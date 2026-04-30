1 663 18

США планують створити нову коаліцію з розблокування Ормузької протоки, - WSJ

США пропонують нову коаліцію з розблокування Ормузької протоки

Адміністрація Дональд Трампа закликає країни приєднатись до нової коаліці з розблокування Ормузької протоки.

Про це пише The Wall Stree Journal, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Видання нагадало, що декілька тижнів тому Трамп оголосив Ормузьку протоку відкритою, проте судноплавство було заблоковано.

Ініціативу Maritime Freedom Construct було викладено у внутрішній службовій записці Держдепартаменту, надісланій посольствам Штатів.

У документі американським послам пропонують переконати іноземні уряди приєднатися до коаліції. Коаліція під керівництвом США обмінюватиметься інформацією, координуватиме дипломатичні дії та забезпечуватиме дотримання санкцій.

Видання зазначає, що прохання про підтримку свідчить, що Штати хочуть, щоб інші країни брали участь у потенційному майбутньому управлінні Ормузькою протокою.

"Ваша участь зміцнить нашу спільну здатність відновити свободу судноплавства та захистити світову економіку. Спільні дії є необхідними для демонстрації єдиної рішучості та накладення значних витрат на Іран за перешкоджання транзиту через протоку", - цитує WSJ документ.

Maritime Freedom Construct буде спільним проєктом Держдепу та Центрального командування США.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

цікаво, на цей раз вступ безплатний чи знову за мільярд?
30.04.2026 09:07 Відповісти
А "Рада Миру" Трампа чим не коаліція? Думаю що, наприклад, Лукашенко радо прийме участь 🤔
30.04.2026 09:08 Відповісти
30.04.2026 10:06 Відповісти
Коаліція складатимиться з Дональда і його уявного друга.
30.04.2026 09:05 Відповісти
цікаво, на цей раз вступ безплатний чи знову за мільярд?
30.04.2026 09:07 Відповісти
Помаранчевий король ні з ким торгуватись не збирається.Ранком-гроші,вечером-вступ.Вечером гроші...Ну Ви зрозуміли.
30.04.2026 09:14 Відповісти
А "Рада Миру" Трампа чим не коаліція? Думаю що, наприклад, Лукашенко радо прийме участь 🤔
30.04.2026 09:08 Відповісти
лукашенко просре весь бюджет країни з союзами трумпа
30.04.2026 09:16 Відповісти
Навіщо так поспішати? Можна ж як мінімум до осені прекрасним пісділом займатися.
30.04.2026 09:14 Відповісти
Та ти ж сам її блокуєш - рудий гандон!
30.04.2026 09:15 Відповісти
Що там Тромб усрався, що кличе на допомогу коалыцію? А ще ж даже Сосія, Китай і північна корея не вступали у війну проти сша
30.04.2026 09:15 Відповісти
Бери Лукашенко і його флот
30.04.2026 09:18 Відповісти
Лукашенко з китайозою тобі союзники-з ними і відкривай протоку
30.04.2026 09:29 Відповісти
Спочатку руде чмо усіх керівників та країни образив та купу лайна вилив....Тепер вирішив попити з колодязя в якого перед цим нас ..в....Дебіл. Старий маразматик. Сволота пропутинська!!
30.04.2026 09:52 Відповісти
ЗСУ зможуть разблокувати протоку. Але Дональд повинен особисто прохати про це у Зеленського і зробити це з повагою.
30.04.2026 09:53 Відповісти
Щось я заплутався:
"...на кінець квітня 2026 року, США, під керівництвом Дональда Трампа, оголосили про блокування Ормузької протоки, заборонивши рух суден до досягнення нової угоди з Іраном..."
То трамп хоче створити коаліцію для розблокування Ормузької протоки заблокованої трампом?
"Чи то я дурний, чи то лижі не їдуть".
30.04.2026 10:06 Відповісти
Все вірно розумієш - "Трамп буду боротися сам проти себе за розблокування протоки".
Психі білого дому вдягнули білі халати дому лікарів.
30.04.2026 10:16 Відповісти
А з старою кААЛіциєю шо?
30.04.2026 10:33 Відповісти
НАТА аткрой море.
30.04.2026 10:38 Відповісти
Трамп тупо вірить, що чим більше написано "планів перемоги", тобто створено коаліцій по розблокуванню, то це якось виправить його репутацію Лошари некомпетентного? Це виключно затягування часу, в надії, що ситуація якось сама виправиться.
30.04.2026 10:41 Відповісти
Довіри до Трпмпа немає - Трампа сім п'ятниць на одну добу.

Трамп шоумен і грає для себе і для "все в семью". Любий позитив Трамп присвоїть собі, а поразку повісить ярликом на країни, які приєднаються...

"Эпоха постмодерна навязывает нам ощущение, что все вокруг игра и что ничего не может быть всерьез. Как будто мы не жизнь живем, а смотрим сериал о своей жизни. Нет ничего настоящего, кругом нас лишь симулякры, копии копий. Так зачем же париться?

На волне именно этого отрыва от реальности Америка «по приколу» избрала себе в президенты клоуна. Но он оказался не просто клоуном, а эгоманьяком, всерьез считающим, что популизм - важнее реальной работы.

Если вдруг сторонники Трампа возжелают увидеть, как он, сидя на пороховой бочке, машет зажженным факелом, - он это сделает. Ведь ему покажется, что так можно будет увеличить свои рейтинги. И к тому же это в его стиле.

Потому что сейчас Трамп поступает именно так. На пороховую бочку он уже взгромоздился и чиркает зажигалкой перед тряпкой, пропитанной нефтью марки WTI."
***************************************

Полностью "Последний из Мичиган. На что готов пойти Трамп ради своего рейтинга", Виталий Шкляров,
30.04.2026 11:08 Відповісти
 
 