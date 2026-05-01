Трамп недоволен новым предложением Ирана о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявляет, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры о достижении соглашения по телефону.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Накануне Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.

Американский президент заявил, что недоволен этими предложениями и видит, что Тегеран стремится заключить соглашение.

"Итак, они хотят заключить соглашение, но я не знаю. Меня это не устраивает, так что посмотрим, что будет дальше. Иран хочет заключить соглашение, потому что у них, по сути, уже не осталось вооруженных сил", — заявил глава Белого дома.

Переговоры

  • На вопрос, планирует ли он отправить кого-либо из своих представителей в столицу Пакистана на очередной раунд переговоров, Трамп ответил, что американцы ведут переговоры в телефонном режиме.

"Мы очень уважаем Пакистан и Исламабад, а также глубоко уважаем премьер-министра и фельдмаршала, и они сотрудничают с нами… Но это очень долгий путь, и сейчас мы делаем все возможное для переговоров, именно сейчас, по поводу переговоров, по телефону", – говорит президент США.

Он также заявил, что в переговорах был достигнут "значительный прогресс". В то же время Трамп не уверен, достигнут ли эти переговоры "когда-либо своей цели", поскольку руководство Ирана, по его словам, остается "разъединенным".

01.05.2026 21:04 Ответить
Кого хвилює чуже трампове горе.
Купуй нові карти, дурень.
01.05.2026 20:57 Ответить
Та забудьте про трампа. Восени вибори в Конгрес.
01.05.2026 20:55 Ответить
оголоси пєрєміріє на 9 мая, йолопе !

01.05.2026 20:56 Ответить
Доволен, недоволен. Какая разница? Всё равно выполнишь. Вопрос времени.
01.05.2026 21:08 Ответить
Пропоную Цензору подібні новини(ні про що)про цього придурка не друкувати
01.05.2026 21:26 Ответить
Лучше писать их все вместе в одной статье в день, причем только заголовки)
01.05.2026 21:55 Ответить
За Іраном стоять Кітай та параша. І вони будуть дрюкати рудого ідіота до самого його кінця
01.05.2026 21:53 Ответить
Наговорить він на свій імпічмент, він жопом його вже чує...
01.05.2026 23:23 Ответить
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету:
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
01.05.2026 23:56 Ответить
Сюр якийсь! Якщо ти переміг, то чого не ти диктуєш умови? А якщо іран щось там диктує, то де і в якій війні ти переміг, їбанько руде?
02.05.2026 00:19 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/144757 Андрій Смолій ввечері надибав найсвіжіші результати соціологічних вимірів в США (скрін - за цією ссиллю). Текстово:

Трамп пробив дно недовіри.

Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.

Довірять Трампу 34% громадян США.
02.05.2026 00:52 Ответить
трамп не знает как выдурить уран у ирана
