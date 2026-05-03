Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
3 858 55

Парламент Ирана инициирует усиление контроля над Ормузским проливом: суда США и союзников смогут пройти только после уплаты репараций

Иран хочет контролировать Ормуз

Парламент Ирана обсуждает 12-пунктную инициативу по усилению контроля над Ормузским проливом. Согласно плану, израильским судам может быть полностью запрещен проход, а корабли из стран, которые Тегеран считает враждебными, смогут проходить только после уплаты так называемых военных компенсаций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на иранские СМИ.

Реакция США

В ответ США заявили, что любые платежи в пользу Ирана могут стать основанием для введения санкций.

Позиция Ирана

Первый заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад заявил, что израильским судам полностью запретят проход через Ормузский пролив. По его словам, корабли из стран, которые в Тегеране считают враждебными, смогут проходить только после выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный во время военных действий.

В то же время он не уточнил перечень таких государств, кроме Израиля. Ранее иранские власти в подобном контексте обычно упоминали США и отдельных союзников Вашингтона среди арабских стран.

Суда из других государств, согласно замыслу инициативы, смогут получить разрешение на проход только при условии использования названия "Персидский залив". Также предполагается, что 30% собранных платежей будут направлены на развитие военной инфраструктуры, тогда как остальные 70% планируется использовать для экономических и социальных программ.

Никзад также подчеркнул, что Иран не вернется к довоенному статусу пролива.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

  • Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

Иран (2872) Ормузский пролив (135)
Репарація?
У вигляді залпа по Тегерану?
03.05.2026 09:13 Ответить
аай да трамп,сучий син,перднув сам а обісрались усі.......
03.05.2026 09:16 Ответить
класика совка - один за всіх і всі за одного )))
03.05.2026 09:27 Ответить
Він потужно зараз вілвантажує зброю і ракети "союзникам" - країнам які втягнув у цю війну без попередження ..
Гешефт сам себе не зробить
03.05.2026 09:28 Ответить
Кому? Ізраїлю? Європі не буде.
03.05.2026 09:42 Ответить
Оце так перемога! Премію "Golden Clown" трампону!!!
03.05.2026 09:16 Ответить
Трамп-пам-пам так зараз виглядає перемога, нафта за 100 і репарації
03.05.2026 09:21 Ответить
********.
03.05.2026 09:24 Ответить
з годину на годину, очікуємо на прекрасну заяву трампа, що він ще переміг і виплату репарацій ))
03.05.2026 09:26 Ответить
Муйня . Там все аятолла-ЗЕлетолла вирішує а не "госДура" ..
03.05.2026 09:27 Ответить
Трамп "розминається" перед відповідю...
"
03.05.2026 09:27 Ответить
Після розблокування Ор. протоки рашкинська нафта даром нікому не буде потрібна
03.05.2026 09:28 Ответить
Хер на нього, Іран, протока. У діда трампа новий план - захопити Кубу. Там точно перемога гарантована. Скільки тієї Куби?
А Північну Корею захопити дід не хоче?
03.05.2026 09:29 Ответить
👍війна закінчилась - трамп.🤣
03.05.2026 09:29 Ответить
Видно, що хотів би кінчати дід, але не може.
03.05.2026 09:34 Ответить
В його голові війна давно закінчилась.
03.05.2026 09:46 Ответить
Коротше)лізуть під шкірку Рудому))Отже,наземна не за горами.
03.05.2026 09:33 Ответить
За що воюють? Які цілі були? Захопити та поневолити країну, Олександр Македонський, реінкарнація, тільки в тілі старого деменційного діда?
03.05.2026 09:48 Ответить
Останні 100 років американці воюють за ресурси.
03.05.2026 10:24 Ответить
А.. за що воюють? Справжня мета була унеможливити створити іранцями ядерну бомбу.
03.05.2026 10:28 Ответить
З яких міркувань? Тому що так хочеться? А решті країн можна мати ядерну зброю? Чому?
03.05.2026 10:29 Ответить
Їх підбурювали ізраеліти і не без підстав.Від коли перемогли ісламісти в Ірані,а це вже більше 50 років,головною метою було створити ядерну бомбу щоб знищити Ізраїль,і як виявилося (останні атаки на всіх сусідів навколо)не без підставно,бути регіональним ,а звідси і глобальним гравцем.Плюс шантажувати світ цінами на нафту апріорі є їх мета.Ви ж не маєте ще електроавтомобіля?Вам же хліб не привозить електроавтобус?Ваше житло ж не опалює сонячна батарея ?А отже ваше життя залежатиме від їх фріків щодо нафти.
03.05.2026 10:34 Ответить
Не переконливо.
03.05.2026 10:37 Ответить
Чекай шлюхеда у вікно,він краще переконує
03.05.2026 11:49 Ответить
Не було Ізраїлю, не було проблем - хамасів, хезболли і радикальних ісламістів при владі в Ірані, і не Іран першим почав бомбити Ізраїль. Де закопане зло?
03.05.2026 14:43 Ответить
Ізраїль реагує згідно доктрини.Думаєте,якби знищили Ізраїль,то вони б заспокоїлися?((Знайшли б нових ворогів(
03.05.2026 14:46 Ответить
А доктрину їм написав в торі Моїсей. Може згідно розташування зірок?
03.05.2026 17:19 Ответить
А всім іншим хто доктрини пише?)Є що правильні доктрини і неправильні?
03.05.2026 17:57 Ответить
А хто пише? Цікаво.
03.05.2026 19:15 Ответить
вже весь світ зрозумів , там де вожді секти , мафіозного племені , нічого хорошего не буде ...навіть для них саміх , гітлер це підтвердить ... Треба рятуватися нормальним людям , зачисткою своїх рядів ,від маразма мамоністів !!!...
03.05.2026 09:35 Ответить
З такими хотєлками Іран буде ************* .В кого є сумніви,читайте історію,після надуття щік приходила писда
03.05.2026 09:39 Ответить
Іран ще не зрозумів, що він вже програв. Усе, карт більше немає.
03.05.2026 09:45 Ответить
карти то ніби іє,але у трампа всі козирні
03.05.2026 10:00 Ответить
Та у Рудого і козирі не грають.

- Дідусю, а чому твій козирний туз не зіграв
- Розклад, онучку, розклад🤥
03.05.2026 11:40 Ответить
Я ніхера не пойму, трамбон же протрубив, що він контролює протоку А виявляється полотенцеголові його і в йух не ставлять
03.05.2026 09:52 Ответить
Це все шоу, для США чим довше нестабільність в Персидській затоці тим краще, зараз всі стоять в чергу за їх нафтою і газом, а раніше не особливо купляли через ціну.
03.05.2026 10:12 Ответить
А нафуя у такій країні як країна кончених релігійних фанатиків Іран парламент?
03.05.2026 09:53 Ответить
Це у США все вирішує Трамп, а в Ірані демократично обраний Парламент.
03.05.2026 09:55 Ответить
Демократично обраний, це той що стратив 20 тис протестуючих?
03.05.2026 10:10 Ответить
Що обрали - те й отримали.
03.05.2026 10:43 Ответить
Сарказм заценив.
03.05.2026 10:22 Ответить
73% вони й в Америці 73%. Це 1917 рік ніяк закінчитися не може?
03.05.2026 09:54 Ответить
Прихватизація протоки Ормуз протокою. А далі ефект доміно.

А колгосп ООН ? НІБИ глобальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжнародна організація, з ДЕКЛАРОВАНОЮ метою діяльності якої є підтримання й зміцнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80 миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Знову те саме що з Лігою Націй ?

Гранітна гробниця у якій похоронена надія людства на розвиток, процвітання, мир?

ПРЕКРАСНАЯ ГРАНИТНАЯ ГРОБНИЦА! ДАВАЙТЕ ПОЛЮБУЕМСЯ ЕЕ КРАСОТОЙ НА ФОНЕ ЗЕЛЕНЫХ ГОР И ХОЛМОВ. В НЕЙ ПОГРЕБЕНЫ НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА МИР" - один мудрец, "когда мы прогуливались вдоль озера Женева и увидели величественное здание секретариата Лиги Наций" (Уильям Ширер, "Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой..."
03.05.2026 10:09 Ответить
Ага, платить дань фанатикам чтобы на бабки с затоки отстроили военную машину опять. Скорее будет наземная операция и будут душить. Давно пора
03.05.2026 10:23 Ответить
В Ізраілі нема ні танкерного флоту ані торгівельного.
03.05.2026 10:35 Ответить
В репарації з суден США і ізраіля?!
03.05.2026 10:40 Ответить
Зато трамп гарно поговорив з своїм другом путлєром,який висловив повагу та підтримку мужньому іранському наріду в священній боротьбі з США !
03.05.2026 11:00 Ответить
Більше трешу і угару, біржі має трясти без передиху
03.05.2026 11:28 Ответить
Я думав,що хоч на "Цензорі" тусується більш-менш притомна і здрава публіка...Але,ні! Тут теж сліпотуподурні персонажі-борці з Іраном і всіма на кого вкаже Москва,Тель-Авів і янкі... Чого ви накинулися на мулл? Хіба це мулли з 2012 року закликали Рашку нас знищити? Хіба це мулли викачують з України мільярди доларів в Тегеран? Хіба це мулли морочать вам голови фейковими Фламінгами,Рутами,Пеклами,Паляницями тощо? А самі вже давно гроші на ці ракети спиз.....? Мулли дали кацапам Шахеди для ударів по..... ізраїльському домініону Україні,вірно. Але хіба мулли розвалили наш ВПК і ЗСУ,здали території ще в перший день,розставили на посади корупціонерів і агентів ФСБ,типу Баканова,Кулініча тощо???
03.05.2026 12:16 Ответить
До чого ця писанина?Ти десь побачив звинувачення в сторону Ірану в коментах?Сам щось вигадав і прикрутив сюди корупційну владу ішака .
03.05.2026 12:54 Ответить
Нагадав анектод .Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет - там строение собаки. Вот он и начинает:
- Собака - животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
Препод:
- Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
- Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
- Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
- Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…
03.05.2026 12:56 Ответить
Якісь притрушені. Вони, що, не в курсі, що Трамп переміг?
03.05.2026 12:26 Ответить
Сомалі відпочиває. Іран що, викопав цю протоку?
03.05.2026 13:33 Ответить
А хіба ні? В любому випадку вірогідність що Іран, а не США з Ізраїлем більша
03.05.2026 14:30 Ответить
Ну й хер з ним,платити так платити,але і для Ірану подарунок,всі кораблі які причетні до Ірану після виходу з ормузької протоки в Аравійське море і далі теж повині сплатити якесь мито,ну,наприклад,для постраждалих дітей племені ЮМБУ-БУМБУ!!! І нехай думають.
03.05.2026 20:06 Ответить
 
 