Иран предлагает США завершить войну в течение 30 дней, - AP

Последнее предложение Ирана США предусматривает прекращение войны в течение 30 дней.

Об этом пишет Associated Press со ссылкой на иранские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Что предусматривает предложение Ирана?

Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает:

отмену США санкций против Ирана;

прекращение военно-морской блокады иранских портов США;

вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.

В то же время Тегеран не включил в свое предложение ничего, что касалось бы обогащения урана и иранской ядерной программы.

Трамп сомневается, что предложение приведет к соглашению

В субботу, 2 мая, президент США Дональд Трамп сообщил, что "рассматривает предложение" Ирана, но сомневается, что это приведет к заключению соглашения, добавив, что "иранцы еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром в течение последних 47 лет".

Ранее сообщалось, что парламент Ирана обсуждает 12-пунктную инициативу по усилению контроля над Ормузским проливом.

Согласно плану, израильским судам может быть полностью запрещен проход, а корабли из стран, которые Тегеран считает враждебными, смогут проходить только после уплаты так называемых военных компенсаций.

