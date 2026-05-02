Дефіцит зброї США загрожує поставкам Україні та Європі, - Financial Times

Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі тривалі затримки у постачанні американського озброєння через виснаження власних запасів на тлі війни в Ірані.

Як інформує Financial Times.

За інформацією видання, Вашингтон уже попередив низку союзників, серед яких Велика Британія, Польща, Литва та Естонія, про серйозні затримки щодо кількох типів ракетних систем.

Причиною стали значні обсяги озброєння, використані США протягом останніх місяців на Близькому Сході, а також необхідність поповнення власних резервів.

США перекидають ресурси між регіонами

Американське командування було змушене перерозподіляти озброєння з інших стратегічних напрямків, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону, щоб компенсувати дефіцит.

Це посилило занепокоєння не лише серед європейських союзників, а й щодо загальної готовності США до потенційних криз в інших частинах світу, зокрема навколо Тайваню.

Наслідки для України

Затримки у військових поставках уже негативно впливають на Україну. За даними джерел, проблеми з надходженням американського озброєння почалися ще після загострення ситуації з Іраном.

Особливо критичною залишається ситуація з постачанням ракет до систем Patriot. За словами українського керівництва, затримки можуть призводити до дефіциту боєкомплекту навіть під час масованих російських ракетних атак.

Ситуація підкреслює дедалі більшу конкуренцію між глобальними безпековими пріоритетами США, де підтримка союзників у Європі, стримування Китаю та участь у близькосхідних конфліктах одночасно створюють значне навантаження на американський військово-промисловий комплекс.

