Трамп недоволен новым предложением Ирана о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп заявляет, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры о достижении соглашения по телефону.

Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Об Иране

Накануне Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.

Американский президент заявил, что недоволен этими предложениями и видит, что Тегеран стремится заключить соглашение.

"Итак, они хотят заключить соглашение, но я не знаю. Меня это не устраивает, так что посмотрим, что будет дальше. Иран хочет заключить соглашение, потому что у них, по сути, уже не осталось вооруженных сил", — заявил глава Белого дома.

Переговоры

На вопрос, планирует ли он отправить кого-либо из своих представителей в столицу Пакистана на очередной раунд переговоров, Трамп ответил, что американцы ведут переговоры в телефонном режиме.

"Мы очень уважаем Пакистан и Исламабад, а также глубоко уважаем премьер-министра и фельдмаршала, и они сотрудничают с нами… Но это очень долгий путь, и сейчас мы делаем все возможное для переговоров, именно сейчас, по поводу переговоров, по телефону", – говорит президент США.

Он также заявил, что в переговорах был достигнут "значительный прогресс". В то же время Трамп не уверен, достигнут ли эти переговоры "когда-либо своей цели", поскольку руководство Ирана, по его словам, остается "разъединенным".

