США планують створити нову коаліцію з розблокування Ормузької протоки, - WSJ

Адміністрація Дональд Трампа закликає країни приєднатись до нової коаліці з розблокування Ормузької протоки.

Про це пише The Wall Stree Journal, передає Цензор.НЕТ.

Видання нагадало, що декілька тижнів тому Трамп оголосив Ормузьку протоку відкритою, проте судноплавство було заблоковано.

Ініціативу Maritime Freedom Construct було викладено у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, надісланій посольствам Штатів.

У документі американським послам пропонують переконати іноземні уряди приєднатися до коаліції. Коаліція під керівництвом США обмінюватиметься інформацією, координуватиме дипломатичні дії та забезпечуватиме дотримання санкцій.

Видання зазначає, що прохання про підтримку свідчить, що Штати хочуть, щоб інші країни брали участь у потенційному майбутньому управлінні Ормузькою протокою.

"Ваша участь зміцнить нашу спільну здатність відновити свободу судноплавства та захистити світову економіку. Спільні дії є необхідними для демонстрації єдиної рішучості та накладення значних витрат на Іран за перешкоджання транзиту через протоку", - цитує WSJ документ.

Maritime Freedom Construct буде спільним проєктом Держдепу та Центрального командування США.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

