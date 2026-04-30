В США подтвердили, что Путин помогает Ирану в войне
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США.
Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате США, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
Помощь РФ Ирану
Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США, однако отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний. Ранее Кремль опровергал это перед Белым домом.
"Там, несомненно, что-то происходит", – добавил он.
Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, согласился с этим.
"Нет сомнений, что Россия Путина предпринимает серьезные шаги, чтобы подорвать наши усилия, направленные на достижение успеха в Иране", — добавил он.
Другие заявления
- Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".
- Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
У США підтвердили, що Путін допомагає Ірану у війні.
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн заявив, що Росія надає допомогу Ірану у веденні війни зі Штатами.
"Немає сумнівів, що Росія Путіна вживає серйозних заходів, щоб підірвати наші зусилля, спрямовані на досягнення успіху в Ірані" - Голова комітету, сенатор-республіканець Роджер Вікер,
Однак президент США Дональд Трамп відмовився відповідати на запитання журналістів щодо можливої допомоги Росії Ірану та назвав їх "дурними".
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявляв, що отримав запевнення від Москви, що Росія не передає Ірану розвіддані.
І хто з них бреше - компроментує т. Путіна, який запевнив самого Трампа, що Росія не передає Ірану розвіддані? Що невірити самому т. Путіну і т. Трампу, а вірити отим генералам, сенаторам.
.
25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.
В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.
Иран - единственная страна, которая имеет АЭС, но не состоит при этом в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8?action=edit&redlink=1 Конвенции о ядерной безопасности
В частности, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%94._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0 РХТУ и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%98%D0%AD%D0%A2_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D1%8F НИКИЭТ (институт под руководством ставшего потом главой Минатома https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Евгения Адамова), предположительно, взаимодействовали с Ираном по вопросам, имеющим отношение к проектированию тяжеловодного реактора,
который потенциально можно использовать для наработки оружейного плутония.
https://t-invariant.org/2025/07/igra-v-pryatki-s-mezhdunarodnym-soobshhestvom-kakovy-realnye-yadernye-ambitsii-irana/
Известно об убийстве 20 учёных за время 12-дневной войны. Не все фамилии опубликованы, но про некоторых из них уже известно, что своё образование они получали в Москве.
Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией
Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.
25 августа 1992 года было заключено соглашение о продолжении строительства АЭС в Бушере.
В конце 2007 года был подписан договор о том, что https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Новосибирский завод химконцентратов осуществит поставки топлива на АЭС: 82 тонны урана.
Да, например, https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mehdi_Tehranchi Мохаммад Мехди Техранчи в 1997 году https://viewer.rsl.ru/ru/rsl01000762313 защищался в Институте общей физики РАН. Потом в рамках иранской ядерной программы занимался имплозией
Имплозия: используется в боеприпасах объемного взрыва и для инициации деления ядерного заряда в атомных бомбах.