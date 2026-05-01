Иран повредил как минимум 16 баз США – потери могут достигать $50 млрд
По меньшей мере 16 военных баз США на Ближнем Востоке пострадали в результате ответных ударов Ирана, а реальные расходы Вашингтона на войну могут значительно превышать официальные оценки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование CNN.
Масштабы повреждений
По данным журналистов, повреждения получила большая часть американских военных объектов в регионе. Часть баз получила серьезные разрушения и в настоящее время непригодна для использования.
"По меньшей мере 16 баз американских военных на Ближнем Востоке получили повреждения", – говорится в материале.
Особенно пострадал крупный логистический хаб Кэмп Бюринг в Кувейте. По информации CNN, база после серии ударов фактически опустела из-за значительных разрушений инфраструктуры.
Какие потери понесли США
В результате атак было утрачено дорогостоящее оборудование, включая военные самолеты, системы спутниковой связи и радиолокационные комплексы.
"Именно радары являются самым дорогим и наиболее ограниченным ресурсом", – отметил один из собеседников.
Причины точности ударов
Одной из причин эффективности атак может быть доступ Ирана к современным спутниковым данным. По информации FT, в 2024 году Тегеран мог приобрести китайский спутник, который обеспечивает высококачественные снимки.
Это могло существенно повысить точность ударов по американским объектам.
Реальные расходы на войну
По данным источников CNN, официальная оценка Пентагона в 25 млрд долларов не учитывает расходы на восстановление разрушенных баз.
"Более реалистичная цифра – 40–50 млрд долларов", – отметил один из собеседников.
Таким образом, фактические расходы США могут быть почти вдвое выше заявленных, с учетом масштаба разрушений и потерь техники.
США трошки бази покоцали - все, кінець.
Трамп укладе з КВІР "чудовий пізділ" на ******* триліардів і все відіб'є.
360 поранених проти понад 300 тис.
допоки не дотягує
най дякують рудому та його шнирю-вертухаю
О, экономист херов, наэкономило.
и это отголоски обслуживания долга
Ви не володieте iнформацiею!!