Иран повредил как минимум 16 баз США – потери могут достигать $50 млрд

В результате иранских ударов повреждено большинство баз США на Ближнем Востоке

По меньшей мере 16 военных баз США на Ближнем Востоке пострадали в результате ответных ударов Ирана, а реальные расходы Вашингтона на войну могут значительно превышать официальные оценки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование CNN.

Масштабы повреждений

По данным журналистов, повреждения получила большая часть американских военных объектов в регионе. Часть баз получила серьезные разрушения и в настоящее время непригодна для использования.

"По меньшей мере 16 баз американских военных на Ближнем Востоке получили повреждения", – говорится в материале.

Особенно пострадал крупный логистический хаб Кэмп Бюринг в Кувейте. По информации CNN, база после серии ударов фактически опустела из-за значительных разрушений инфраструктуры.

Какие потери понесли США

В результате атак было утрачено дорогостоящее оборудование, включая военные самолеты, системы спутниковой связи и радиолокационные комплексы.

"Именно радары являются самым дорогим и наиболее ограниченным ресурсом", – отметил один из собеседников.

Причины точности ударов

Одной из причин эффективности атак может быть доступ Ирана к современным спутниковым данным. По информации FT, в 2024 году Тегеран мог приобрести китайский спутник, который обеспечивает высококачественные снимки.

Это могло существенно повысить точность ударов по американским объектам.

Реальные расходы на войну

По данным источников CNN, официальная оценка Пентагона в 25 млрд долларов не учитывает расходы на восстановление разрушенных баз.

"Более реалистичная цифра – 40–50 млрд долларов", – отметил один из собеседников.

Таким образом, фактические расходы США могут быть почти вдвое выше заявленных, с учетом масштаба разрушений и потерь техники.

+10
гегсет не в курсах.
01.05.2026 16:53 Ответить
+5
американцям не слід забувати, шо це аятоли витворили за безпосередньої допомоги та підтримки ***** і **********
най дякують рудому та його шнирю-вертухаю
01.05.2026 16:58 Ответить
+4
Дядьку, у Вас проблеми з почуттям гумору?
01.05.2026 17:10 Ответить
Ще трохи і цифра збитків досягне витрат на Україну.
01.05.2026 16:40 Ответить
Миша,ты обещал перейти кацапскую границу с молотом и покоцать там до чего дотянешься..Ты с дивана слезешь наконец чи не?? Ти ще тверезий...п'ятниця...я ж тебе знаю
01.05.2026 17:28 Ответить
так то же вытраты на хорошую войну, а у бидона были вытраты на плохую войну
01.05.2026 21:30 Ответить
Ірану розбомбили майже все військове, що було на землі, а вони - нічого.
США трошки бази покоцали - все, кінець.
01.05.2026 16:41 Ответить
кінець відносної стабільності в регіоні та дешевому бензину для всіх людей на планеті. оце головна ціль трампа
01.05.2026 16:46 Ответить
Это главная цель х-ла, а псина претворяет ее в жизнь с помощью евреев.
01.05.2026 17:15 Ответить
cnn от демов. зраду раздуваютю.
01.05.2026 19:03 Ответить
Ви всьо врети це Іранське ІПСО
01.05.2026 16:43 Ответить
Не хвилюйтесь за Америку.
Трамп укладе з КВІР "чудовий пізділ" на ******* триліардів і все відіб'є.
01.05.2026 16:47 Ответить
Казали по тєліку що два гпмерицькі літаки впали в океан коли авіносне корито маневрувало. Забули їх прив'язати.
01.05.2026 20:57 Ответить
Ну можливо американці таким чином навчаться трохи ******** військовим діям, а це вимагає деякої плати - або інструкторам що вже мають такий досвід, або втратами на полі бою щоб самостійно того досвіду набратись. Ну вони обрали другий спосіб 🤔
01.05.2026 16:48 Ответить
В'єтнам 2.0 ?
01.05.2026 16:50 Ответить
13 загиблих проти понад 58 тис.
360 поранених проти понад 300 тис.
допоки не дотягує
01.05.2026 17:04 Ответить
Дядьку, у Вас проблеми з почуттям гумору?
01.05.2026 17:10 Ответить
Потрібно ще отакий лейбл ліпити. Дарую.

01.05.2026 18:07 Ответить
Про Китай забули-над нами вони весь час літають і передають оркам
01.05.2026 17:12 Ответить
хз чому, але чомусь з лютого 22-го ********* та вузькоокі чайники сприймаються як єдине ціле
01.05.2026 17:14 Ответить
Держборг США перевищив ВВП та наближається до рівнів Другої світової

О, экономист херов, наэкономило.
01.05.2026 17:19 Ответить
розмір боргу не має значення, коли він створювався не для того, шоб віддавати. значення має лише вартість його обслуговування. в минулому році це було 970 мільярдів, а в цьому - більше трильйона. баксів. на рік. лише відсотки. це - овердохуа, звісно. але ця цифра залежить від ставки фрс. тобто в теорії вона може бути в 2-3-4 рази менше (або більше, якшо не повезе). тому задача додіка - або врятувати петродоллар і продовжити експорт інфляції за межі штатів, або влаштувати світовий енергетичний і фінансовий колапс, в якому штати будуть найкращі з найгірших (тобто майже усіх). і обидва варіанти їх влаштовують. вгадайте, в якому напрямку зараз рухаєтсья ситуація?
01.05.2026 17:40 Ответить
Донька делает то, шо выгодно х-лу.
01.05.2026 18:54 Ответить
ну це як подивитись. він хоче, шоб пуйло почало війну в Європі і шоб європейські капітали почали тікати в штати - а особливо цього сильно бажає оточення додіка. тому вони в цьому питанні союзники, факт.
01.05.2026 19:54 Ответить
Ну, надо знать, шо подразумевается под окружением.
01.05.2026 20:20 Ответить
американський нео-олігархат, в основному техно-фашисти і по сумісництву основні спонсори додіка і його дуполизів.
01.05.2026 20:25 Ответить
Може они и желают перетока капитала из Е в Ам, но таких катаклизмов, шо творятся сейчас на Б В, они вряд ли хотели, это на руку только х-лу.
01.05.2026 21:56 Ответить
так уже руральной медицине ******
и это отголоски обслуживания долга
01.05.2026 21:45 Ответить
И это не считая арабов. Там только радаров от тхад набили на пару лямов
01.05.2026 17:39 Ответить
Та шо опять "потерь нет"!!
Ви не володieте iнформацiею!!
01.05.2026 18:00 Ответить
Шпігельшнауцер офігеваєт від того, що може наробити балістика. "Харашє, что у нас ее нет"....
01.05.2026 18:09 Ответить
паперовий тигр
02.05.2026 00:29 Ответить
 
 