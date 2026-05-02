Дефицит оружия США угрожает поставкам в Украину и Европу, - Financial Times
Соединенные Штаты предупредили европейских партнеров о возможных длительных задержках с поставками американского вооружения из-за истощения собственных запасов на фоне войны в Иране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.
По информации издания, Вашингтон уже предупредил ряд союзников, среди которых Великобритания, Польша, Литва и Эстония, о серьезных задержках по нескольким типам ракетных систем.
Причиной стали значительные объемы вооружения, использованные США в течение последних месяцев на Ближнем Востоке, а также необходимость пополнения собственных резервов.
США перераспределяют ресурсы между регионами
Американское командование было вынуждено перераспределять вооружение с других стратегических направлений, в частности из Индо-Тихоокеанского региона, чтобы компенсировать дефицит.
Это усилило беспокойство не только среди европейских союзников, но и в отношении общей готовности США к потенциальным кризисам в других частях мира, в частности вокруг Тайваня.
Последствия для Украины
Задержки с военными поставками уже негативно сказываются на Украине. По данным источников, проблемы с поступлением американского вооружения начались еще после обострения ситуации с Ираном.
Особенно критичной остается ситуация с поставками ракет для систем Patriot. По словам украинского руководства, задержки могут привести к дефициту боекомплекта даже во время массированных российских ракетных атак.
Ситуация подчеркивает растущую конкуренцию между глобальными приоритетами США в области безопасности, где поддержка союзников в Европе, сдерживание Китая и участие в ближневосточных конфликтах одновременно создают значительную нагрузку на американский военно-промышленный комплекс.
Війна коштує дорого. Дуже дорого.
Ще й європейський підхід: все ретельно спроєктувати, оцінити, організувати.
Роки.
Не те що у русні "бєрі большє, кідай чащє", бо "сколько нє потрать, матушка-россія всєгда ещьо даст".
А у них суспільство відкрите, журналістські розслідування та дебати мають значення!!
Ну, щасливі виборці Трампа тепер мають чудову нагоду замість фінансування отого всього скинутись на суперлінкор його імені. Всього 43.5 мільярда, дрібничка для країни, у якої настав "золотой вєк" (судячи з цін на бензин).
Плавав, знаю.
Чиїх, чиїх резервів поповнення?
Не всі союзники тепер реальні союзники Трампа. Одним союзникам по НАТО Трамп створює проблеми, а от не член НАТО Ізраїль зовсім нещодавно отримав від США велику партію поповнення озброєнь та ***********, що мабуть реально створило дефіцит постачання союзникам США по НАТО, яким фактично США перекрили постачання зброї під приводом виснаження запасів на війну з Іраном. Відповідно, оплачену європейцями зброю та ********** США не отримає і Україна. Кому це вигідно? Адже війна з Іраном за словами Трампа "завершена феноменально блискучою перемогою"? Американці отримали високі ціни на бензин, а військовий злочинець і друг Трампа володимир радісно відкорковує шампанське в Кремлі...
Дякую за увагу до цього питання.
Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП
Разве такое может быть?
Может и у них "завелись" миндичъ с резниковымъ