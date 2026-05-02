Дефіцит зброї США загрожує поставкам Україні та Європі, - Financial Times

Війна з Іраном виснажує запаси США: Європа чекає на зброю

Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі тривалі затримки у постачанні американського озброєння через виснаження власних запасів на тлі війни в Ірані.

За інформацією видання, Вашингтон уже попередив низку союзників, серед яких Велика Британія, Польща, Литва та Естонія, про серйозні затримки щодо кількох типів ракетних систем.

Причиною стали значні обсяги озброєння, використані США протягом останніх місяців на Близькому Сході, а також необхідність поповнення власних резервів.

США перекидають ресурси між регіонами

Американське командування було змушене перерозподіляти озброєння з інших стратегічних напрямків, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону, щоб компенсувати дефіцит.

Це посилило занепокоєння не лише серед європейських союзників, а й щодо загальної готовності США до потенційних криз в інших частинах світу, зокрема навколо Тайваню.

Наслідки для України

Затримки у військових поставках уже негативно впливають на Україну. За даними джерел, проблеми з надходженням американського озброєння почалися ще після загострення ситуації з Іраном.

Особливо критичною залишається ситуація з постачанням ракет до систем Patriot. За словами українського керівництва, затримки можуть призводити до дефіциту боєкомплекту навіть під час масованих російських ракетних атак.

Ситуація підкреслює дедалі більшу конкуренцію між глобальними безпековими пріоритетами США, де підтримка союзників у Європі, стримування Китаю та участь у близькосхідних конфліктах одночасно створюють значне навантаження на американський військово-промисловий комплекс.

Топ коментарі
02.05.2026 13:44 Відповісти
02.05.2026 13:47 Відповісти
02.05.2026 13:49 Відповісти
4 роки було для підготовки.Чим вони думали????
02.05.2026 13:42 Відповісти
Думали вони правильно, але тільки думка сягала далі та неминуче підходила до необхідності підвищення податків та зниження фінансування всяких програмок на кшталт мультикультурності та фіцорбанів, очко йшло в мінус. Результат - бачимо вже зараз.
02.05.2026 13:44 Відповісти
Неправильно думали,треба було нарощувати виробництво ракет і т.п.,і потім скорочувати різні витрати
02.05.2026 13:49 Відповісти
Але де ж на це все взяти гроші, коли треба і мігрантів, і фіцорбанів, проекти всякі "зелені", та й взагалі?
Війна коштує дорого. Дуже дорого.
Ще й європейський підхід: все ретельно спроєктувати, оцінити, організувати.
Роки.
Не те що у русні "бєрі большє, кідай чащє", бо "сколько нє потрать, матушка-россія всєгда ещьо даст".
02.05.2026 13:56 Відповісти
Чому респи перемогли ?? Тому що демократи фінансували відверту дичину. Типу дослідження гендерних проблем жінок в Афгані чи Пакістані та іншу геть незрозумілу пуйню...
А у них суспільство відкрите, журналістські розслідування та дебати мають значення!!
02.05.2026 13:50 Відповісти
Там не тільки це, але і це - теж.
Ну, щасливі виборці Трампа тепер мають чудову нагоду замість фінансування отого всього скинутись на суперлінкор його імені. Всього 43.5 мільярда, дрібничка для країни, у якої настав "золотой вєк" (судячи з цін на бензин).
02.05.2026 13:59 Відповісти
Дефицит оружия США, кроме США никому не грозит. Гегемон, не справился, мир будет искать другого Гегемона.
02.05.2026 13:45 Відповісти
У цій ситуації декому не завадить губозакатувальна машинка.
02.05.2026 13:47 Відповісти
Поговорки уровня ПТУ 90 х. С вами курсы повышения квалификации проводят?
02.05.2026 14:56 Відповісти
Судячи з вашої відповіді, поточної кваліфікації цілком достатньо.
02.05.2026 15:23 Відповісти
Дальше будет не так смешно.
02.05.2026 15:26 Відповісти
Але і не страшно.
Плавав, знаю.
02.05.2026 15:31 Відповісти
Так не тебе будет, страшно! Всем нам. Гавно плавает, на судах ходят. Но суть не в этом, вы начали войну Все против Всех. И ты, возможно, догадываешься, но сам не хочешь в это верить.
02.05.2026 21:13 Відповісти
За інформацією видання, Вашингтон уже попередив низку союзників, серед яких Велика Британія, Польща, Литва та Естонія, про серйозні затримки щодо кількох типів ракетних систем. Причиною стали значні обсяги озброєння, використані США протягом останніх місяців на Близькому Сході, а також необхідність поповнення власних резервів. Джерело: https://censor.net/ua/n4001154
Чиїх, чиїх резервів поповнення?
Не всі союзники тепер реальні союзники Трампа. Одним союзникам по НАТО Трамп створює проблеми, а от не член НАТО Ізраїль зовсім нещодавно отримав від США велику партію поповнення озброєнь та ***********, що мабуть реально створило дефіцит постачання союзникам США по НАТО, яким фактично США перекрили постачання зброї під приводом виснаження запасів на війну з Іраном. Відповідно, оплачену європейцями зброю та ********** США не отримає і Україна. Кому це вигідно? Адже війна з Іраном за словами Трампа "завершена феноменально блискучою перемогою"? Американці отримали високі ціни на бензин, а військовий злочинець і друг Трампа володимир радісно відкорковує шампанське в Кремлі...
02.05.2026 16:13 Відповісти
Уж не на рашкостан ли, тьі, чупуха неумьітая, намекаешь, если в чем и гегемон, так в нефтньіх дождях)
02.05.2026 13:57 Відповісти
Какие ваши аргументы)? Точно не США, откуда уверенность?
02.05.2026 14:55 Відповісти
Ми в курсі. Це вони нехай рудому дебілу покажуть. Той же ж кричав, що у них безмежні запаси зброї, з якими він може воювати вічно:

02.05.2026 14:02 Відповісти
Запаси озброєння Сполучених Штатів у середньому та вище середнього класі ніколи не були більшими чи кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!), можна вести війни «вічно» і дуже успішно. У найвищому класі ми маємо достатній запас, але ще не досягли бажаного рівня. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато ************ озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався про його заміну. На щастя, я відновив збройні сили під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!!!
Дякую за увагу до цього питання.
Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП
02.05.2026 14:04 Відповісти
Так в США є зброї дохріна.Сотні тисяч бомб для авіації наприклад.
02.05.2026 15:38 Відповісти
У США зброя закінчилася через два тижні війни в Ірані (насправді це навіть не війна). У Європі зброї немає. НАТО картонна декорація в сільському клубі?
02.05.2026 14:03 Відповісти
Брехня. США -імпотенти. Як виявилося. "Бумажний тігр".
02.05.2026 14:48 Відповісти
Бюджет Пентагона огромный и больше бюджета всех стран мира вместе взятых, а оружия нет.
Разве такое может быть?
Может и у них "завелись" миндичъ с резниковымъ
02.05.2026 15:01 Відповісти
Зборя в США є.А в ЄС ні.В США сотні тисяч бомб є .Вони он Ізраїлю передали 15 тисяч.А ВПК США вигідно,щоб запаси витрачалися.Тоді ВПК працює.
02.05.2026 15:37 Відповісти
 
 