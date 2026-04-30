США планируют создать новую коалицию по разблокированию Ормузского пролива, - WSJ
Администрация Дональда Трампа призывает страны присоединиться к новой коалиции по разблокированию Ормузского пролива.
Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Издание напомнило, что несколько недель назад Трамп объявил Ормузский пролив открытым, однако судоходство было заблокировано.
Инициатива Maritime Freedom Construct была изложена во внутренней служебной записке Госдепартамента, направленной посольствам США.
В документе американским послам предлагается убедить иностранные правительства присоединиться к коалиции. Коалиция под руководством США будет обмениваться информацией, координировать дипломатические действия и обеспечивать соблюдение санкций.
Издание отмечает, что просьба о поддержке свидетельствует о том, что США хотят, чтобы другие страны участвовали в потенциальном будущем управлении Ормузским проливом.
"Ваше участие укрепит нашу общую способность восстановить свободу судоходства и защитить мировую экономику. Совместные действия необходимы для демонстрации единой решимости и наложения значительных издержек на Иран за препятствование транзиту через пролив", - цитирует WSJ документ.
Maritime Freedom Construct станет совместным проектом Госдепа и Центрального командования США.
Что предшествовало?
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.
Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.
- Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.
"...на кінець квітня 2026 року, США, під керівництвом Дональда Трампа, оголосили про блокування Ормузької протоки, заборонивши рух суден до досягнення нової угоди з Іраном..."
То трамп хоче створити коаліцію для розблокування Ормузької протоки заблокованої трампом?
"Чи то я дурний, чи то лижі не їдуть".
Психі білого дому вдягнули білі халати дому лікарів.
Довіри до Трпмпа немає - Трампа сім п'ятниць на одну добу.
Трамп шоумен і грає для себе і для "все в семью". Любий позитив Трамп присвоїть собі, а поразку повісить ярликом на країни, які приєднаються...
"Эпоха постмодерна навязывает нам ощущение, что все вокруг игра и что ничего не может быть всерьез. Как будто мы не жизнь живем, а смотрим сериал о своей жизни. Нет ничего настоящего, кругом нас лишь симулякры, копии копий. Так зачем же париться?
На волне именно этого отрыва от реальности Америка «по приколу» избрала себе в президенты клоуна. Но он оказался не просто клоуном, а эгоманьяком, всерьез считающим, что популизм - важнее реальной работы.
Если вдруг сторонники Трампа возжелают увидеть, как он, сидя на пороховой бочке, машет зажженным факелом, - он это сделает. Ведь ему покажется, что так можно будет увеличить свои рейтинги. И к тому же это в его стиле.
Потому что сейчас Трамп поступает именно так. На пороховую бочку он уже взгромоздился и чиркает зажигалкой перед тряпкой, пропитанной нефтью марки WTI."
Полностью "Последний из Мичиган. На что готов пойти Трамп ради своего рейтинга", Виталий Шкляров,