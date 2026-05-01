Трамп незадоволений новою пропозицією від Ірану про припинення війни

Президент США Дональд Трамп каже, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори про досягнення угоди у телефонному режимі.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Про Іран

Напередодні Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Американський президент заявив, що незадоволений цими пропозиціями й бачить, що Тегеран прагне укласти угоду.

"Отже, вони хочуть укласти угоду, але я не знаю. Мене це не влаштовує, тож подивимося, що буде далі. Іран хоче укласти угоду, бо в них, по суті, вже не залишилося збройних сил", – заявив глава Білого дому.

Переговори

На запитання, чи планує він відправити когось зі своїх представників в столицю Пакистану на черговий раунд переговорів, Трамп відповів, що американці ведуть перемовини у телефонному режимі.

"Ми дуже поважаємо Пакистан та Ісламабад, а також глибоко поважаємо прем'єр-міністра та фельдмаршала, і вони співпрацюють з нами… Але це дуже довга подорож, і зараз ми робимо все можливе для переговорів, саме зараз, щодо переговорів, телефоном", - каже президент США.

Він також заявив, що у переговорах було досягнуто "значного прогресу". Водночас Трамп не впевнений, чи ці розмови "коли-небудь досягнуть мети", оскільки керівництво Ірану, за його словами, залишається "роз'єднаним".

