові Епштейна))
02.05.2026 15:20 Ответить
ДЕ КВІР ЙДЕ НА СКВІРТ !?)
02.05.2026 09:52 Ответить
Скоро, тільки ледачий, не поводить по губах трампу! Але не забуваємо- путін був першим і залишається улюбленим господарем...
Рудий ******* заґнав гамерику під шконарь-це вже факт..
02.05.2026 10:10 Ответить
У популістів завжди так.
зєля теж обіцяв "конєц епохі бєдності", "просто пєрєстать стрєлять", "сдєлать іх вмєстє".
02.05.2026 10:12 Ответить
ІРАН запровадження нових правил в Ормузькій протоці.

Військово-морські підрозділи КВІР контролюватимуть близько 2 тисяч кілометрів іранського узбережжя в Перській затоці та Ормузькій протоці. ... Води мають стати символом сили й гордості для іранського народу, а також сприяти безпеці та економічному розвитку регіону.

Про НАМІРИ запровадити, а не про суть ПРАВИЛ, які НАПЕВНО про "приватизацію-колективізацію" ІРАНом міжнародних водних шляхів, які регулюються міжнародним правом.
02.05.2026 10:14 Ответить
"Міжнародне право" - це зараз вже такий несмішний анекдот.
02.05.2026 10:23 Ответить
старий та рудий оголосив себу не тільки володарем морським, а тепер ще й служитиме у квіру на посилках )))
02.05.2026 10:16 Ответить
А що ж обісраний пабєдун? Кому і що він може диктувати, крім України?
02.05.2026 10:43 Ответить
Походу вже і Україні особливо не може.
Б'ємо в туаПсіну попри всі скиглення з-за Атлантики.
02.05.2026 10:48 Ответить
це просто якась
"красівая пабєда" трампона!!!
02.05.2026 10:55 Ответить
Показали великий "FUCK YOU" дебілу рудому.
02.05.2026 10:59 Ответить
Якщо американці не геть дурні, їм потрібно закрити вихід і вхід в перську затоку і нехай бісяться в тому озері. А нафта - нафта знайде кудою потекти.
02.05.2026 11:01 Ответить
Ви проспали найцікавіше - вони вже спробували це зробити. Натомість Китай підігнав пару своїх супертанкерів в оточенні групи кораблів ВМС КНР, в т.ч. новітній ракетний крейсер оснащений 112-ма шахтами з гіперзвуковими ракетами, залив під корок танки сирою нафтою з іранських терміналів і показав американській авіаносній групі фак на прощання. Напередодні такої наочної демонстрації вето Пекін попередив трампанутих, що діє в межах міжнародного права на вільне судноплавство і любий бздик зі сторони флоту США в сторону китайських кораблів, буде вважати початком війни. Трамп заліз під шконку і шукає перемогу. Якось так.
02.05.2026 12:35 Ответить
Що курили перед тим, як писати таку маячню. Китай у військовому плані - ніщо, він не виграв у своїй історії ні одної війни. Можна наробити купу зброї, але це не навчить воювати. Вони мали порох, але програли кочівникам, вони лягли без спротиву під Британську імперію, вони мали велике населення, але програли японцям, вони спробували повоювати з маленьким В'єтнамом - і там програли.
02.05.2026 13:24 Ответить
А США у В'єтнамі перемогли? В якій війні США отримали перемогу без прямої військової допомоги союзників? Мабуть навіть тупий Трамп знає, що в жодній, бо на третій чи четвертий день після нападу на Іран заволав - НАТА памагітє. Я курю Кемел і не черпаю новини лише з помийки Керолайн Левітт. А тепер серйозно і про сумні реалії сьогодення - по факту Трамп вже відштовхув від США всіх союзників, країни НАТО зажиріли і армії занепали через десятиліття сподівань на військову міць США, а Китай за останні десятиліття навпаки - переозброївся і укріпився економічно залежними від себе, мілітаризованими союзниками. На фоні хиткої невизначенності Індії та Пакистану у своїх вподобаннях це дуже (напишу так щоб Трамп поняв) поганий розклад карт і козирі не в США.
02.05.2026 14:33 Ответить
02.05.2026 13:25 Ответить
Был Ормузский пролив со свободным судоходством и спокойным отчасти исламским нефтеносным регионом...пришла америка по зову израиля и раздули бурю в стакане...теперь пролив будет платным,нефть дорогой со всеми вытекающими-инфляция,рост цен,всеобщее обнищание...израилю как всегда по.ер на всех,кроме них самих...в америке-президент неадекват...ему тоже по.ер на весь мир,в том числе своих союзников,весь мир оказался в заложниках и в ж... из за двух стран
02.05.2026 11:02 Ответить
От зараз багато хто пише і каже типу поки Трамп не поліз відносно Іран вів себе спокійно, і нафта була, і ціни на паливо, і протока відкрита. Ну то й що що Іран бомбить періодично Ізраїль, вбиває в себе людей, підтримує терористичні режими... Та от може і в ЄС думаю доки Україна не пручалася і нафта і газ з росії був. Що там Україні важко потерпіти. Так❓🤔. Напевно ні. Бо це інше. Ох і люди. Називається я за колгосп тільки не в моєму селі.
02.05.2026 11:12 Ответить
Будь ласка приведіть, як доказ, хронологію тих "періодичних" бомбувань між Ізраїлем та Іраном, щоб ми таки побачили, хто перший це зробив. Допоки не було Ізраїлю не було ні Хамасу, ні Хезболли, ні радикальних ісламістів у владі Ірану, зато задовго до проголошення держави Ізраїль, виникнення Хамасу та Хезболли на Близькому сході діяла (вбивала і підривала) єврейська воєнізована організація Іргун. Ларчик тероризму на Близькому сході відкрили саме іргунівці підірвавши готель царя Давида
02.05.2026 13:02 Ответить
Без хронології достатньо всеосяжного партнерства з болотами та іранських шахедів у нас.
02.05.2026 13:12 Ответить
Вася, ти або хрест зніми, або хоч труси натягни, бо Ізраїль та США роз'язали війну з Іраном точно не заради допомоги Україні, а рашці. Ліпити з Ізраїлю жертву агресії, таку як Україна, це взагалі якесь збочене сприйняття реальності. В іранській каламуті лише Трамп тупий, а ізраїльські кукло(трампо)води зарання все розрахували - скільки і кому нагадять, а хто девіденди отримає.
02.05.2026 13:52 Ответить
Пошановувач іранських рушників? Ще трохи і на статтю антисемітизму можна понаписувати. А серйозно мені пофік на іран, і пофік хто і з якою метою його товче. Друзі путіна для мене апріорі вороги.
02.05.2026 15:16 Ответить
"Друзі путіна для мене апріорі вороги"? Я тебе за язик не тягнув - Ти вже написав на ст за антисемітизм
02.05.2026 15:31 Ответить
О0 а ви часом не пошукаєте фото Зеленського з путіним, а краще відео, їх багато, цікаве на голубом огонькє як він там витанцьовув. А щодо Натаньяху з уйлом так пів світу в це лайно вимазане, дехто тільки чекає щоб знову почати обійматися. Такий собі аргумент в захист рушників.
02.05.2026 15:37 Ответить
Вася, будь ласка цитату, де я виправдовую злочини режиму аятол? Ти безсоромний брехун, а твої намагання навести криві паралелі між Ізраїлем, який є агресором як рашка і за це вигрібає, та Україною, яка обороняється і страждає в результаті підлої агресії, потворні, як і звинувачення в антисемітизмі.
02.05.2026 23:10 Ответить
"трампло " закінчив війну з Іраноим.ура.
02.05.2026 11:18 Ответить
Трамп своєю агресією подарував КВІР цю срану протоку. І вписав в історію ще одну ганебну поразку Америки.
02.05.2026 11:55 Ответить
Убили *******. Теж результат.
02.05.2026 13:39 Ответить
 
 