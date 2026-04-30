У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.

Про це він повідомив під час слухань у Сенаті США, цитує The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Допомога РФ Ірану

Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни проти США, проте відмовився вдаватися в подробиці, посилаючись на публічний характер слухань. Раніше Кремль заперечував це перед Білим домом.

"Там, безперечно, щось відбувається", – додав він.

Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер, погодився з цим.

"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані", – додав він.

Інші заяви

Раніше президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

