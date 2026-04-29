Война с Ираном обошлась США в $25 млрд, - Пентагон

Война США против Ирана обошлась американцам в 25 миллиардов долларов. Это первая официальная оценка расходов Вашингтона на операцию "Эпическая ярость".

Об этом сообщил главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Херст во время слушаний в Палате представителей, его слова передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Расходы США

Херст вместе с министром обороны США Питом Хэгсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном давали показания перед Комитетом по вооруженным силам относительно финансирования Пентагона на следующий год.

За шесть месяцев до выборов в Конгресс Демократическая партия пытается связать непопулярную войну в Иране с вопросом доступности средств. Херст сообщил законодателям Комитета, что большую часть этих денег потратили на боеприпасы.

Он не уточнил, что включала эта оценка расходов и учитывала ли она прогнозируемые расходы на восстановление и ремонт инфраструктуры баз на Ближнем Востоке, поврежденных во время войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не откроют Ормузский пролив без договоренностей с Ираном по ядерной программе, - Трамп

Другие данные

В марте источник сообщил Reuters, что первые шесть дней войны, по оценкам Белого дома, обошлись Соединенным Штатам как минимум в $11,3 млрд.

Расходы на войну в размере $25 миллиардов равны всему бюджету NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) на этот год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заявил о непрерывном производстве оружия, несмотря на удары США: темпы превышают довоенные