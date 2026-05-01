Іран пошкодив щонайменше 16 баз США - втрати можуть сягати $50 млрд
Щонайменше 16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень унаслідок іранських ударів у відповідь, а реальні витрати Вашингтона на війну можуть значно перевищувати офіційні оцінки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на розслідування CNN.
Масштаби пошкоджень
За даними журналістів, пошкоджень зазнала більшість американських військових об’єктів у регіоні. Частина баз отримала серйозні руйнування і наразі непридатна для використання.
"Щонайменше 16 баз американських військових на Близькому Сході зазнали пошкоджень", – йдеться у матеріалі.
Особливо постраждав великий логістичний хаб Кемп Бюрінг у Кувейті. За інформацією CNN, база після серії ударів фактично спорожніла через значні руйнування інфраструктури.
Які втрати зазнали США
Унаслідок атак було втрачено дороговартісне обладнання, включно з військовими літаками, системами супутникового зв’язку та радіолокаційними комплексами.
"Саме радари є найдорожчим і найбільш обмеженим ресурсом", – зазначив один із співрозмовників.
Причини точності ударів
Однією з причин ефективності атак може бути доступ Ірану до сучасних супутникових даних. За інформацією FT, у 2024 році Тегеран міг придбати китайський супутник, який забезпечує високоякісні знімки.
Це могло суттєво підвищити точність ударів по американських об’єктах.
Реальні витрати на війну
За даними джерел CNN, офіційна оцінка Пентагону у 25 млрд доларів не враховує витрати на відновлення зруйнованих баз.
"Більш реалістична цифра – 40–50 млрд доларів", – зазначив один зі співрозмовників.
Таким чином, фактичні витрати США можуть бути майже вдвічі вищими за заявлені, з урахуванням масштабу руйнувань і втрат техніки.
