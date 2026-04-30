США планируют создать новую коалицию по разблокированию Ормузского пролива, - WSJ

Администрация Дональда Трампа призывает страны присоединиться к новой коалиции по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом пишет The Wall Street Journal, передает Цензор.НЕТ.

Издание напомнило, что несколько недель назад Трамп объявил Ормузский пролив открытым, однако судоходство было заблокировано.

Инициатива Maritime Freedom Construct была изложена во внутренней служебной записке Госдепартамента, направленной посольствам США.

В документе американским послам предлагается убедить иностранные правительства присоединиться к коалиции. Коалиция под руководством США будет обмениваться информацией, координировать дипломатические действия и обеспечивать соблюдение санкций.

Издание отмечает, что просьба о поддержке свидетельствует о том, что США хотят, чтобы другие страны участвовали в потенциальном будущем управлении Ормузским проливом.

"Ваше участие укрепит нашу общую способность восстановить свободу судоходства и защитить мировую экономику. Совместные действия необходимы для демонстрации единой решимости и наложения значительных издержек на Иран за препятствование транзиту через пролив", - цитирует WSJ документ.

Maritime Freedom Construct станет совместным проектом Госдепа и Центрального командования США.

Что предшествовало?

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран пытается сохранить контроль над Ормузским проливом, что неприемлемо для Вашингтона. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты выступают за свободу навигации и не допустят ограничения международного судоходства.

Также Дональд Трамп сообщал, что американские переговорщики не будут участвовать в переговорах с Ираном в Пакистане, однако Тегеран может напрямую обратиться к США для урегулирования ситуации.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пытается убедить США и Иран договориться о возобновлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Кстати, ранее мы писали, что четыре украинских минных тральщика, которые сейчас находятся в Великобритании, могут присоединиться к международной миссии по разминированию Ормузского пролива.

