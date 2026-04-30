В США подтвердили, что Путин помогает Ирану в войне

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США.

Об этом он сообщил во время слушаний в Сенате США, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

Помощь РФ Ирану

Кейн заявил, что Россия оказывает помощь Ирану в ведении войны против США, однако отказался вдаваться в подробности, сославшись на публичный характер слушаний. Ранее Кремль опровергал это перед Белым домом.

"Там, несомненно, что-то происходит", – добавил он.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер, согласился с этим.

"Нет сомнений, что Россия Путина предпринимает серьезные шаги, чтобы подорвать наши усилия, направленные на достижение успеха в Иране", — добавил он.

Другие заявления

Ранее президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов о возможной помощи России Ирану и назвал их "глупыми".

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявлял, что получил заверения от Москвы, что Россия не передает Ирану разведданные.

