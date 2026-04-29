Смещение фокуса внимания США на войну с Ираном ослабляет давление на Россию, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что смещение фокуса внимания США на Ближний Восток ослабило давление на Россию и грозит затягиванием войны, и Москва не пойдет на мир без более решительных действий со стороны Вашингтона.

Об этом он сказал в интервью NewsMax, сообщает Цензор.НЕТ.

Давление на РФ и помощь от США

"Мы все хотим остановить эту войну. Проблема в том, что приоритет США сейчас сместился на Ближний Восток. Боюсь, что если мы будем только вести переговоры, Россия не почувствует самого важного, что Америка может нам дать, - давления на нее", - говорит Зеленский.

Зеленский отметил, что военная поддержка Украины со стороны США продолжается, даже несмотря на ослабление дипломатического давления.

"Я не говорю об их пакетах вооружения. Она все еще продолжается, и мы благодарны за то, что можем использовать европейские средства и покупать некоторые противоракетные ракеты", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дистанцию ударов по РФ будем увеличивать, Москве стоит переходить к дипломатии, - Зеленский

Переговоры с США

Украина остается в тесном ежедневном контакте с американскими чиновниками, добавил Зеленский, но он подчеркнул, что одного оружия недостаточно без постоянного экономического и политического давления.

"Соединенные Штаты могут оказывать давление с помощью дополнительных санкций, но сейчас они их отменяют, да, из-за Ближнего Востока, и мы это чувствуем. И я, конечно, боюсь, потому что Россия не чувствует давления, и для них нормально продолжать войну таким образом", - сказал он.

Зеленский указал на смягчение санкций в отношении российской нефти на фоне напряженности на Ближнем Востоке, отметив, что этот шаг позволил Кремлю продолжать финансировать свои военные действия.

"Я надеюсь, что Америка вернет все санкции. Я слышал это в СМИ. Возможно, я ошибаюсь. Госсекретарь [Скотт] Бессент сказал, что это не на весь период. Я надеюсь, что они снова их введут", - добавил президент.

Читайте также: Трамп приказал ВМС США готовиться к длительной блокаде Ормузского пролива, - Wall Street Journal