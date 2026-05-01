УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7627 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану
2 543 31

Іран пошкодив щонайменше 16 баз США - втрати можуть сягати $50 млрд

Внаслідок іранських ударів пошкоджені більшість баз США на Близькому Сході

Щонайменше 16 військових баз США на Близькому Сході зазнали пошкоджень унаслідок іранських ударів у відповідь, а реальні витрати Вашингтона на війну можуть значно перевищувати офіційні оцінки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на розслідування CNN.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Масштаби пошкоджень

За даними журналістів, пошкоджень зазнала більшість американських військових об’єктів у регіоні. Частина баз отримала серйозні руйнування і наразі непридатна для використання.

"Щонайменше 16 баз американських військових на Близькому Сході зазнали пошкоджень", – йдеться у матеріалі.

Особливо постраждав великий логістичний хаб Кемп Бюрінг у Кувейті. За інформацією CNN, база після серії ударів фактично спорожніла через значні руйнування інфраструктури.

Які втрати зазнали США

Унаслідок атак було втрачено дороговартісне обладнання, включно з військовими літаками, системами супутникового зв’язку та радіолокаційними комплексами.

"Саме радари є найдорожчим і найбільш обмеженим ресурсом", – зазначив один із співрозмовників.

Причини точності ударів

Однією з причин ефективності атак може бути доступ Ірану до сучасних супутникових даних. За інформацією FT, у 2024 році Тегеран міг придбати китайський супутник, який забезпечує високоякісні знімки.

Це могло суттєво підвищити точність ударів по американських об’єктах.

Реальні витрати на війну

За даними джерел CNN, офіційна оцінка Пентагону у 25 млрд доларів не враховує витрати на відновлення зруйнованих баз.

"Більш реалістична цифра – 40–50 млрд доларів", – зазначив один зі співрозмовників.

Таким чином, фактичні витрати США можуть бути майже вдвічі вищими за заявлені, з урахуванням масштабу руйнувань і втрат техніки.

військова база (100) Іран (3329) США (26427) втрати (4675)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
гегсет не в курсах.
показати весь коментар
01.05.2026 16:53 Відповісти
+5
американцям не слід забувати, шо це аятоли витворили за безпосередньої допомоги та підтримки ***** і **********
най дякують рудому та його шнирю-вертухаю
показати весь коментар
01.05.2026 16:58 Відповісти
+4
Дядьку, у Вас проблеми з почуттям гумору?
показати весь коментар
01.05.2026 17:10 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще трохи і цифра збитків досягне витрат на Україну.
показати весь коментар
01.05.2026 16:40 Відповісти
Миша,ты обещал перейти кацапскую границу с молотом и покоцать там до чего дотянешься..Ты с дивана слезешь наконец чи не?? Ти ще тверезий...п'ятниця...я ж тебе знаю
показати весь коментар
01.05.2026 17:28 Відповісти
так то же вытраты на хорошую войну, а у бидона были вытраты на плохую войну
показати весь коментар
01.05.2026 21:30 Відповісти
Ірану розбомбили майже все військове, що було на землі, а вони - нічого.
США трошки бази покоцали - все, кінець.
показати весь коментар
01.05.2026 16:41 Відповісти
кінець відносної стабільності в регіоні та дешевому бензину для всіх людей на планеті. оце головна ціль трампа
показати весь коментар
01.05.2026 16:46 Відповісти
Это главная цель х-ла, а псина претворяет ее в жизнь с помощью евреев.
показати весь коментар
01.05.2026 17:15 Відповісти
cnn от демов. зраду раздуваютю.
показати весь коментар
01.05.2026 19:03 Відповісти
Ви всьо врети це Іранське ІПСО
показати весь коментар
01.05.2026 16:43 Відповісти
Не хвилюйтесь за Америку.
Трамп укладе з КВІР "чудовий пізділ" на ******* триліардів і все відіб'є.
показати весь коментар
01.05.2026 16:47 Відповісти
Казали по тєліку що два гпмерицькі літаки впали в океан коли авіносне корито маневрувало. Забули їх прив'язати.
показати весь коментар
01.05.2026 20:57 Відповісти
Ну можливо американці таким чином навчаться трохи ******** військовим діям, а це вимагає деякої плати - або інструкторам що вже мають такий досвід, або втратами на полі бою щоб самостійно того досвіду набратись. Ну вони обрали другий спосіб 🤔
показати весь коментар
01.05.2026 16:48 Відповісти
В'єтнам 2.0 ?
показати весь коментар
01.05.2026 16:50 Відповісти
13 загиблих проти понад 58 тис.
360 поранених проти понад 300 тис.
допоки не дотягує
показати весь коментар
01.05.2026 17:04 Відповісти
Дядьку, у Вас проблеми з почуттям гумору?
показати весь коментар
01.05.2026 17:10 Відповісти
Потрібно ще отакий лейбл ліпити. Дарую.

показати весь коментар
01.05.2026 18:07 Відповісти
гегсет не в курсах.
показати весь коментар
01.05.2026 16:53 Відповісти
американцям не слід забувати, шо це аятоли витворили за безпосередньої допомоги та підтримки ***** і **********
най дякують рудому та його шнирю-вертухаю
показати весь коментар
01.05.2026 16:58 Відповісти
Про Китай забули-над нами вони весь час літають і передають оркам
показати весь коментар
01.05.2026 17:12 Відповісти
хз чому, але чомусь з лютого 22-го ********* та вузькоокі чайники сприймаються як єдине ціле
показати весь коментар
01.05.2026 17:14 Відповісти
Держборг США перевищив ВВП та наближається до рівнів Другої світової

О, экономист херов, наэкономило.
показати весь коментар
01.05.2026 17:19 Відповісти
розмір боргу не має значення, коли він створювався не для того, шоб віддавати. значення має лише вартість його обслуговування. в минулому році це було 970 мільярдів, а в цьому - більше трильйона. баксів. на рік. лише відсотки. це - овердохуа, звісно. але ця цифра залежить від ставки фрс. тобто в теорії вона може бути в 2-3-4 рази менше (або більше, якшо не повезе). тому задача додіка - або врятувати петродоллар і продовжити експорт інфляції за межі штатів, або влаштувати світовий енергетичний і фінансовий колапс, в якому штати будуть найкращі з найгірших (тобто майже усіх). і обидва варіанти їх влаштовують. вгадайте, в якому напрямку зараз рухаєтсья ситуація?
показати весь коментар
01.05.2026 17:40 Відповісти
Донька делает то, шо выгодно х-лу.
показати весь коментар
01.05.2026 18:54 Відповісти
ну це як подивитись. він хоче, шоб пуйло почало війну в Європі і шоб європейські капітали почали тікати в штати - а особливо цього сильно бажає оточення додіка. тому вони в цьому питанні союзники, факт.
показати весь коментар
01.05.2026 19:54 Відповісти
Ну, надо знать, шо подразумевается под окружением.
показати весь коментар
01.05.2026 20:20 Відповісти
американський нео-олігархат, в основному техно-фашисти і по сумісництву основні спонсори додіка і його дуполизів.
показати весь коментар
01.05.2026 20:25 Відповісти
Може они и желают перетока капитала из Е в Ам, но таких катаклизмов, шо творятся сейчас на Б В, они вряд ли хотели, это на руку только х-лу.
показати весь коментар
01.05.2026 21:56 Відповісти
так уже руральной медицине ******
и это отголоски обслуживания долга
показати весь коментар
01.05.2026 21:45 Відповісти
И это не считая арабов. Там только радаров от тхад набили на пару лямов
показати весь коментар
01.05.2026 17:39 Відповісти
Та шо опять "потерь нет"!!
Ви не володieте iнформацiею!!
показати весь коментар
01.05.2026 18:00 Відповісти
Шпігельшнауцер офігеваєт від того, що може наробити балістика. "Харашє, что у нас ее нет"....
показати весь коментар
01.05.2026 18:09 Відповісти
паперовий тигр
показати весь коментар
02.05.2026 00:29 Відповісти
 
 