Війна з Іраном коштувала США $25 млрд, - Пентагон
Війна США проти Ірану коштувала американцям 25 мільярдів доларів. Це перша офіційна оцінка витрат Вашингтон на операцію "Епічна лють".
Про це повідомив головний фінансовий директор Міністерства оборони США Джулс Герст під час слухань у Палаті представників, його слова передає Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Витрати США
Герст разом з міністром оборони США Пітом Гегсетом та головою Об'єднаного комітету начальників штабів Деном Кейном свідчили перед Комітетом з питань збройних сил щодо фінансування Пентагону на наступний рік.
За шість місяців до виборів у Конгрес Демократична партія намагається повʼязати непопулярну війну в Ірані з питанням доступності коштів. Герст повідомив законодавцям Комітету, що більшу частину цих грошей витратили на боєприпаси.
Він не уточнив, що включала ця оцінка витрат і чи врахувала вона прогнозовані витрати на відновлення і ремонт інфраструктури баз на Близькому Сході, пошкоджених під час війни.
Інші дані
У березні джерело повідомило Reuters, що перші шість днів війни, за оцінками Білого дому, коштували Сполученим Штатам щонайменше $11,3 мільярда.
- Витрати на війну у $25 мільярдів дорівнюють усьому бюджету NASA (Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору) на цей рік.
Байден не давши Україні жодного танка, літака, корабля - потратив 400 мільярдів.
А тут лише томагавків тисячі випустили та тисячі ракет ППО... Та десяток авіаносців приперли.
... і всього 25 мільярдів?
НЕ ВЕРЮ!
25 за 25 днів хіба - там уже перевалило за 60
Якщо вони допомогу Україні "від Байдена" оцінюють в 350 лярдів (ніт, насправді ~$75'000'000'000, не більше, тому що обладнання, яке нам надавалось з-за Байдена, мало бути утилізоване) - то як вони могли вкластися в $ 25'000'000'000??? При їхніх зарплатах? При вартості авіаційного гасу, та й всіх ПММ? При тій інтенсивності бомбувань явно найдорожчими БК?
Короче: здьож.
