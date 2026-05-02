Дефіцит зброї США загрожує поставкам Україні та Європі, - Financial Times
Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі тривалі затримки у постачанні американського озброєння через виснаження власних запасів на тлі війни в Ірані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Financial Times.
За інформацією видання, Вашингтон уже попередив низку союзників, серед яких Велика Британія, Польща, Литва та Естонія, про серйозні затримки щодо кількох типів ракетних систем.
Причиною стали значні обсяги озброєння, використані США протягом останніх місяців на Близькому Сході, а також необхідність поповнення власних резервів.
США перекидають ресурси між регіонами
Американське командування було змушене перерозподіляти озброєння з інших стратегічних напрямків, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону, щоб компенсувати дефіцит.
Це посилило занепокоєння не лише серед європейських союзників, а й щодо загальної готовності США до потенційних криз в інших частинах світу, зокрема навколо Тайваню.
Наслідки для України
Затримки у військових поставках уже негативно впливають на Україну. За даними джерел, проблеми з надходженням американського озброєння почалися ще після загострення ситуації з Іраном.
Особливо критичною залишається ситуація з постачанням ракет до систем Patriot. За словами українського керівництва, затримки можуть призводити до дефіциту боєкомплекту навіть під час масованих російських ракетних атак.
Ситуація підкреслює дедалі більшу конкуренцію між глобальними безпековими пріоритетами США, де підтримка союзників у Європі, стримування Китаю та участь у близькосхідних конфліктах одночасно створюють значне навантаження на американський військово-промисловий комплекс.
Війна коштує дорого. Дуже дорого.
Ще й європейський підхід: все ретельно спроєктувати, оцінити, організувати.
Роки.
Не те що у русні "бєрі большє, кідай чащє", бо "сколько нє потрать, матушка-россія всєгда ещьо даст".
А у них суспільство відкрите, журналістські розслідування та дебати мають значення!!
Ну, щасливі виборці Трампа тепер мають чудову нагоду замість фінансування отого всього скинутись на суперлінкор його імені. Всього 43.5 мільярда, дрібничка для країни, у якої настав "золотой вєк" (судячи з цін на бензин).
Плавав, знаю.
Чиїх, чиїх резервів поповнення?
Не всі союзники тепер реальні союзники Трампа. Одним союзникам по НАТО Трамп створює проблеми, а от не член НАТО Ізраїль зовсім нещодавно отримав від США велику партію поповнення озброєнь та ***********, що мабуть реально створило дефіцит постачання союзникам США по НАТО, яким фактично США перекрили постачання зброї під приводом виснаження запасів на війну з Іраном. Відповідно, оплачену європейцями зброю та ********** США не отримає і Україна. Кому це вигідно? Адже війна з Іраном за словами Трампа "завершена феноменально блискучою перемогою"? Американці отримали високі ціни на бензин, а військовий злочинець і друг Трампа володимир радісно відкорковує шампанське в Кремлі...
