США планують створити нову коаліцію з розблокування Ормузької протоки, - WSJ
Адміністрація Дональд Трампа закликає країни приєднатись до нової коаліці з розблокування Ормузької протоки.
Про це пише The Wall Stree Journal, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Видання нагадало, що декілька тижнів тому Трамп оголосив Ормузьку протоку відкритою, проте судноплавство було заблоковано.
Ініціативу Maritime Freedom Construct було викладено у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, надісланій посольствам Штатів.
У документі американським послам пропонують переконати іноземні уряди приєднатися до коаліції. Коаліція під керівництвом США обмінюватиметься інформацією, координуватиме дипломатичні дії та забезпечуватиме дотримання санкцій.
Видання зазначає, що прохання про підтримку свідчить, що Штати хочуть, щоб інші країни брали участь у потенційному майбутньому управлінні Ормузькою протокою.
"Ваша участь зміцнить нашу спільну здатність відновити свободу судноплавства та захистити світову економіку. Спільні дії є необхідними для демонстрації єдиної рішучості та накладення значних витрат на Іран за перешкоджання транзиту через протоку", - цитує WSJ документ.
Maritime Freedom Construct буде спільним проєктом Держдепу та Центрального командування США.
Що передувало?
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.
Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.
- До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.
"...на кінець квітня 2026 року, США, під керівництвом Дональда Трампа, оголосили про блокування Ормузької протоки, заборонивши рух суден до досягнення нової угоди з Іраном..."
То трамп хоче створити коаліцію для розблокування Ормузької протоки заблокованої трампом?
"Чи то я дурний, чи то лижі не їдуть".
Психі білого дому вдягнули білі халати дому лікарів.
Довіри до Трпмпа немає - Трампа сім п'ятниць на одну добу.
Трамп шоумен і грає для себе і для "все в семью". Любий позитив Трамп присвоїть собі, а поразку повісить ярликом на країни, які приєднаються...
"Эпоха постмодерна навязывает нам ощущение, что все вокруг игра и что ничего не может быть всерьез. Как будто мы не жизнь живем, а смотрим сериал о своей жизни. Нет ничего настоящего, кругом нас лишь симулякры, копии копий. Так зачем же париться?
На волне именно этого отрыва от реальности Америка «по приколу» избрала себе в президенты клоуна. Но он оказался не просто клоуном, а эгоманьяком, всерьез считающим, что популизм - важнее реальной работы.
Если вдруг сторонники Трампа возжелают увидеть, как он, сидя на пороховой бочке, машет зажженным факелом, - он это сделает. Ведь ему покажется, что так можно будет увеличить свои рейтинги. И к тому же это в его стиле.
Потому что сейчас Трамп поступает именно так. На пороховую бочку он уже взгромоздился и чиркает зажигалкой перед тряпкой, пропитанной нефтью марки WTI."
Полностью "Последний из Мичиган. На что готов пойти Трамп ради своего рейтинга", Виталий Шкляров,