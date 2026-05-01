Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Білий дім офіційно повідомив Конгрес США, що вважає війну з Іраном "завершеною", попри присутність американських збройних сил в регіоні.

Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Politico повідомляє, що причиною для цього стало завершення терміну в 60 діб на ведення бойових дій без погодження з боку Конгресу. У листі-зверненні, з яким ознайомилось видання, Трамп стверджує, що "припинення" бойових дій фактично зупинить відлік.

"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", - наголосив американський президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп незадоволений новою пропозицією від Ірану про припинення війни

Цю саму тезу вчора озвучив і міністр війни Піт Гегсет: він заявив сенаторам, що припинення вогню "означає зупинку або зупинку 60-денного відліку".

Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася на другий місяць без чіткої стратегії виходу.

Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.

Читайте також: Ціни на нафту продовжили зростання на тлі відсутності прогресу у переговорах між США та Іраном

Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.

Більше про резолюцію

  • За резолюцією 1973 року вимагає вивести американські війська з конфлікту через 60 днів після повідомлення президентом Конгресу, якщо законодавці не проголосують за дозвіл на продовження військових дій. Білий дім може спробувати продовжити військові операції ще на 30 днів з метою припинення конфлікту.

Знову перемога, а завтра у бій🙈😂
Ну так завтра ж парне чтсло
https://youtu.be/sirYi358GM4?si=qgfS-DCcZWaj4_Eg
Може він 1 травня з 1 квітня зплутав??
Два пальца вверх - это победа!!!
... И это - два пальца в глаза.
Мы бьёмся насмерть во вторник за среду,
Но не понимаем уже четверга.

(с) ДДТ "Революция"
Великий палець униз! - грізно вигукнув підпоручник Дуб.
Намілюсь доповісти всі пальці внизу! - відрапортував Швейк.
Тепер залишилось про це повідомити Іран...
Іран не зацікавлений у продовженні війни.Питання лише,на які обмеження погодиться.
Америка в свою чергу довела,що може не тільки словами.
Ахах)) Вам нужно к психотерапевту)))
Уточнення - на стогодні завершена. У Конгресу ключове запитання : а накуя?
От ***** з тим Трампом.Я тільки вчора повний бак газу заправив.Не міг вчора сказать.
Чекай,до завтра оголосить нову війну поновому))
ти МАН заправляй
А що, будемо відволікатися на те, що там придуркуватого сказав Трамп, бо в нас нічого обсуждати - в нас найкраща ситуація в світі?
Закінчення війни по Трампу це просто цифра. Або в календарі, або в калькуляторі. По плану 60 діб. Вже закінчились. Значить кінець війни. Результати неважливі. Просто кінець.
Війна завершена?
А починав нахіба?
Режим не змінив.
Ядерну програму Ірану не припинив.
Збагачений уран не вилучив.
Ормузьку протоку заблокував.
Ціни в себе в країні на заправках підняв до небес.
Віськову техніку на десятки мільярдів втратив, а також є втрати серед військових.
Довіру до США, як до гаранта безпеки похерив.

Єдине що - це Шнобелівську премію заслужив, лузер.
який дебіл, мля ...
Третя стадія сп'яніння: посцяв, струснув - забув дістати.
На ногах пальці буде загинати рахуючи кількість завершених війн.😂
Як такого дурня можна було обрати президентом ? брехня ,цинізм і нікчемність ось що несе це непорозуміння, росварився з своїми союзниками ,привів світ до енергетичної кризи,несе таке що не витримує жодної критики . Я дивуюсь з тих журналістів що задають йому запитання, що він розумного може сказати ,дивуюсь демократам які спокійно спостерігають і нічого не роблять ,єдиний кого він влаштовує це рашиського злочинця путіна, саме трамп привів світ до хаосу і розколу західної цивілізації.
Не нам, українцям, когось за таке ганити.
Вітаємо з повною перемогою... деменції!
ета пабєда!!!
В Україні владою стали артисти, баристи, таксисти та інші кухарки під кукловодством безпринципних ділків. В США ці ділки зразу вирішили не маскуватись. Результат керівництва ділків державами бачимо на свої очі. Пора повертати політиків.
"не 3,14зділа б трапа морда,не ходила б в синяках...
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський

17 лютого 2020
У моєму мозку я вже закінчив війну - Зеленський

17 лютого 2020

Перепрошую. Мушу уточнити. Він сказав не "в мозку", а "в голові".
"В своїй голові я війну вже давно закінчив".
Це суттєво, бо схоже, що в тій голові мозку ніколи не було.
Ми давно вже повинні були звикнути до того, що в трампа занадто розмиті поняття простору, часу, вйни та миру, порядності, чесності та фінансів. Він не змінються. І ніколи не зміниться.

Ну, вчергове збрехав... ну й що з того?
зараз ціна на заправках впаде до 3$ за галон. Але це не точно. Може до 2,5$/
Так,а с нефтью что??Какого х..ра она стоит больше 100$ и топливо в космосе,если у додика война закончена..Он реально войдет в историю как "король-идиот",а отрезок первой половины 21 века,как время розовых пони,непуганых идиотов и просто п...данутых на всю голову,причем во всем мире
Македонсков--- пришёл, увидел, наследил!
Цікаво через скільки днів після "закінчення війни" Трамп має право знову почати військові дії на 60 днів без згоди Конгресу? 🤔
Скоріш за все, на наступному тижні. Коли відкриються торги на біржах. На цих його "завершеннях", хтось заробляє не погані гроші.
Навіщо? Конгрес нобелівських премій миру не дає. Цей все рівно імпічмент не вчинить, а наступний знайде ще десяток причин запхати лома в тухес.
"трампон " закінчив 18 війн з них 15 з Іраном
Ну якби не було таких ідіотів, то важко було б оцінити розумних
Бл@дское полнолуние НИЧЕГО не поменяло в графике "Завершателя войн"! 🤮
Лох просрав
Це вона завершена тільки сьогодні, в п'ятницю. А завтра вже субота, там треба буде знов думати, як завершити війну з Іраном.
Я писав що Трамп посрамить США як він став президентом 2й раз, й нажаль, не помилився.
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-sreda-29-aprelya-2026---igor-aizenberg/187559#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український і американський вчений, профессор Манхеттенського університету:
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
Тут ще варто додати, про запланованний візит до Китаю, який очікується найближчим часом... Якщо до цього часу, не буде якоїсь "перемоги", то для Трампа це повне "фіаско".
https://t.me/smolii_ukraine/144757 Андрій Смолій ввечері надибав найсвіжіші результати соціологічних вимірів в США (скрін - за цією ссиллю). Текстово:

Трамп пробив дно недовіри.

Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.

Довірять Трампу 34% громадян США.
Шо, фсьооо?
А тепер вона з ким, з дисиптіконами?
он столько войн закончил.

успевает ли нобелевский комитет подсчитывать их? вот где вопрос.
"Чтобьі закончить какую-нибудь войну, надо начать какую-нибудь войну!" (с) почти Матроскин
Рудий "імператор-побєдун" розбив персів. Янкі, гоу хоум! Рятуйте свої задниці!
Знову конопляної каші наївся...
Отличный ход,шестьдесят дней можно отсчитывать по новый,конгресс может отдыхать.
