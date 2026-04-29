УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9284 відвідувача онлайн
Новини Операція США проти Ірану
908 14

Війна з Іраном коштувала США $25 млрд, - Пентагон

Війна США проти Ірану коштувала американцям 25 мільярдів доларів. Це перша офіційна оцінка витрат Вашингтон на операцію "Епічна лють".

Про це повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників, його слова передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Витрати США

Герст разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном свідчили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.

За шість місяців до виборів у Конгрес Демократична партія намагається повʼязати непопулярну війну в Ірані з питанням доступності коштів. Герст повідомив законодавцям Комітету, що більшу частину цих грошей витратили на боєприпаси.

Він не уточнив, що включала ця оцінка витрат і чи врахувала вона прогнозовані витрати на відновлення і ремонт інфраструктури баз на Близькому Сході, пошкоджених під час війни.

Інші дані

У березні джерело повідомило Reuters, що перші шість днів війни, за оцінками Білого дому, коштували Сполученим Штатам щонайменше $11,3 мільярда.

  • Витрати на війну у $25 мільярдів дорівнюють усьому бюджету NASA (Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору) на цей рік.

Автор: 

Іран (3320) Пентагон (1472) США (26407)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
ТРАМПЛО ЗА ПАРУ ТИЖНІВ "СПАЛИВ" 25 ЛЯРДІВ ДОЛАРІВ АМЕРИКАНСЬКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ І ВИТЕР НОСА ТУАЛЕТНИМ ПАПЕРОМ З ІРАНСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ,ЧМО.КОТРЕ ЗВИНУВАЧУЄ БАЙДЕНА У ДОПОМОЗІ УКРАЇНІ...НАВОЛОЧ.СВІТОВОГО ПОШИБУ...
показати весь коментар
29.04.2026 22:51 Відповісти
+3
ТА ЯКЕ ТАМ))))

25 за 25 днів хіба - там уже перевалило за 60
показати весь коментар
29.04.2026 22:54 Відповісти
+3
3,14здьож.
Якщо вони допомогу Україні "від Байдена" оцінюють в 350 лярдів (ніт, насправді ~$75'000'000'000, не більше, тому що обладнання, яке нам надавалось з-за Байдена, мало бути утилізоване) - то як вони могли вкластися в $ 25'000'000'000??? При їхніх зарплатах? При вартості авіаційного гасу, та й всіх ПММ? При тій інтенсивності бомбувань явно найдорожчими БК?
Короче: здьож.
показати весь коментар
29.04.2026 22:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
Це все маячня.
Байден не давши Україні жодного танка, літака, корабля - потратив 400 мільярдів.
А тут лише томагавків тисячі випустили та тисячі ракет ППО... Та десяток авіаносців приперли.
... і всього 25 мільярдів?
НЕ ВЕРЮ!
показати весь коментар
29.04.2026 23:52 Відповісти
показати весь коментар
от що значить - мати відео, де президент сша ґвалтує дітей - ти можеш починати війни з випадковими країнами!
показати весь коментар
29.04.2026 22:55 Відповісти
показати весь коментар
Та то копейки
Вот наш ВОВА таким баблом ворочает !!!
Причем ЧУЖИМ БАБЛОМ !!!
И наш ВОВА не жид
И своим на лапу дает
И даже путину немного башляет
А чё жалеть?
Деньги ж не свои !!!!!!
показати весь коментар
29.04.2026 23:03 Відповісти
Мені здається там в тій цифрі нулика в кінці не вистачає. Колись підраховували що робота одного тільки авіаносця який стоїть на бойовому посту вартує десятки мільйонів доларів в день. А там не один авіаносець а ціла ескадра, і кожен випускає ракети або бойові літаки з високоточними ************.
показати весь коментар
29.04.2026 23:23 Відповісти
Пора переименовать в "Эпическая вср@тость"
показати весь коментар
29.04.2026 23:50 Відповісти
У Трампа ніколи не було своїх грошей, він все життя живе за чужий кошт тож це тільки початок йому плювати на лохів які сплачують податки, вся його "імперія" та економіка базується на чужих грошах, треба було підмастити зброярям та нафтовикам які його до влади привели - він підмастив, трошки жирнувато вийшло але ж саме цього від нього і чекали - для них він абсолютно адекватна людина
показати весь коментар
30.04.2026 00:06 Відповісти
Ну так війни ж з Іраном ще не було! Були авіаційні та ракетні удари. Режим аятол стоїть як і стояв. Зараз інтенсивно відновлюють розбомблене. Протока заблокована США. Ну якщо блокування протоки це "перемога США в війні з Іаном", то тоді "так". Перемогли.
показати весь коментар
30.04.2026 00:13 Відповісти
Это все я так понимаю просто расход боеприпасов и поденные расходы на персонал+ бензинчик, не считая амортизацию всего особенно самолётов, будущие ветеранские выплаты по типу " прилетел дрон и я обосрался, платите мне теперь $3000 в месяц+ мед страховка пожизненно", и тд. Реальные цены зная как они варят эту кухню любому будет около 100 миллиардов.
Израильтяне есть, вас сколько, 9 миллионов?
Это будет по $11000 с носа будь ласка, возможна рассрочка с божескими 8-10 процентами в год.
показати весь коментар
30.04.2026 01:13 Відповісти
*******...
показати весь коментар
30.04.2026 01:14 Відповісти
Война с Ираном показала, что если в голове вавка, то нехер быковать. Эта война нанесла непоправимый имиджевый вред США. И скоро последствия вреда, проявяться.
показати весь коментар
30.04.2026 01:42 Відповісти
"Епічний пшик"
показати весь коментар
30.04.2026 01:55 Відповісти
 
 