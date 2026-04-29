Война с Ираном обошлась США в $25 млрд, - Пентагон
Война США против Ирана обошлась американцам в 25 миллиардов долларов. Это первая официальная оценка расходов Вашингтона на операцию "Эпическая ярость".
Об этом сообщил главный финансовый директор Министерства обороны США Джулс Херст во время слушаний в Палате представителей, его слова передает Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Расходы США
Херст вместе с министром обороны США Питом Хэгсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном давали показания перед Комитетом по вооруженным силам относительно финансирования Пентагона на следующий год.
За шесть месяцев до выборов в Конгресс Демократическая партия пытается связать непопулярную войну в Иране с вопросом доступности средств. Херст сообщил законодателям Комитета, что большую часть этих денег потратили на боеприпасы.
Он не уточнил, что включала эта оценка расходов и учитывала ли она прогнозируемые расходы на восстановление и ремонт инфраструктуры баз на Ближнем Востоке, поврежденных во время войны.
Другие данные
В марте источник сообщил Reuters, что первые шесть дней войны, по оценкам Белого дома, обошлись Соединенным Штатам как минимум в $11,3 млрд.
- Расходы на войну в размере $25 миллиардов равны всему бюджету NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) на этот год.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Байден не давши Україні жодного танка, літака, корабля - потратив 400 мільярдів.
А тут лише томагавків тисячі випустили та тисячі ракет ППО... Та десяток авіаносців приперли.
... і всього 25 мільярдів?
НЕ ВЕРЮ!
25 за 25 днів хіба - там уже перевалило за 60
Якщо вони допомогу Україні "від Байдена" оцінюють в 350 лярдів (ніт, насправді ~$75'000'000'000, не більше, тому що обладнання, яке нам надавалось з-за Байдена, мало бути утилізоване) - то як вони могли вкластися в $ 25'000'000'000??? При їхніх зарплатах? При вартості авіаційного гасу, та й всіх ПММ? При тій інтенсивності бомбувань явно найдорожчими БК?
Короче: здьож.
