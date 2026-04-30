В США подтвердили, что Путин помогает Ирану в войне

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США.

Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате США, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь РФ Ирану

Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США, однако отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний. Ранее Кремль опровергал это перед Белым домом.

"Там, несомненно, что-то происходит", – добавил он.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, согласился с этим.

"Нет сомнений, что Россия Путина предпринимает серьезные шаги, чтобы подорвать наши усилия, направленные на достижение успеха в Иране", — добавил он.

Читайте также: США планируют создать новую коалицию по разблокированию Ормузского пролива, — WSJ

Другие заявления

  • Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".
  • Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США игнорируют доказательства помощи РФ Ирану, — Зеленский

Топ комментарии
+8
Все равно дружище Трампа, простительно.
30.04.2026 19:47 Ответить
+8
Трампону начхати. Валодья-друг на кукані недарма тримає.
30.04.2026 19:54 Ответить
+3
Хай трамп відправить своїх рієлторів і договориться, вони вже там були, дорогу знають.
30.04.2026 19:50 Ответить
Все равно дружище Трампа, простительно.
30.04.2026 19:47 Ответить
як на американській мові буде державна зрада ?

30.04.2026 20:42 Ответить
Хай трамп відправить своїх рієлторів і договориться, вони вже там були, дорогу знають.
30.04.2026 19:50 Ответить
Трампону начхати. Валодья-друг на кукані недарма тримає.
30.04.2026 19:54 Ответить
Ну,якщо паРаша підриває зусилля США на досягнення успіху в Ірані то чому Трамп з Ху...лом, можна сказати,в засос цілуються?
30.04.2026 19:56 Ответить
Друг мого ворога - мій друг, він просто гарний хлопець
30.04.2026 19:59 Ответить
США давно смокче у Пуйла, то баче весь світ і від цего нічого вже не зміниться
30.04.2026 20:06 Ответить
Його, правда, перед цим переодягають в одяг мальчіка. ***** так більше подобається.
30.04.2026 20:14 Ответить
Коли Трампон Трампакс зрозуміє, що ***** терорист, бртхло і вбивця?!
30.04.2026 20:18 Ответить
Трамп це точно знає, і це йому найбільше подобається 🤔
30.04.2026 20:34 Ответить
Вся справа у кавказі, путіну не потрібні іранці на кавказі, тому він буде допомагати іранцям у перській затоці, це піднімає ціни на нафту, що і потрібно очільнику кремля. Ситуація із тих коли допомога США проти ірану буде шкодити усім споживачам нафтопродуктів, скоріш за все існує змова Трампа і путіна.
30.04.2026 20:19 Ответить
На Кавказе сейчас в тренде Турция, Франция и Израиль.
30.04.2026 20:30 Ответить
Педофіл педофілу око не виклює.
30.04.2026 20:28 Ответить
Ось чому у них постійно народжуються дивні меми " мальчікі в трусіках", рєзіновиє попкі і т.д.
30.04.2026 20:32 Ответить
Рихлая рєзіновая попка містера Трампа проізвєла на Владіміра Владіміча неізгладімоє впечатлєніє. Он сразу прєдставіл етава рижева мальчугана в своєй постєлі вмєсто Аліни. В чрєслах патєплєла, с раскритих наботоксених губ закапалі слюні важдєлєнія.
30.04.2026 20:48 Ответить
"Ти що не віриш мені, а віриш своїм безстижим очам"- заявила мужу його "благовірна", коли той застав її голою, босою, без натільного хрестика, під чужим хлопом.

У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.

"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані" - Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер,

Однак президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.

І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
30.04.2026 20:29 Ответить
Одним словом - раша воює, стріляє, вбиває , руйнує ( техніку сша) а краснофф довго намагався водити політикум за носа...
30.04.2026 20:31 Ответить
Ну і що? Допомогає ху.ло Ірану вбивати американців? Дружбанам і не таке прощають. Трамп підтвердить.
30.04.2026 20:34 Ответить
донні, друг владзімір допомагає вбивати Джі Ай ?
та то ж хєрня !

30.04.2026 20:40 Ответить
30.04.2026 20:44 Ответить
І без підтвердження США всі про знають
30.04.2026 20:54 Ответить
24 августа 1992 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F атомной энергии.

25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.

В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.

Иран - единственная страна, которая имеет АЭС, но не состоит при этом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?action=edit&redlink=1 Конвенции о ядерной безопасности
30.04.2026 21:07 Ответить
Та ну на!!?? 😲 Правда???!!! 🤔
30.04.2026 21:08 Ответить
В июле 2025 года Тегеран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
30.04.2026 21:35 Ответить
Некоторые отдельные организации, похоже, успели воспользоваться слабостью системы экспортного контроля и посотрудничали с Ираном в индивидуальном порядке.

В частности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 РХТУ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%AD%D0%A2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8F НИКИЭТ (институт под руководством ставшего потом главой Минатома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Адамова), предположительно, взаимодействовали с Ираном по вопросам, имеющим отношение к проектированию тяжеловодного реактора,

который потенциально можно использовать для наработки оружейного плутония.

https://t-invariant.org/2025/07/igra-v-pryatki-s-mezhdunarodnym-soobshhestvom-kakovy-realnye-yadernye-ambitsii-irana/
30.04.2026 21:16 Ответить
Некоторые ключевые участники иранской ядерной программы научились всему в России.

Известно об убийстве 20 учёных за время 12-дневной войны. Не все фамилии опубликованы, но про некоторых из них уже известно, что своё образование они получали в Москве.

Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией

Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.

30.04.2026 21:23 Ответить
24 августа 1992 года правительства России и Ирана подписали соглашение о сотрудничестве в сфере мирного использования https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F атомной энергии.

25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.

В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:38 Ответить
Иран - единственная страна, которая имеет АЭС, но не состоит при этом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?action=edit&redlink=1 Конвенции о ядерной безопасности
показать весь комментарий
30.04.2026 21:40 Ответить
В июле 2025 года Тегеран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
показать весь комментарий
30.04.2026 21:41 Ответить
Известно об убийстве 20 учёных за время 12-дневной войны. Не все фамилии опубликованы, но про некоторых из них уже известно, что своё образование они получали в Москве.

Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией

Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.
показать весь комментарий
30.04.2026 21:43 Ответить
 
 