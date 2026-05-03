Госдеп одобрил поставки оружия странам Ближнего Востока на сумму более $8 млрд, обойдя рассмотрение в Конгрессе, - CNN

Администрация президента США Дональда Трампа ускоряет заключение соглашений о продаже оружия странам Ближнего Востока. 

Об этом пишет CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Ускоренные поставки 

Отмечается, что оружие на сумму более 8 миллиардов долларов будет продано Израилю, Катару, Объединенным Арабским Эмиратам и Кувейту.

Речь идет о системах противовоздушной обороны для Кувейта и Катара. А также о ракетах с лазерным наведением для Катара, ОАЭ и Израиля.

Кроме того, Соединенные Штаты продадут Катару ракеты Patriot, запасы которых существенно сократились из-за войны США против Ирана.

CNN отмечает, что госсекретарь США Марко Рубио одобрил ускоренные поставки вооружений странам Ближнего Востока, обойдя процедуру рассмотрения в Конгрессе. В заявлении говорится, что Рубио "определил и предоставил подробное обоснование того, что существует чрезвычайная ситуация, требующая немедленной продажи" оружия этим странам.

Читайте также: Дефицит оружия США угрожает поставкам в Украину и Европу, - Financial Times

Подобные ситуации уже были 

Это уже не первый случай с начала войны с Ираном, когда администрация Трампа ссылается на "чрезвычайную ситуацию", чтобы избежать этапа рассмотрения соглашений о продаже оружия Конгрессом.

В частности, в начале марта Государственный департамент принял срочное решение о продаже 12 000 бомб Израилю в обход Конгресса. Позже в том же месяце Рубио ускорил заключение многомиллиардной сделки о продаже оружия ОАЭ и Кувейту, а также о передаче самолетов и боеприпасов Иордании.

Читайте также: Трамп сообщил Конгрессу США о том, что война с Ираном завершена, - Politico

США підставили союзників під удари Ірану, а тепер продають їм зброю для самопорятунку від Ірану, посилаючись на "надзвичайну ситуацію", яку самі ж і створили, не очікуючи, що Іран візьме цих союзників США у заручники. За кожний удар Ізраїлю та США по Ірану Іран відповідав ударом не по США та Ізраїлю, а по країнам -заручникам, які не вступали у війну з Іраном, бо не мали таких засобів ППО/ПРО, як Ізраїль та США.
03.05.2026 03:07 Ответить
З тим, що знають в США про нашу владу(міндічі, цукермани, єрмаки, резнікови, таємничі Вови, ''династію''...), то можуть продавати і до московії.
Чи вони за рахунок платників податків,як ми, мають наповнювати гаманці цій окремій касті?
03.05.2026 04:43 Ответить
Ой не кажить, дід своє знає. Хапає і ротом і сракою. Але всеж таки довидеться відповідати. І за Іранську авантюру, і за фонд "миру" трампа, і за Анкорідж, і за спекуляцію на енергоринку
03.05.2026 05:52 Ответить
Конгрес не потрібен - він тільки паливо даремно жере... (с)
03.05.2026 02:04 Ответить
ну, добре хоч не в рф.
03.05.2026 02:32 Ответить
Чи вони за рахунок платників податків,як ми, мають наповнювати гаманці цій окремій касті?
03.05.2026 04:43 Ответить
Зачекай, ще невідомо чия влада більш корумпована. І наші шахраї лише вчаться там де трамбон і його родина і бізнес-партнери працюють викладачами. Одна афера з Іраном чого коштує. Кожна заява рудого крадія приносить його поплічникам лярди зелені
03.05.2026 05:48 Ответить
щодо продажу зброї, то США тут досить безпринципні, і ніяка корупця їх не ***. Навіть якщо в українському посольстві в країні НАТО вб'ють і розчленують українського журналіста, то це ніяк не вплине на бажання продати зброю на мільярди доларв щорічно, аби у покупця були гроші.
03.05.2026 05:56 Ответить
03.05.2026 03:07 Ответить
Не знаю, что они (США) втюхали Ближнему востоку. Но оказывается Война ушла так далеко в своем развитии, что вундерфаФли не работают, но узнать это можно, когда пытаешься их применить)
03.05.2026 09:54 Ответить
США підставили Україну під удари росії, забравши 3ій потенціал зброї в світі. Але навіть продавати нам нічого не хочуть
04.05.2026 01:17 Ответить
Хай дід в деменції, йому все рівно. А Рубіо збирається, також плюватися і під себе ходити після листопада?
03.05.2026 03:56 Ответить
03.05.2026 05:52 Ответить
Міндич пропетляв якось, то і в Трампа вийде
03.05.2026 11:21 Ответить
Ну-ну, і що далі? Бо рудому вже якось до лампочки і Конгрес, і Сенат. Перетворив штати в таке собі "приватне товариство з обмеженою відповідальністю". Ото доні замутив "бізнес-план", маладца...
03.05.2026 06:22 Ответить
Донні поспішає.
03.05.2026 06:27 Ответить
Розкажіть про це Байдену і демократам, як треба було допомагати Україні!,
і так, трамп-проросійський педофіл...
03.05.2026 07:33 Ответить
ІМПІЧМЕНТ АМЕРИКАНСЬКОГО ІПАНАТА."НА НИЗЬКОМУ СТАРТІ"???
03.05.2026 11:09 Ответить
А что, так можно было?
03.05.2026 14:57 Ответить
 
 