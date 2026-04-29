Война с Ираном обошлась США в $25 млрд, - Пентагон

Пентагон озвучил стоимость войны против Ирана

Война США против Ирана обошлась американцам в 25 миллиардов долларов. Это первая официальная оценка расходов Вашингтона на операцию "Эпическая ярость".

Об этом сообщил главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Херст во время слушаний в Палате представителей, его слова передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Расходы США

Херст вместе с министром обороны США Питом Хэгсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном давали показания перед Комитетом по вооруженным силам относительно финансирования Пентагона на следующий год.

За шесть месяцев до выборов в Конгресс Демократическая партия пытается связать непопулярную войну в Иране с вопросом доступности средств. Херст сообщил законодателям Комитета, что большую часть этих денег потратили на боеприпасы.

Он не уточнил, что включала эта оценка расходов и учитывала ли она прогнозируемые расходы на восстановление и ремонт инфраструктуры баз на Ближнем Востоке, поврежденных во время войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не откроют Ормузский пролив без договоренностей с Ираном по ядерной программе, - Трамп

Другие данные

В марте источник сообщил Reuters, что первые шесть дней войны, по оценкам Белого дома, обошлись Соединенным Штатам как минимум в $11,3 млрд.

  • Расходы на войну в размере $25 миллиардов равны всему бюджету NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) на этот год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран заявил о непрерывном производстве оружия, несмотря на удары США: темпы превышают довоенные

ТРАМПЛО ЗА ПАРУ ТИЖНІВ "СПАЛИВ" 25 ЛЯРДІВ ДОЛАРІВ АМЕРИКАНСЬКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ВИТЕР НОСА ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ З ІРАНСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ,ЧМО.КОТРЕ ЗВИНУВАЧУЄ БАЙДЕНА У ДОПОМОЗІ УКРАЇНІ...НАВОЛОЧ.СВІТОВОГО ПОШИБУ...
29.04.2026 22:51 Ответить
ТА ЯКЕ ТАМ))))

25 за 25 днів хіба - там уже перевалило за 60
29.04.2026 22:54 Ответить
3,14здьож.
Якщо вони допомогу Україні "від Байдена" оцінюють в 350 лярдів (ніт, насправді ~$75'000'000'000, не більше, тому що обладнання, яке нам надавалось з-за Байдена, мало бути утилізоване) - то як вони могли вкластися в $ 25'000'000'000??? При їхніх зарплатах? При вартості авіаційного гасу, та й всіх ПММ? При тій інтенсивності бомбувань явно найдорожчими БК?
Короче: здьож.
29.04.2026 22:58 Ответить
ТРАМПЛО ЗА ПАРУ ТИЖНІВ "СПАЛИВ" 25 ЛЯРДІВ ДОЛАРІВ АМЕРИКАНСЬКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ВИТЕР НОСА ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ З ІРАНСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ,ЧМО.КОТРЕ ЗВИНУВАЧУЄ БАЙДЕНА У ДОПОМОЗІ УКРАЇНІ...НАВОЛОЧ.СВІТОВОГО ПОШИБУ...
29.04.2026 22:51 Ответить
Це все маячня.
Байден не давши Україні жодного танка, літака, корабля - потратив 400 мільярдів.
А тут лише томагавків тисячі випустили та тисячі ракет ППО... Та десяток авіаносців приперли.
... і всього 25 мільярдів?
НЕ ВЕРЮ!
29.04.2026 23:52 Ответить
ТА ЯКЕ ТАМ))))

25 за 25 днів хіба - там уже перевалило за 60
29.04.2026 22:54 Ответить
от що значить - мати відео, де президент сша ґвалтує дітей - ти можеш починати війни з випадковими країнами!
показать весь комментарий
29.04.2026 22:55 Ответить
3,14здьож.
Якщо вони допомогу Україні "від Байдена" оцінюють в 350 лярдів (ніт, насправді ~$75'000'000'000, не більше, тому що обладнання, яке нам надавалось з-за Байдена, мало бути утилізоване) - то як вони могли вкластися в $ 25'000'000'000??? При їхніх зарплатах? При вартості авіаційного гасу, та й всіх ПММ? При тій інтенсивності бомбувань явно найдорожчими БК?
Короче: здьож.
29.04.2026 22:58 Ответить
Та то копейки
Вот наш ВОВА таким баблом ворочает !!!
Причем ЧУЖИМ БАБЛОМ !!!
И наш ВОВА не жид
И своим на лапу дает
И даже путину немного башляет
А чё жалеть?
Деньги ж не свои !!!!!!
29.04.2026 23:03 Ответить
Мені здається там в тій цифрі нулика в кінці не вистачає. Колись підраховували що робота одного тільки авіаносця який стоїть на бойовому посту вартує десятки мільйонів доларів в день. А там не один авіаносець а ціла ескадра, і кожен випускає ракети або бойові літаки з високоточними ************.
29.04.2026 23:23 Ответить
Пора переименовать в "Эпическая вср@тость"
29.04.2026 23:50 Ответить
У Трампа ніколи не було своїх грошей, він все життя живе за чужий кошт тож це тільки початок йому плювати на лохів які сплачують податки, вся його "імперія" та економіка базується на чужих грошах, треба було підмастити зброярям та нафтовикам які його до влади привели - він підмастив, трошки жирнувато вийшло але ж саме цього від нього і чекали - для них він абсолютно адекватна людина
30.04.2026 00:06 Ответить
Ну так війни ж з Іраном ще не було! Були авіаційні та ракетні удари. Режим аятол стоїть як і стояв. Зараз інтенсивно відновлюють розбомблене. Протока заблокована США. Ну якщо блокування протоки це "перемога США в війні з Іаном", то тоді "так". Перемогли.
30.04.2026 00:13 Ответить
 
 