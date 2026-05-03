Иран предлагает США завершить войну в течение 30 дней, - AP

Последнее предложение Ирана США предусматривает прекращение войны в течение 30 дней.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает предложение Ирана?

Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает:

  • отмену США санкций против Ирана;
  • прекращение военно-морской блокады иранских портов США;
  • вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.

В то же время Тегеран не включил в свое предложение ничего, что касалось бы обогащения урана и иранской ядерной программы.

Читайте также: Трамп сообщил Конгрессу США о том, что война с Ираном завершена, - Politico

Трамп сомневается, что предложение приведет к соглашению

В субботу, 2 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что "рассматривает предложение" Ирана, но сомневается, что это приведет к заключению соглашения, добавив, что "иранцы еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром в течение последних 47 лет".

  • Ранее сообщалось, что парламент Ирана обсуждает 12-пунктную инициативу по усилению контроля над Ормузским проливом.
  • Согласно плану, израильским судам может быть полностью запрещен проход, а корабли из стран, которые Тегеран считает враждебными, смогут проходить только после уплаты так называемых военных компенсаций.

Читайте также: Госдеп одобрил поставки оружия странам Ближнего Востока на сумму более $8 млрд, обойдя рассмотрение в Конгрессе, - CNN

В Ірані газет не читають, Трамп уже закінчив війну
03.05.2026 18:57 Ответить
03.05.2026 18:50 Ответить
Кажуть- шизоїд. Це, просто, талант. За якийсь рік, знищити імідж держави просра.и здобутки попередників, зняти санкції з ворогів Америки, ,спустити в унітаз міліарди доларів, перегризтися з партнерами та створити світову енергетичну кризу. Геній.
03.05.2026 19:03 Ответить
це вже перемога трампона чи ще ні ? )
03.05.2026 18:49 Ответить
03.05.2026 18:50 Ответить
как же он органично смотрится в этом прикиде
все таки донбасский колорит он есть
03.05.2026 21:12 Ответить
що поганого вам араби зробили? це саме їх прикид
03.05.2026 21:31 Ответить
ничего, это, на самом деле, очень стильный прикид.
03.05.2026 21:39 Ответить
просто лицо виктор феддоровича очень похоже на лицо шейхов и это платье и головной убор это только подчеркивает.
03.05.2026 21:40 Ответить
03.05.2026 18:57 Ответить
Японець якийсь воював на острові до 53 року.Він не знав шо японія капітуліровала
03.05.2026 19:31 Ответить
Хіроо Онода (яп. 小野田 寛郎) - молодший лейтенант розвідки Імперської армії Японії, який вважається останнім японським солдатом, що здався після Другої світової війни. Він 29 років вів партизанську війну на філіппінському острові Лубанг, не вірячи в капітуляцію Японії, і офіційно склав зброю лише у березні 1974 року.

Ключові факти про Хіроо Оноду:

Тривала війна: Онода був розміщений на Філіппінах у 1944 році з наказом не здаватися і вести партизанську боротьбу.Незалежність: Навіть після завершення війни у 1945 році він вважав листівки про поразку Японії ворожою пропагандою і продовжував виконувати наказ.Здача: Лише у 1974 році, коли його колишній командир прибув на острів і особисто наказав скласти зброю, Онода здався, маючи при собі справну гвинтівку, набої та кинджал.

Хоча були й інші японські «холдери» (військові, що переховувалися), Онода став символом найдовшого спротиву та абсолютної відданості наказу.
03.05.2026 20:27 Ответить
Скільки пунктів залишиться ?Розкатали губу.
03.05.2026 18:59 Ответить
Ого замашки у "програвшої" сторони (на думку трампа і місцевих фріків).

А "зняття санкцій", "виведення usa-військ з регіону" - взагалі шедевр, особливо на фоні 0 поступок від Ірану.
03.05.2026 19:02 Ответить
03.05.2026 19:03 Ответить
Який був інший варіант на рахунок Ірану?
03.05.2026 19:08 Ответить
Вариантов не было. Просто сначала нужно было решить вопрос с судоходством в проливе или построить альтернативные маршруты - а потом раскатывать Иран. Но не раскатывать его варианта не существовало.
03.05.2026 19:12 Ответить
Підтримати іранських демонстрантів? Вчасно.
Ретельно підготуватися до операції?
03.05.2026 19:12 Ответить
Ахахах, підтримати демонстрантів... в авторитарній державі, ахаха...
03.05.2026 19:42 Ответить
У них немає на меті звалити чинну систему в Ірані, інакше б почали операцію разом з протестами, мета дестабілізувати регіон і зайняти енергоринок.

А без аятол в Ірані араби перестануть дружити з США і вести власну політику а це сотні мілардів інвестицій.
03.05.2026 20:16 Ответить
Варіант - не слухати жидів і не нападати не суверенну країну.
03.05.2026 20:24 Ответить
"Який був інший варіант на рахунок ірану?"

Ну до 28.02.2026 штати були в кращій позиції, ніж 03.05.2026: ядерка - досі ціла, рейтинг трампа - впав, американські бази на сході - побиті, протока - заблокована, світ на межі енергетичної кризи. А так , дійсно, без варіантів) "нє ми напалі, а нас винуділі. дональд трамп"
03.05.2026 22:02 Ответить
Висновки можно буде зробити після підписання миру.
03.05.2026 19:10 Ответить
Не забереш ці "досягнення" у старого маразматика.Загальне виборче право ( що особливо вражає, що в США напряму президента мудрнаріт не вибирає, але по факту це все те ж пряме виборче право) це однозначно зло. Починаючи від алоїзовича до сьогоднішнього часу всіх прєзідєнтів-дебіло-диктаторіа мудрнаріт обирав сам на демократичних виборах.
03.05.2026 19:40 Ответить
В раші краще чи в білорусів? там немає виборчого права.
03.05.2026 20:13 Ответить
Є, пане екперд, є. Пряме , загальне. По конституції там демократія така ж як і в Україні. Але є ньюанси.
03.05.2026 22:50 Ответить
Це коли 110% відсотків на виборах голосують, чи коли один кандидат в списку?
03.05.2026 23:19 Ответить
Ну як сказати доходи американського нафтогазу ростуть за рахунок країн перської затоки, продали озброєння арабам на десятки мілардів, утилізували старі ракети, які тепер замінять новими. Є повід скоротити витрати в ЄС, де союзники не хочуть оплачувати американський контингент.

На те що роблять американці, завжди необхідно дивитись з фінансової складової а не моральної. Трамп сам нічого не вирішує в США, це казки для електорату.
03.05.2026 20:12 Ответить
Втратити військові замовлення та економічну співпрацю з Європою, це такий собі здобуток.

Фінансові складові?
ШІ
У березні-квітні 2026 року ціни на бензин у США стрімко зросли, перевищивши \(\$3,75\)-\(\$4,12\) за галон, що стало найвищим показником з 2023-2024 років. Основні причини - зростання світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, військову операцію проти Тегерану та обмеження постачання.

У листопаді 2026 року в США відбудуться проміжні вибори.
03.05.2026 21:38 Ответить
Було б круто якби у нас були проміжні вибори і нарешті парламент обирали роздільно з президентом. Багато б подій не відбулось.

А щодо збройних контрактів ЄС то там черга вже до 30 року на американське озброєння.
03.05.2026 23:21 Ответить
Мабуть добре США затиснули яйця в дверях блокадою, що так скулять.
03.05.2026 19:21 Ответить
Закінчення війни з повним розблокуванням Ірану, зняття всіх санкцій, і виплатою репарацій. Чудова перемога Трампа!
03.05.2026 19:39 Ответить
А що, США вже на цю "пропозицію" погодились, чи тобі просто подобається себе бовдуром виставляти?
03.05.2026 19:44 Ответить
Аятоли з Трампом в "теніс" грають, тепер м'ячик на стороні Трампа 🤔
03.05.2026 19:43 Ответить
Здається, не вистачає лише пункту, щоб Трамп у аятоли відсмоктав😂
03.05.2026 20:45 Ответить
 
 