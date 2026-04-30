У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.
Про це він повідомив під час слухань у Сенаті США, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
Допомога РФ Ірану
Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни проти США, проте відмовився вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухань. Раніше Кремль заперечував це перед Білим домом.
"Там, безперечно, щось відбувається", – додав він.
Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер, погодився з цим.
"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані", – додав він.
Інші заяви
- Раніше президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".
- Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.
І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
та то ж хєрня !
25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.
В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.
Иран - единственная страна, которая имеет АЭС, но не состоит при этом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?action=edit&redlink=1 Конвенции о ядерной безопасности
В частности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 РХТУ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%AD%D0%A2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8F НИКИЭТ (институт под руководством ставшего потом главой Минатома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Адамова), предположительно, взаимодействовали с Ираном по вопросам, имеющим отношение к проектированию тяжеловодного реактора,
который потенциально можно использовать для наработки оружейного плутония.
https://t-invariant.org/2025/07/igra-v-pryatki-s-mezhdunarodnym-soobshhestvom-kakovy-realnye-yadernye-ambitsii-irana/
Известно об убийстве 20 учёных за время 12-дневной войны. Не все фамилии опубликованы, но про некоторых из них уже известно, что своё образование они получали в Москве.
Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией
Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.
