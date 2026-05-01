Трамп недоволен новым предложением Ирана о прекращении войны
Президент США Дональд Трамп заявляет, что он недоволен мирными предложениями Ирана, а его представители продолжают вести переговоры о достижении соглашения по телефону.
Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Об Иране
Накануне Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.
Американский президент заявил, что недоволен этими предложениями и видит, что Тегеран стремится заключить соглашение.
"Итак, они хотят заключить соглашение, но я не знаю. Меня это не устраивает, так что посмотрим, что будет дальше. Иран хочет заключить соглашение, потому что у них, по сути, уже не осталось вооруженных сил", — заявил глава Белого дома.
Переговоры
- На вопрос, планирует ли он отправить кого-либо из своих представителей в столицу Пакистана на очередной раунд переговоров, Трамп ответил, что американцы ведут переговоры в телефонном режиме.
"Мы очень уважаем Пакистан и Исламабад, а также глубоко уважаем премьер-министра и фельдмаршала, и они сотрудничают с нами… Но это очень долгий путь, и сейчас мы делаем все возможное для переговоров, именно сейчас, по поводу переговоров, по телефону", – говорит президент США.
Он также заявил, что в переговорах был достигнут "значительный прогресс". В то же время Трамп не уверен, достигнут ли эти переговоры "когда-либо своей цели", поскольку руководство Ирана, по его словам, остается "разъединенным".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
Трамп пробив дно недовіри.
Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.
Довірять Трампу 34% громадян США.