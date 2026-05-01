Трамп незадоволений новою пропозицією від Ірану про припинення війни

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп каже, що він незадоволений мирними пропозиціями Ірану, а його представники продовжують вести переговори про досягнення угоди у телефонному режимі.

Про це він заявив журналістам у Білому домі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Про Іран

Напередодні Іран через пакистанських посередників передав Сполученим Штатам оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни.

Американський президент заявив, що незадоволений цими пропозиціями й бачить, що Тегеран прагне укласти угоду.

"Отже, вони хочуть укласти угоду, але я не знаю. Мене це не влаштовує, тож подивимося, що буде далі. Іран хоче укласти угоду, бо в них, по суті, вже не залишилося збройних сил", – заявив глава Білого дому.

Переговори

  • На запитання, чи планує він відправити когось зі своїх представників в столицю Пакистану на черговий раунд переговорів, Трамп відповів, що американці ведуть перемовини у телефонному режимі.

"Ми дуже поважаємо Пакистан та Ісламабад, а також глибоко поважаємо прем'єр-міністра та фельдмаршала, і вони співпрацюють з нами… Але це дуже довга подорож, і зараз ми робимо все можливе для переговорів, саме зараз, щодо переговорів, телефоном", - каже президент США.

Він також заявив, що у переговорах було досягнуто "значного прогресу". Водночас Трамп не впевнений, чи ці розмови "коли-небудь досягнуть мети", оскільки керівництво Ірану, за його словами, залишається "роз'єднаним".

01.05.2026 21:04
Кого хвилює чуже трампове горе.
Купуй нові карти, дурень.
01.05.2026 20:57
Та забудьте про трампа. Восени вибори в Конгрес.
01.05.2026 20:55
оголоси пєрєміріє на 9 мая, йолопе !

01.05.2026 20:56
Доволен, недоволен. Какая разница? Всё равно выполнишь. Вопрос времени.
01.05.2026 21:08
Пропоную Цензору подібні новини(ні про що)про цього придурка не друкувати
01.05.2026 21:26
Лучше писать их все вместе в одной статье в день, причем только заголовки)
01.05.2026 21:55
За Іраном стоять Кітай та параша. І вони будуть дрюкати рудого ідіота до самого його кінця
01.05.2026 21:53
Наговорить він на свій імпічмент, він жопом його вже чує...
01.05.2026 23:23
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету:
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
01.05.2026 23:56
Сюр якийсь! Якщо ти переміг, то чого не ти диктуєш умови? А якщо іран щось там диктує, то де і в якій війні ти переміг, їбанько руде?
02.05.2026 00:19
https://t.me/smolii_ukraine/144757 Андрій Смолій ввечері надибав найсвіжіші результати соціологічних вимірів в США (скрін - за цією ссиллю). Текстово:

Трамп пробив дно недовіри.

Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.

Довірять Трампу 34% громадян США.
02.05.2026 00:52
трамп не знает как выдурить уран у ирана
02.05.2026 01:28
 
 