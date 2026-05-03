Парламент Ирана инициирует усиление контроля над Ормузским проливом: суда США и союзников смогут пройти только после уплаты репараций
Парламент Ирана обсуждает 12-пунктную инициативу по усилению контроля над Ормузским проливом. Согласно плану, израильским судам может быть полностью запрещен проход, а корабли из стран, которые Тегеран считает враждебными, смогут проходить только после уплаты так называемых военных компенсаций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на иранские СМИ.
Реакция США
В ответ США заявили, что любые платежи в пользу Ирана могут стать основанием для введения санкций.
Позиция Ирана
Первый заместитель спикера парламента Ирана Али Никзад заявил, что израильским судам полностью запретят проход через Ормузский пролив. По его словам, корабли из стран, которые в Тегеране считают враждебными, смогут проходить только после выплаты компенсаций за ущерб, нанесенный во время военных действий.
В то же время он не уточнил перечень таких государств, кроме Израиля. Ранее иранские власти в подобном контексте обычно упоминали США и отдельных союзников Вашингтона среди арабских стран.
Суда из других государств, согласно замыслу инициативы, смогут получить разрешение на проход только при условии использования названия "Персидский залив". Также предполагается, что 30% собранных платежей будут направлены на развитие военной инфраструктуры, тогда как остальные 70% планируется использовать для экономических и социальных программ.
Никзад также подчеркнул, что Иран не вернется к довоенному статусу пролива.
Что предшествовало?
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.
Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.
- Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.
У вигляді залпа по Тегерану?
Гешефт сам себе не зробить
"
А Північну Корею захопити дід не хоче?
- Дідусю, а чому твій козирний туз не зіграв
- Розклад, онучку, розклад🤥
А колгосп ООН ? НІБИ глобальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжнародна організація, з ДЕКЛАРОВАНОЮ метою діяльності якої є підтримання й зміцнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80 миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.
Знову те саме що з Лігою Націй ?
Гранітна гробниця у якій похоронена надія людства на розвиток, процвітання, мир?
ПРЕКРАСНАЯ ГРАНИТНАЯ ГРОБНИЦА! ДАВАЙТЕ ПОЛЮБУЕМСЯ ЕЕ КРАСОТОЙ НА ФОНЕ ЗЕЛЕНЫХ ГОР И ХОЛМОВ. В НЕЙ ПОГРЕБЕНЫ НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА МИР" - один мудрец, "когда мы прогуливались вдоль озера Женева и увидели величественное здание секретариата Лиги Наций" (Уильям Ширер, "Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой..."
