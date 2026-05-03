Госдеп одобрил поставки оружия странам Ближнего Востока на сумму более $8 млрд, обойдя рассмотрение в Конгрессе, - CNN
Администрация президента США Дональда Трампа ускоряет заключение соглашений о продаже оружия странам Ближнего Востока.
Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Ускоренные поставки
Отмечается, что оружие на сумму более 8 миллиардов долларов будет продано Израилю, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам и Кувейту.
Речь идет о системах противовоздушной обороны для Кувейта и Катара. А также о ракетах с лазерным наведением для Катара, ОАЭ и Израиля.
Кроме того, Соединенные Штаты продадут Катару ракеты Patriot, запасы которых существенно сократились из-за войны США против Ирана.
CNN отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио одобрил ускоренные поставки вооружений странам Ближнего Востока, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе. В заявлении говорится, что Рубио "определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи" оружия этим странам.
Подобные ситуации уже были
Это уже не первый случай с начала войны с Ираном, когда администрация Трампа ссылается на "чрезвычайную ситуацию", чтобы избежать этапа рассмотрения соглашений о продаже оружия Конгрессом.
В частности, в начале марта Государственный департамент принял срочное решение о продаже 12 000 бомб Израилю в обход Конгресса. Позже в том же месяце Рубио ускорил заключение многомиллиардной сделки о продаже оружия ОАЭ и Кувейту, а также о передаче самолетов и боеприпасов Иордании.
Чи вони за рахунок платників податків,як ми, мають наповнювати гаманці цій окремій касті?
