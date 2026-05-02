Дефицит оружия США угрожает поставкам в Украину и Европу, - Financial Times

Соединенные Штаты предупредили европейских партнеров о возможных длительных задержках с поставками американского вооружения из-за истощения собственных запасов на фоне войны в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По информации издания, Вашингтон уже предупредил ряд союзников, среди которых Великобритания, Польша, Литва и Эстония, о серьезных задержках по нескольким типам ракетных систем.

Причиной стали значительные объемы вооружения, использованные США в течение последних месяцев на Ближнем Востоке, а также необходимость пополнения собственных резервов.

США перераспределяют ресурсы между регионами

Американское командование было вынуждено перераспределять вооружение с других стратегических направлений, в частности из Индо-Тихоокеанского региона, чтобы компенсировать дефицит.

Это усилило беспокойство не только среди европейских союзников, но и в отношении общей готовности США к потенциальным кризисам в других частях мира, в частности вокруг Тайваня.

Последствия для Украины

Задержки с военными поставками уже негативно сказываются на Украине. По данным источников, проблемы с поступлением американского вооружения начались еще после обострения ситуации с Ираном.

Особенно критичной остается ситуация с поставками ракет для систем Patriot. По словам украинского руководства, задержки могут привести к дефициту боекомплекта даже во время массированных российских ракетных атак.

Ситуация подчеркивает растущую конкуренцию между глобальными приоритетами США в области безопасности, где поддержка союзников в Европе, сдерживание Китая и участие в ближневосточных конфликтах одновременно создают значительную нагрузку на американский военно-промышленный комплекс.

