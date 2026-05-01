Трамп сообщил Конгрессу США о том, что война с Ираном завершена, — Politico

Белый дом официально сообщил Конгрессу США, что считает войну с Ираном "завершенной", несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе.

Об этом пишет Politico.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале



Politico сообщает, что причиной для этого стало истечение 60-дневного срока на ведение боевых действий без согласования со стороны Конгресса. В письме-обращении, с которым ознакомилось издание, Трамп утверждает, что "прекращение" боевых действий фактически остановит отсчет.

"С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — подчеркнул американский президент.

Этот же тезис вчера озвучил и министр войны Пит Хегсет: он заявил сенаторам, что прекращение огня "означает остановку или приостановку 60-дневного отсчета".

Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.

Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.

Письмо также появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.

Подробнее о резолюции