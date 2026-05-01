Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico
Білий дім офіційно повідомив Конгрес США, що вважає війну з Іраном "завершеною", попри присутність американських збройних сил в регіоні.
Про це пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Politico повідомляє, що причиною для цього стало завершення терміну в 60 діб на ведення бойових дій без погодження з боку Конгресу. У листі-зверненні, з яким ознайомилось видання, Трамп стверджує, що "припинення" бойових дій фактично зупинить відлік.
"З 7 квітня 2026 року між США та Іраном не було жодних перестрілок. Бойові дії, що розпочалися 28 лютого 2026 року, припинені", - наголосив американський президент.
Цю саму тезу вчора озвучив і міністр війни Піт Гегсет: він заявив сенаторам, що припинення вогню "означає зупинку або зупинку 60-денного відліку".
Видання зазначає, що це послання покликане запобігти загостренню боротьби на Капітолійському пагорбі, де Трамп стикається з перспективою втрати підтримки республіканців, оскільки війна затягнулася на другий місяць без чіткої стратегії виходу.
Однак аргументація Білого дому не сподобається демократам і деяким республіканцям, які стверджують, що адміністрація повинна згорнути кампанію, оскільки вона досягла цього рубежу.
Лист також з'явився на тлі переговорів, що зайшли в глухий кут, і триваючої військової блокади іранських портів.
Більше про резолюцію
- За резолюцією 1973 року вимагає вивести американські війська з конфлікту через 60 днів після повідомлення президентом Конгресу, якщо законодавці не проголосують за дозвіл на продовження військових дій. Білий дім може спробувати продовжити військові операції ще на 30 днів з метою припинення конфлікту.
Мы бьёмся насмерть во вторник за среду,
Но не понимаем уже четверга.
(с) ДДТ "Революция"
Намілюсь доповісти всі пальці внизу! - відрапортував Швейк.
Америка в свою чергу довела,що може не тільки словами.
А починав нахіба?
Режим не змінив.
Ядерну програму Ірану не припинив.
Збагачений уран не вилучив.
Ормузьку протоку заблокував.
Ціни в себе в країні на заправках підняв до небес.
Віськову техніку на десятки мільярдів втратив, а також є втрати серед військових.
Довіру до США, як до гаранта безпеки похерив.
Єдине що - це Шнобелівську премію заслужив, лузер.
17 лютого 2020
"В своїй голові я війну вже давно закінчив".
Це суттєво, бо схоже, що в тій голові мозку ніколи не було.
Ну, вчергове збрехав... ну й що з того?
Трамп действительно хочет заключить с Ираном соглашение, аналогичное соглашению JCPOA 2015 года (заключенное при Обаме), разорванное самим Трампом в 2018 году. Проблема только в том, что Иран, похоже, не собирается на данный момент заключать такое соглашение.
Трамп лихорадочно ищет выхода из войны с Ираном, такого выхода, который он мог бы объявить своей победой и большим достижением. Ищет, но не находит. Ормузский пролив заблокирован. Цена на барель нефти марки Брент $119.8. Цены на бензин в США растут пропорционально росту цены на нефть. Через несколько дней будет отчет статистического бюро министерства труда о занятости в апреле, а потом еще через неделю об инфляции в апреле. И можно ожидать, что эти данные, особенно по инфляции, обрушат и без того рекордно низкий рейтинг президента еще больше. А вместе с ним упадет еще ниже и рейтинг республиканских кандидатов в Конгресс, которым уже в июле-августе придется вести предвыборную кампанию против демократов. Только вряд ли они смогут свалить на кого-то вину за то, что заправить машину стоит сейчас на $20 дороже, чем до 28 февраля, что дорожают продукты в магазинах и электроэнергия.
Трамп пробив дно недовіри.
Наразі йому НЕ довіряють 64% американців, що є абсолютним антирекордом.
Довірять Трампу 34% громадян США.
А тепер вона з ким, з дисиптіконами?
успевает ли нобелевский комитет подсчитывать их? вот где вопрос.