Смещение фокуса внимания США на войну с Ираном ослабляет давление на Россию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение фокуса внимания США на Ближний Восток ослабило давление на Россию и грозит затягиванием войны, и Москва не пойдет на мир без более решительных действий со стороны Вашингтона.

Об этом он сказал в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ.

Давление на РФ и помощь от США

"Мы все хотим остановить эту войну. Проблема в том, что приоритет США сейчас сместился на Ближний Восток. Боюсь, что если мы будем только вести переговоры, Россия не почувствует самого важного, что Америка может нам дать, - давления на нее", - говорит Зеленский.

Зеленский отметил, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается, даже несмотря на ослабление дипломатического давления.

"Я не говорю об их пакетах вооружения. Она все еще продолжается, и мы благодарны за то, что можем использовать европейские средства и покупать некоторые противоракетные ракеты", - сказал он.

Переговоры с США

  • Украина остается в тесном ежедневном контакте с американскими чиновниками, добавил Зеленский, но он подчеркнул, что одного оружия недостаточно без постоянного экономического и политического давления.

"Соединенные Штаты могут оказывать давление с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, да, из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления, и для них нормально продолжать войну таким образом", - сказал он.

Зеленский указал на смягчение санкций в отношении российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке, отметив, что этот шаг позволил Кремлю продолжать финансировать свои военные действия.

"Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал это в СМИ. Возможно, я ошибаюсь. Госсекретарь [Скотт] Бессент сказал, что это не на весь период. Я надеюсь, что они снова их введут", - добавил президент.

корупційні скандали пов"язані з тобою та твоїми друзками-виродками ще більше змінюють фркус уваги всього світу!
29.04.2026 20:57 Ответить
Твою мать!
Голобородька повинна давати покази, а не інтерв'ю
29.04.2026 20:58 Ответить
А вони були - рішучі дії Трампа? - з самого початку він включив дурника
29.04.2026 20:57 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна фокуса уваги США на Близький Схід послабила тиск на Росію ( в "зеленського немає карт" на руках) -ТИСК США НА 3,14ДЕРАЦІЮ
29.04.2026 20:59 Ответить
У Трампа не має тиску на Росію, є тиск до капітуляції лише на Україну.
29.04.2026 21:00 Ответить
Так цей фокус не Ізраїль двігає?
29.04.2026 21:02 Ответить
Весь фокус у тому, що <******* перетворилося на Зє-йло.
А вже потім з'явилося Трампло...
29.04.2026 21:07 Ответить
Та *****. Розкажи краще, шо там плівками Міндіча.
29.04.2026 21:07 Ответить
NewsMax, звісно не запитає, чи знає підозрюваний Міндіча.
29.04.2026 21:10 Ответить
А до того так тиснули...лиш на Україну(((
29.04.2026 21:31 Ответить
Очередной слив твоих похождений с дружбанами очень повлияет на этот фокус, однозначно. Уже скоро во всех мировых изданиях.
29.04.2026 21:37 Ответить
трамп рішуче відсмоктав пуцину
30.04.2026 00:23 Ответить
 
 