УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8707 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану Відносини США та РФ
589 12

Зміна фокуса уваги США на війну з Іраном послаблює тиск на Росію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна фокуса уваги США на Близький Схід послабила тиск на Росію та загрожує затягуванням війни, і Москва не піде на мир без рішучіших дій з боку Вашингтона.

Про це він сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Тиск на РФ та допомога від США

"Ми всі хочемо зупинити цю війну. Проблема в тому, що пріоритет США зараз змістився на Близький Схід. Боюся, що якщо ми будемо лише вести переговори, Росія не відчує найважливішого, що Америка може нам дати, — тиску на неї", - каже Зеленський.

Зеленський зазначив, що військова підтримка України з боку США триває, навіть попри послаблення дипломатичного тиску.

"Я не кажу про їхні пакети озброєння. Вона все ще триває, і ми вдячні за це, що можемо використовувати європейські кошти та купувати деякі протиракетні ракети", - сказав він.

Переговори з США

  • Україна залишається у тісному щоденному контакті з американськими чиновниками, додав Зеленський, але він наголосив, що однієї зброї недостатньо без постійного економічного та політичного тиску.

"Сполучені Штати можуть чинити тиск за допомогою додаткових санкцій, але зараз вони їх скасовують, так, через Близький Схід, і ми це відчуваємо. І я, звичайно, боюся, бо Росія не відчуває тиску, і для них нормально продовжувати війну таким чином", - сказав він.

Зеленський вказав на пом’якшення санкцій щодо російської нафти на тлі напруженості на Близькому Сході, зазначивши, що цей крок дозволив Кремлю продовжувати фінансувати свої військові дії.

"Я сподіваюся, що Америка поверне всі санкції. Я чув це в ЗМІ. Можливо, я помиляюся. Секретар [Скотт] Бессент сказав, що це не на весь період. Я сподіваюся, що вони знову їх введуть", - додав президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (27608) росія (69745) США (26407)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
корупційні скандали пов"язані з тобою та твоїми друзками-виродками ще більше змінюють фркус уваги всього світу!
показати весь коментар
29.04.2026 20:57 Відповісти
+5
Твою мать!
Голобородька повинна давати покази, а не інтерв'ю
показати весь коментар
29.04.2026 20:58 Відповісти
+1
А вони були - рішучі дії Трампа? - з самого початку він включив дурника
показати весь коментар
29.04.2026 20:57 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна фокуса уваги США на Близький Схід послабила тиск на Росію ( в "зеленського немає карт" на руках) -ТИСК США НА 3,14ДЕРАЦІЮ
показати весь коментар
29.04.2026 20:59 Відповісти
У Трампа не має тиску на Росію, є тиск до капітуляції лише на Україну.
показати весь коментар
29.04.2026 21:00 Відповісти
Так цей фокус не Ізраїль двігає?
показати весь коментар
29.04.2026 21:02 Відповісти
Весь фокус у тому, що <******* перетворилося на Зє-йло.
А вже потім з'явилося Трампло...
показати весь коментар
29.04.2026 21:07 Відповісти
Та *****. Розкажи краще, шо там плівками Міндіча.
показати весь коментар
29.04.2026 21:07 Відповісти
NewsMax, звісно не запитає, чи знає підозрюваний Міндіча.
показати весь коментар
29.04.2026 21:10 Відповісти
А до того так тиснули...лиш на Україну(((
показати весь коментар
29.04.2026 21:31 Відповісти
Очередной слив твоих похождений с дружбанами очень повлияет на этот фокус, однозначно. Уже скоро во всех мировых изданиях.
показати весь коментар
29.04.2026 21:37 Відповісти
трамп рішуче відсмоктав пуцину
показати весь коментар
30.04.2026 00:23 Відповісти
 
 