Операція США проти Ірану
Держдеп схвалив поставки зброї країнам Близького Сходу на понад $8 млрд, обійшовши розгляд у Конгресі, - CNN

Адміністрація президента США Дональда Трампа прискорює укладення угод на продаж зброї країнам Близького Сходу. 

Прискорені поставки 

Зазначається, що зброю на понад 8 мільярдів доларів продадуть Ізраїлю, Катару, Об’єднаним Арабським Еміратам та Кувейту.

Йдеться про системи протиповітряної оборони для Кувейту та Катару. А також про ракети з лазерним наведенням для Катару, ОАЕ та Ізраїлю.

Крім того, Сполучені Штати продадуть Катару ракети Patriot, запаси яких суттєво скоротилися через війну США проти Ірану.

CNN зауважує, що державний секретар США Марко Рубіо схвалив прискорені поставки озброєнь країнам Близького Сходу, обійшовши процедуру розгляду в Конгресі. У заяві йдеться, що Рубіо "визначив та надав детальне обґрунтування того, що існує надзвичайна ситуація, яка вимагає негайного продажу" зброї цим країнам.

Читайте також: Дефіцит зброї США загрожує поставкам Україні та Європі, - Financial Times

Подібні ситуації вже були 

Це вже не перший випадок від початку війни з Іраном, коли адміністрація Трампа посилається на "надзвичайну ситуацію", щоб уникнути етапу розгляду угод про продаж зброї Конгресом.

Зокрема, на початку березня Державний департамент ухвалив термінове рішення про продаж 12 000 бомб Ізраїлю в обхід Конгресу. Пізніше того ж місяця Рубіо пришвидшив укладення багатомільярдної угоди про продаж зброї ОАЕ та Кувейту та про передачу літаків і боєприпасів Йорданії.

Читайте також: Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Автор: 

Топ коментарі
+14
США підставили союзників під удари Ірану, а тепер продають їм зброю для самопорятунку від Ірану, посилаючись на "надзвичайну ситуацію", яку самі ж і створили, не очікуючи, що Іран візьме цих союзників США у заручники. За кожний удар Ізраїлю та США по Ірану Іран відповідав ударом не по США та Ізраїлю, а по країнам -заручникам, які не вступали у війну з Іраном, бо не мали таких засобів ППО/ПРО, як Ізраїль та США.
03.05.2026 03:07 Відповісти
+7
З тим, що знають в США про нашу владу(міндічі, цукермани, єрмаки, резнікови, таємничі Вови, ''династію''...), то можуть продавати і до московії.
Чи вони за рахунок платників податків,як ми, мають наповнювати гаманці цій окремій касті?
03.05.2026 04:43 Відповісти
+7
Ой не кажить, дід своє знає. Хапає і ротом і сракою. Але всеж таки довидеться відповідати. І за Іранську авантюру, і за фонд "миру" трампа, і за Анкорідж, і за спекуляцію на енергоринку
03.05.2026 05:52 Відповісти
Конгрес не потрібен - він тільки паливо даремно жере... (с)
03.05.2026 02:04 Відповісти
ну, добре хоч не в рф.
03.05.2026 02:32 Відповісти
03.05.2026 04:43 Відповісти
Зачекай, ще невідомо чия влада більш корумпована. І наші шахраї лише вчаться там де трамбон і його родина і бізнес-партнери працюють викладачами. Одна афера з Іраном чого коштує. Кожна заява рудого крадія приносить його поплічникам лярди зелені
03.05.2026 05:48 Відповісти
щодо продажу зброї, то США тут досить безпринципні, і ніяка корупця їх не ***. Навіть якщо в українському посольстві в країні НАТО вб'ють і розчленують українського журналіста, то це ніяк не вплине на бажання продати зброю на мільярди доларв щорічно, аби у покупця були гроші.
03.05.2026 05:56 Відповісти
03.05.2026 03:07 Відповісти
Не знаю, что они (США) втюхали Ближнему востоку. Но оказывается Война ушла так далеко в своем развитии, что вундерфаФли не работают, но узнать это можно, когда пытаешься их применить)
03.05.2026 09:54 Відповісти
США підставили Україну під удари росії, забравши 3ій потенціал зброї в світі. Але навіть продавати нам нічого не хочуть
04.05.2026 01:17 Відповісти
Хай дід в деменції, йому все рівно. А Рубіо збирається, також плюватися і під себе ходити після листопада?
03.05.2026 03:56 Відповісти
03.05.2026 05:52 Відповісти
Міндич пропетляв якось, то і в Трампа вийде
03.05.2026 11:21 Відповісти
Ну-ну, і що далі? Бо рудому вже якось до лампочки і Конгрес, і Сенат. Перетворив штати в таке собі "приватне товариство з обмеженою відповідальністю". Ото доні замутив "бізнес-план", маладца...
03.05.2026 06:22 Відповісти
Донні поспішає.
03.05.2026 06:27 Відповісти
Розкажіть про це Байдену і демократам, як треба було допомагати Україні!,
і так, трамп-проросійський педофіл...
03.05.2026 07:33 Відповісти
ІМПІЧМЕНТ АМЕРИКАНСЬКОГО ІПАНАТА."НА НИЗЬКОМУ СТАРТІ"???
03.05.2026 11:09 Відповісти
А что, так можно было?
03.05.2026 14:57 Відповісти
 
 