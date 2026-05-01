Трамп сообщил Конгрессу США о том, что война с Ираном завершена, — Politico
Белый дом официально сообщил Конгрессу США, что считает войну с Ираном "завершенной", несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе.
Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Politico сообщает, что причиной для этого стало истечение 60-дневного срока на ведение боевых действий без согласования со стороны Конгресса. В письме-обращении, с которым ознакомилось издание, Трамп утверждает, что "прекращение" боевых действий фактически остановит отсчет.
"С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — подчеркнул американский президент.
Этот же тезис вчера озвучил и министр войны Пит Хегсет: он заявил сенаторам, что прекращение огня "означает остановку или приостановку 60-дневного отсчета".
Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.
Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.
Письмо также появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.
Подробнее о резолюции
- Резолюция 1973 года требует вывести американские войска из конфликта через 60 дней после уведомления президентом Конгресса, если законодатели не проголосуют за разрешение на продолжение военных действий. Белый дом может попытаться продлить военные операции еще на 30 дней с целью прекращения конфликта.
Мы бьёмся насмерть во вторник за среду,
Но не понимаем уже четверга.
(с) ДДТ "Революция"
Намілюсь доповісти всі пальці внизу! - відрапортував Швейк.
Америка в свою чергу довела,що може не тільки словами.
А починав нахіба?
Режим не змінив.
Ядерну програму Ірану не припинив.
Збагачений уран не вилучив.
Ормузьку протоку заблокував.
Ціни в себе в країні на заправках підняв до небес.
Віськову техніку на десятки мільярдів втратив, а також є втрати серед військових.
Довіру до США, як до гаранта безпеки похерив.
Єдине що - це Шнобелівську премію заслужив, лузер.
Ну, вчергове збрехав... ну й що з того?
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
Трамп пробив дно недовіри.
Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.
Довірять Трампу 34% громадян США.
А тепер вона з ким, з дисиптіконами?
успевает ли нобелевский комитет подсчитывать их? вот где вопрос.