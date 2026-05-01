Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Білий дім офіційно повідомив Конгрес США, що вважає війну з Іраном "завершеною", попри присутність американських збройних сил в регіоні.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Politico повідомляє, що причиною для цього стало завершення терміну в 60 діб на ведення бойових дій без погодження з боку Конгресу. У листі-зверненні, з яким ознайомилось видання, Трамп стверджує, що "припинення" бойових дій фактично зупинить відлік.

"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", - наголосив американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп незадоволений новою пропозицією від Ірану про припинення війни

Цю саму тезу вчора озвучив і міністр війни Піт Гегсет: він заявив сенаторам, що припинення вогню "означає зупинку або зупинку 60-денного відліку".

Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася на другий місяць без чіткої стратегії виходу.

Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.

Читайте також: Ціни на нафту продовжили зростання на тлі відсутності прогресу у переговорах між США та Іраном

Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.

Більше про резолюцію