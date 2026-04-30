У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.

Про це він повідомив під час слухань у Сенаті США, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Допомога РФ Ірану

Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни проти США, проте відмовився вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухань. Раніше Кремль заперечував це перед Білим домом.

"Там, безперечно, щось відбувається", – додав він.

Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер, погодився з цим.

"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані", – додав він.

Інші заяви

  • Раніше президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".
  • Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

Топ коментарі
Все равно дружище Трампа, простительно.
30.04.2026 19:47 Відповісти
Трампону начхати. Валодья-друг на кукані недарма тримає.
30.04.2026 19:54 Відповісти
Хай трамп відправить своїх рієлторів і договориться, вони вже там були, дорогу знають.
показати весь коментар
30.04.2026 19:50 Відповісти
Все равно дружище Трампа, простительно.
показати весь коментар
30.04.2026 19:47 Відповісти
як на американській мові буде державна зрада ?

30.04.2026 20:42 Відповісти
Хай трамп відправить своїх рієлторів і договориться, вони вже там були, дорогу знають.
показати весь коментар
30.04.2026 19:50 Відповісти
Трампону начхати. Валодья-друг на кукані недарма тримає.
показати весь коментар
30.04.2026 19:54 Відповісти
Ну,якщо паРаша підриває зусилля США на досягнення успіху в Ірані то чому Трамп з Ху...лом, можна сказати,в засос цілуються?
30.04.2026 19:56 Відповісти
Друг мого ворога - мій друг, він просто гарний хлопець
30.04.2026 19:59 Відповісти
США давно смокче у Пуйла, то баче весь світ і від цего нічого вже не зміниться
30.04.2026 20:06 Відповісти
Його, правда, перед цим переодягають в одяг мальчіка. ***** так більше подобається.
30.04.2026 20:14 Відповісти
Коли Трампон Трампакс зрозуміє, що ***** терорист, бртхло і вбивця?!
30.04.2026 20:18 Відповісти
Трамп це точно знає, і це йому найбільше подобається 🤔
30.04.2026 20:34 Відповісти
Вся справа у кавказі, путіну не потрібні іранці на кавказі, тому він буде допомагати іранцям у перській затоці, це піднімає ціни на нафту, що і потрібно очільнику кремля. Ситуація із тих коли допомога США проти ірану буде шкодити усім споживачам нафтопродуктів, скоріш за все існує змова Трампа і путіна.
30.04.2026 20:19 Відповісти
На Кавказе сейчас в тренде Турция, Франция и Израиль.
30.04.2026 20:30 Відповісти
Педофіл педофілу око не виклює.
30.04.2026 20:28 Відповісти
Ось чому у них постійно народжуються дивні меми " мальчікі в трусіках", рєзіновиє попкі і т.д.
30.04.2026 20:32 Відповісти
Рихлая рєзіновая попка містера Трампа проізвєла на Владіміра Владіміча неізгладімоє впечатлєніє. Он сразу прєдставіл етава рижева мальчугана в своєй постєлі вмєсто Аліни. В чрєслах патєплєла, с раскритих наботоксених губ закапалі слюні важдєлєнія.
30.04.2026 20:48 Відповісти
"Ти що не віриш мені, а віриш своїм безстижим очам"- заявила мужу його "благовірна", коли той застав її голою, босою, без натільного хрестика, під чужим хлопом.

У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.

"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані" - Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер,

Однак президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
30.04.2026 20:29 Відповісти
Одним словом - раша воює, стріляє, вбиває , руйнує ( техніку сша) а краснофф довго намагався водити політикум за носа...
30.04.2026 20:31 Відповісти
Ну і що? Допомогає ху.ло Ірану вбивати американців? Дружбанам і не таке прощають. Трамп підтвердить.
30.04.2026 20:34 Відповісти
донні, друг владзімір допомагає вбивати Джі Ай ?
та то ж хєрня !

.
30.04.2026 20:40 Відповісти
30.04.2026 20:44 Відповісти
І без підтвердження США всі про знають
30.04.2026 20:54 Відповісти
24 августа 1992 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F атомной энергии.

25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.

В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.

Иран - единственная страна, которая имеет АЭС, но не состоит при этом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?action=edit&redlink=1 Конвенции о ядерной безопасности
30.04.2026 21:07 Відповісти
Та ну на!!?? 😲 Правда???!!! 🤔
30.04.2026 21:08 Відповісти
В июле 2025 года Тегеран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
30.04.2026 21:35 Відповісти
Некоторые отдельные организации, похоже, успели воспользоваться слабостью системы экспортного контроля и посотрудничали с Ираном в индивидуальном порядке.

В частности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 РХТУ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%AD%D0%A2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8F НИКИЭТ (институт под руководством ставшего потом главой Минатома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Адамова), предположительно, взаимодействовали с Ираном по вопросам, имеющим отношение к проектированию тяжеловодного реактора,

который потенциально можно использовать для наработки оружейного плутония.

https://t-invariant.org/2025/07/igra-v-pryatki-s-mezhdunarodnym-soobshhestvom-kakovy-realnye-yadernye-ambitsii-irana/
30.04.2026 21:16 Відповісти
Некоторые ключевые участники иранской ядерной программы научились всему в России.

Известно об убийстве 20 учёных за время 12-дневной войны. Не все фамилии опубликованы, но про некоторых из них уже известно, что своё образование они получали в Москве.

Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией

Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.

30.04.2026 21:23 Відповісти
24 августа 1992 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F атомной энергии.

25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.

В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.
30.04.2026 21:38 Відповісти
Иран - единственная страна, которая имеет АЭС, но не состоит при этом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?action=edit&redlink=1 Конвенции о ядерной безопасности
30.04.2026 21:40 Відповісти
В июле 2025 года Тегеран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
30.04.2026 21:41 Відповісти
Известно об убийстве 20 учёных за время 12-дневной войны. Не все фамилии опубликованы, но про некоторых из них уже известно, что своё образование они получали в Москве.

Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией

Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.
30.04.2026 21:43 Відповісти
 
 