Держдеп схвалив поставки зброї країнам Близького Сходу на понад $8 млрд, обійшовши розгляд у Конгресі, - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа прискорює укладення угод на продаж зброї країнам Близького Сходу.

Про це пише CNN.

Прискорені поставки

Зазначається, що зброю на понад 8 мільярдів доларів продадуть Ізраїлю, Катару, Об’єднаним Арабським Еміратам та Кувейту.

Йдеться про системи протиповітряної оборони для Кувейту та Катару. А також про ракети з лазерним наведенням для Катару, ОАЕ та Ізраїлю.

Крім того, Сполучені Штати продадуть Катару ракети Patriot, запаси яких суттєво скоротилися через війну США проти Ірану.

CNN зауважує, що державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь країнам Близького Сходу, обійшовши процедуру розгляду в Конгресі. У заяві йдеться, що Рубіо "визначив та надав детальне обґрунтування того, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу" зброї цим країнам.

Подібні ситуації вже були

Це вже не перший випадок від початку війни з Іраном, коли адміністрація Трампа посилається на "надзвичайну ситуацію", щоб уникнути етапу розгляду угод про продаж зброї Конгресом.

Зокрема, на початку березня Державний департамент ухвалив термінове рішення про продаж 12 000 бомб Ізраїлю в обхід Конгресу. Пізніше того ж місяця Рубіо пришвидшив укладення багатомільярдної угоди про продаж зброї ОАЕ та Кувейту та про передачу літаків і боєприпасів Йорданії.

