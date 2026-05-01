Трамп сообщил Конгрессу США о том, что война с Ираном завершена, — Politico

Белый дом официально сообщил Конгрессу США, что считает войну с Ираном "завершенной", несмотря на присутствие американских вооруженных сил в регионе.

Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Politico сообщает, что причиной для этого стало истечение 60-дневного срока на ведение боевых действий без согласования со стороны Конгресса. В письме-обращении, с которым ознакомилось издание, Трамп утверждает, что "прекращение" боевых действий фактически остановит отсчет.

"С 7 апреля 2026 года между США и Ираном не было никаких перестрелок. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены", — подчеркнул американский президент.

Этот же тезис вчера озвучил и министр войны Пит Хегсет: он заявил сенаторам, что прекращение огня "означает остановку или приостановку 60-дневного отсчета".

Издание отмечает, что это послание призвано предотвратить обострение борьбы на Капитолийском холме, где Трамп сталкивается с перспективой потери поддержки республиканцев, поскольку война затянулась на второй месяц без четкой стратегии выхода.

Однако аргументация Белого дома не понравится демократам и некоторым республиканцам, которые утверждают, что администрация должна свернуть кампанию, поскольку она достигла этого рубежа.

Письмо также появилось на фоне зашедших в тупик переговоров и продолжающейся военной блокады иранских портов.

Подробнее о резолюции

  • Резолюция 1973 года требует вывести американские войска из конфликта через 60 дней после уведомления президентом Конгресса, если законодатели не проголосуют за разрешение на продолжение военных действий. Белый дом может попытаться продлить военные операции еще на 30 дней с целью прекращения конфликта.

Топ комментарии
+14
Тепер залишилось про це повідомити Іран...
01.05.2026 22:10 Ответить
+14
Крутий палководєц. Зеленскій теж не промах.

01.05.2026 22:12 Ответить
+13
Знову перемога, а завтра у бій🙈😂
01.05.2026 22:09 Ответить
01.05.2026 22:09 Ответить
Ну так завтра ж парне чтсло
01.05.2026 22:13 Ответить
https://youtu.be/sirYi358GM4?si=qgfS-DCcZWaj4_Eg
01.05.2026 22:16 Ответить
Може він 1 травня з 1 квітня зплутав??
01.05.2026 22:31 Ответить
Два пальца вверх - это победа!!!
01.05.2026 22:34 Ответить
... И это - два пальца в глаза.
Мы бьёмся насмерть во вторник за среду,
Но не понимаем уже четверга.

(с) ДДТ "Революция"
02.05.2026 00:45 Ответить
Великий палець униз! - грізно вигукнув підпоручник Дуб.
Намілюсь доповісти всі пальці внизу! - відрапортував Швейк.
02.05.2026 09:45 Ответить
01.05.2026 22:10 Ответить
Іран не зацікавлений у продовженні війни.Питання лише,на які обмеження погодиться.
Америка в свою чергу довела,що може не тільки словами.
01.05.2026 22:17 Ответить
Ахах)) Вам нужно к психотерапевту)))
01.05.2026 22:54 Ответить
Уточнення - на стогодні завершена. У Конгресу ключове запитання : а накуя?
01.05.2026 22:10 Ответить
От ***** з тим Трампом.Я тільки вчора повний бак газу заправив.Не міг вчора сказать.
01.05.2026 22:11 Ответить
Чекай,до завтра оголосить нову війну поновому))
01.05.2026 22:52 Ответить
ти МАН заправляй
01.05.2026 23:05 Ответить
01.05.2026 22:11 Ответить
01.05.2026 22:50 Ответить
01.05.2026 22:12 Ответить
А що, будемо відволікатися на те, що там придуркуватого сказав Трамп, бо в нас нічого обсуждати - в нас найкраща ситуація в світі?
02.05.2026 06:18 Ответить
01.05.2026 22:13 Ответить
Закінчення війни по Трампу це просто цифра. Або в календарі, або в калькуляторі. По плану 60 діб. Вже закінчились. Значить кінець війни. Результати неважливі. Просто кінець.
01.05.2026 22:17 Ответить
Війна завершена?
А починав нахіба?
Режим не змінив.
Ядерну програму Ірану не припинив.
Збагачений уран не вилучив.
Ормузьку протоку заблокував.
Ціни в себе в країні на заправках підняв до небес.
Віськову техніку на десятки мільярдів втратив, а також є втрати серед військових.
Довіру до США, як до гаранта безпеки похерив.

Єдине що - це Шнобелівську премію заслужив, лузер.
01.05.2026 22:18 Ответить
який дебіл, мля ...
01.05.2026 22:20 Ответить
Третя стадія сп'яніння: посцяв, струснув - забув дістати.
01.05.2026 22:23 Ответить
На ногах пальці буде загинати рахуючи кількість завершених війн.😂
01.05.2026 22:23 Ответить
Як такого дурня можна було обрати президентом ? брехня ,цинізм і нікчемність ось що несе це непорозуміння, росварився з своїми союзниками ,привів світ до енергетичної кризи,несе таке що не витримує жодної критики . Я дивуюсь з тих журналістів що задають йому запитання, що він розумного може сказати ,дивуюсь демократам які спокійно спостерігають і нічого не роблять ,єдиний кого він влаштовує це рашиського злочинця путіна, саме трамп привів світ до хаосу і розколу західної цивілізації.
01.05.2026 22:26 Ответить
01.05.2026 22:26 Ответить
Не нам, українцям, когось за таке ганити.
01.05.2026 22:52 Ответить
Вітаємо з повною перемогою... деменції!
01.05.2026 22:28 Ответить
ета пабєда!!!
01.05.2026 22:29 Ответить
В Україні владою стали артисти, баристи, таксисти та інші кухарки під кукловодством безпринципних ділків. В США ці ділки зразу вирішили не маскуватись. Результат керівництва ділків державами бачимо на свої очі. Пора повертати політиків.
01.05.2026 22:31 Ответить
"не 3,14зділа б трапа морда,не ходила б в синяках...
01.05.2026 22:32 Ответить
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський

17 лютого 2020
01.05.2026 22:34 Ответить
Ми давно вже повинні були звикнути до того, що в трампа занадто розмиті поняття простору, часу, вйни та миру, порядності, чесності та фінансів. Він не змінються. І ніколи не зміниться.

Ну, вчергове збрехав... ну й що з того?
01.05.2026 22:34 Ответить
зараз ціна на заправках впаде до 3$ за галон. Але це не точно. Може до 2,5$/
01.05.2026 22:35 Ответить
Так,а с нефтью что??Какого х..ра она стоит больше 100$ и топливо в космосе,если у додика война закончена..Он реально войдет в историю как "король-идиот",а отрезок первой половины 21 века,как время розовых пони,непуганых идиотов и просто п...данутых на всю голову,причем во всем мире
01.05.2026 22:38 Ответить
Македонсков--- пришёл, увидел, наследил!
01.05.2026 22:44 Ответить
Цікаво через скільки днів після "закінчення війни" Трамп має право знову почати військові дії на 60 днів без згоди Конгресу? 🤔
01.05.2026 22:44 Ответить
Скоріш за все, на наступному тижні. Коли відкриються торги на біржах. На цих його "завершеннях", хтось заробляє не погані гроші.
01.05.2026 22:47 Ответить
Навіщо? Конгрес нобелівських премій миру не дає. Цей все рівно імпічмент не вчинить, а наступний знайде ще десяток причин запхати лома в тухес.
01.05.2026 22:48 Ответить
"трампон " закінчив 18 війн з них 15 з Іраном
01.05.2026 22:53 Ответить
Ну якби не було таких ідіотів, то важко було б оцінити розумних
01.05.2026 22:53 Ответить
Бл@дское полнолуние НИЧЕГО не поменяло в графике "Завершателя войн"! 🤮
01.05.2026 23:01 Ответить
Лох просрав
01.05.2026 23:09 Ответить
Це вона завершена тільки сьогодні, в п'ятницю. А завтра вже субота, там треба буде знов думати, як завершити війну з Іраном.
01.05.2026 23:17 Ответить
Я писав що Трамп посрамить США як він став президентом 2й раз, й нажаль, не помилився.
01.05.2026 23:30 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету:
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
01.05.2026 23:59 Ответить
Тут ще варто додати, про запланованний візит до Китаю, який очікується найближчим часом... Якщо до цього часу, не буде якоїсь "перемоги", то для Трампа це повне "фіаско".
02.05.2026 00:05 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/144757 Андрій Смолій ввечері надибав найсвіжіші результати соціологічних вимірів в США (скрін - за цією ссиллю). Текстово:

Трамп пробив дно недовіри.

Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.

Довірять Трампу 34% громадян США.
02.05.2026 00:51 Ответить
Шо, фсьооо?
А тепер вона з ким, з дисиптіконами?
02.05.2026 01:27 Ответить
он столько войн закончил.

успевает ли нобелевский комитет подсчитывать их? вот где вопрос.
02.05.2026 01:38 Ответить
"Чтобьі закончить какую-нибудь войну, надо начать какую-нибудь войну!" (с) почти Матроскин
02.05.2026 08:44 Ответить
Рудий "імператор-побєдун" розбив персів. Янкі, гоу хоум! Рятуйте свої задниці!
02.05.2026 05:09 Ответить
Знову конопляної каші наївся...
02.05.2026 08:16 Ответить
 
 