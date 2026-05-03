Иран предлагает США завершить войну в течение 30 дней, - AP
Последнее предложение Ирана США предусматривает прекращение войны в течение 30 дней.
Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Что предусматривает предложение Ирана?
Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает:
- отмену США санкций против Ирана;
- прекращение военно-морской блокады иранских портов США;
- вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.
В то же время Тегеран не включил в свое предложение ничего, что касалось бы обогащения урана и иранской ядерной программы.
Трамп сомневается, что предложение приведет к соглашению
В субботу, 2 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что "рассматривает предложение" Ирана, но сомневается, что это приведет к заключению соглашения, добавив, что "иранцы еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром в течение последних 47 лет".
- Ранее сообщалось, что парламент Ирана обсуждает 12-пунктную инициативу по усилению контроля над Ормузским проливом.
- Согласно плану, израильским судам может быть полностью запрещен проход, а корабли из стран, которые Тегеран считает враждебными, смогут проходить только после уплаты так называемых военных компенсаций.
Ключові факти про Хіроо Оноду:
Тривала війна: Онода був розміщений на Філіппінах у 1944 році з наказом не здаватися і вести партизанську боротьбу.Незалежність: Навіть після завершення війни у 1945 році він вважав листівки про поразку Японії ворожою пропагандою і продовжував виконувати наказ.Здача: Лише у 1974 році, коли його колишній командир прибув на острів і особисто наказав скласти зброю, Онода здався, маючи при собі справну гвинтівку, набої та кинджал.
Хоча були й інші японські «холдери» (військові, що переховувалися), Онода став символом найдовшого спротиву та абсолютної відданості наказу.
А "зняття санкцій", "виведення usa-військ з регіону" - взагалі шедевр, особливо на фоні 0 поступок від Ірану.
А без аятол в Ірані араби перестануть дружити з США і вести власну політику а це сотні мілардів інвестицій.
Ну до 28.02.2026 штати були в кращій позиції, ніж 03.05.2026: ядерка - досі ціла, рейтинг трампа - впав, американські бази на сході - побиті, протока - заблокована, світ на межі енергетичної кризи. А так , дійсно, без варіантів) "нє ми напалі, а нас винуділі. дональд трамп"
На те що роблять американці, завжди необхідно дивитись з фінансової складової а не моральної. Трамп сам нічого не вирішує в США, це казки для електорату.
У березні-квітні 2026 року ціни на бензин у США стрімко зросли, перевищивши \(\$3,75\)-\(\$4,12\) за галон, що стало найвищим показником з 2023-2024 років. Основні причини - зростання світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, військову операцію проти Тегерану та обмеження постачання.
У листопаді 2026 року в США відбудуться проміжні вибори.
А щодо збройних контрактів ЄС то там черга вже до 30 року на американське озброєння.