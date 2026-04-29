Зміна фокуса уваги США на війну з Іраном послаблює тиск на Росію, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зміна фокуса уваги США на Близький Схід послабила тиск на Росію та загрожує затягуванням війни, і Москва не піде на мир без рішучіших дій з боку Вашингтона.

Про це він сказав в інтерв'ю NewsMax, інформує Цензор.НЕТ.

Тиск на РФ та допомога від США

"Ми всі хочемо зупинити цю війну. Проблема в тому, що пріоритет США зараз змістився на Близький Схід. Боюся, що якщо ми будемо лише вести переговори, Росія не відчує найважливішого, що Америка може нам дати, — тиску на неї", - каже Зеленський.

Зеленський зазначив, що військова підтримка України з боку США триває, навіть попри послаблення дипломатичного тиску.

"Я не кажу про їхні пакети озброєння. Вона все ще триває, і ми вдячні за це, що можемо використовувати європейські кошти та купувати деякі протиракетні ракети", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дистанції ударів по РФ збільшуватимемо, Москві варто переходити до дипломатії, - Зеленський

Переговори з США

Україна залишається у тісному щоденному контакті з американськими чиновниками, додав Зеленський, але він наголосив, що однієї зброї недостатньо без постійного економічного та політичного тиску.

"Сполучені Штати можуть чинити тиск за допомогою додаткових санкцій, але зараз вони їх скасовують, так, через Близький Схід, і ми це відчуваємо. І я, звичайно, боюся, бо Росія не відчуває тиску, і для них нормально продовжувати війну таким чином", - сказав він.

Зеленський вказав на пом’якшення санкцій щодо російської нафти на тлі напруженості на Близькому Сході, зазначивши, що цей крок дозволив Кремлю продовжувати фінансувати свої військові дії.

"Я сподіваюся, що Америка поверне всі санкції. Я чув це в ЗМІ. Можливо, я помиляюся. Секретар [Скотт] Бессент сказав, що це не на весь період. Я сподіваюся, що вони знову їх введуть", - додав президент.

Читайте також: Трамп наказав ВМС США готуватися до тривалої блокади Ормузької протоки, - Wall Street Journal