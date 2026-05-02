Дефицит оружия США угрожает поставкам в Украину и Европу, - Financial Times

Война с Ираном истощает запасы США: Европа ждет оружия

Соединенные Штаты предупредили европейских партнеров о возможных длительных задержках с поставками американского вооружения из-за истощения собственных запасов на фоне войны в Иране.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Financial Times.

По информации издания, Вашингтон уже предупредил ряд союзников, среди которых Великобритания, Польша, Литва и Эстония, о серьезных задержках по нескольким типам ракетных систем.

Причиной стали значительные объемы вооружения, использованные США в течение последних месяцев на Ближнем Востоке, а также необходимость пополнения собственных резервов.

США перераспределяют ресурсы между регионами

Американское командование было вынуждено перераспределять вооружение с других стратегических направлений, в частности из Индо-Тихоокеанского региона, чтобы компенсировать дефицит.

Это усилило беспокойство не только среди европейских союзников, но и в отношении общей готовности США к потенциальным кризисам в других частях мира, в частности вокруг Тайваня.

Последствия для Украины

Задержки с военными поставками уже негативно сказываются на Украине. По данным источников, проблемы с поступлением американского вооружения начались еще после обострения ситуации с Ираном.

Особенно критичной остается ситуация с поставками ракет для систем Patriot. По словам украинского руководства, задержки могут привести к дефициту боекомплекта даже во время массированных российских ракетных атак.

Ситуация подчеркивает растущую конкуренцию между глобальными приоритетами США в области безопасности, где поддержка союзников в Европе, сдерживание Китая и участие в ближневосточных конфликтах одновременно создают значительную нагрузку на американский военно-промышленный комплекс.

4 роки було для підготовки.Чим вони думали????
02.05.2026 13:42 Ответить
Думали вони правильно, але тільки думка сягала далі та неминуче підходила до необхідності підвищення податків та зниження фінансування всяких програмок на кшталт мультикультурності та фіцорбанів, очко йшло в мінус. Результат - бачимо вже зараз.
02.05.2026 13:44 Ответить
Неправильно думали,треба було нарощувати виробництво ракет і т.п.,і потім скорочувати різні витрати
02.05.2026 13:49 Ответить
Але де ж на це все взяти гроші, коли треба і мігрантів, і фіцорбанів, проекти всякі "зелені", та й взагалі?
Війна коштує дорого. Дуже дорого.
Ще й європейський підхід: все ретельно спроєктувати, оцінити, організувати.
Роки.
Не те що у русні "бєрі большє, кідай чащє", бо "сколько нє потрать, матушка-россія всєгда ещьо даст".
02.05.2026 13:56 Ответить
Чому респи перемогли ?? Тому що демократи фінансували відверту дичину. Типу дослідження гендерних проблем жінок в Афгані чи Пакістані та іншу геть незрозумілу пуйню...
А у них суспільство відкрите, журналістські розслідування та дебати мають значення!!
02.05.2026 13:50 Ответить
Там не тільки це, але і це - теж.
Ну, щасливі виборці Трампа тепер мають чудову нагоду замість фінансування отого всього скинутись на суперлінкор його імені. Всього 43.5 мільярда, дрібничка для країни, у якої настав "золотой вєк" (судячи з цін на бензин).
02.05.2026 13:59 Ответить
Дефицит оружия США, кроме США никому не грозит. Гегемон, не справился, мир будет искать другого Гегемона.
02.05.2026 13:45 Ответить
У цій ситуації декому не завадить губозакатувальна машинка.
02.05.2026 13:47 Ответить
Поговорки уровня ПТУ 90 х. С вами курсы повышения квалификации проводят?
02.05.2026 14:56 Ответить
Судячи з вашої відповіді, поточної кваліфікації цілком достатньо.
02.05.2026 15:23 Ответить
Дальше будет не так смешно.
02.05.2026 15:26 Ответить
Але і не страшно.
Плавав, знаю.
02.05.2026 15:31 Ответить
Так не тебе будет, страшно! Всем нам. Гавно плавает, на судах ходят. Но суть не в этом, вы начали войну Все против Всех. И ты, возможно, догадываешься, но сам не хочешь в это верить.
02.05.2026 21:13 Ответить
За інформацією видання, Вашингтон уже попередив низку союзників, серед яких Велика Британія, Польща, Литва та Естонія, про серйозні затримки щодо кількох типів ракетних систем. Причиною стали значні обсяги озброєння, використані США протягом останніх місяців на Близькому Сході, а також необхідність поповнення власних резервів. Джерело: https://censor.net/ua/n4001154
Чиїх, чиїх резервів поповнення?
Не всі союзники тепер реальні союзники Трампа. Одним союзникам по НАТО Трамп створює проблеми, а от не член НАТО Ізраїль зовсім нещодавно отримав від США велику партію поповнення озброєнь та ***********, що мабуть реально створило дефіцит постачання союзникам США по НАТО, яким фактично США перекрили постачання зброї під приводом виснаження запасів на війну з Іраном. Відповідно, оплачену європейцями зброю та ********** США не отримає і Україна. Кому це вигідно? Адже війна з Іраном за словами Трампа "завершена феноменально блискучою перемогою"? Американці отримали високі ціни на бензин, а військовий злочинець і друг Трампа володимир радісно відкорковує шампанське в Кремлі...
02.05.2026 16:13 Ответить
Уж не на рашкостан ли, тьі, чупуха неумьітая, намекаешь, если в чем и гегемон, так в нефтньіх дождях)
02.05.2026 13:57 Ответить
Какие ваши аргументы)? Точно не США, откуда уверенность?
02.05.2026 14:55 Ответить
Ми в курсі. Це вони нехай рудому дебілу покажуть. Той же ж кричав, що у них безмежні запаси зброї, з якими він може воювати вічно:

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116163464520215003

02.05.2026 14:02 Ответить
Запаси озброєння Сполучених Штатів у середньому та вище середнього класі ніколи не були більшими чи кращими - як мені сьогодні повідомили, ми маємо практично необмежений запас цієї зброї. Використовуючи лише ці запаси (які кращі за найкращу зброю інших країн!), можна вести війни «вічно» і дуже успішно. У найвищому класі ми маємо достатній запас, але ще не досягли бажаного рівня. Багато додаткової зброї високого класу зберігається для нас у віддалених країнах. Сонний Джо Байден витратив весь свій час і гроші нашої країни, віддавши все П.Т. Барнуму (Зеленському!) з України - на суму в сотні мільярдів доларів. І, хоча він віддав так багато ************ озброєння (БЕЗКОШТОВНО!), він не потурбувався про його заміну. На щастя, я відновив збройні сили під час свого першого терміну і продовжую це робити. Сполучені Штати мають запаси і готові до ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ!!!
Дякую за увагу до цього питання.
Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП
02.05.2026 14:04 Ответить
Так в США є зброї дохріна.Сотні тисяч бомб для авіації наприклад.
02.05.2026 15:38 Ответить
У США зброя закінчилася через два тижні війни в Ірані (насправді це навіть не війна). У Європі зброї немає. НАТО картонна декорація в сільському клубі?
02.05.2026 14:03 Ответить
Брехня. США -імпотенти. Як виявилося. "Бумажний тігр".
02.05.2026 14:48 Ответить
Бюджет Пентагона огромный и больше бюджета всех стран мира вместе взятых, а оружия нет.
Разве такое может быть?
Может и у них "завелись" миндичъ с резниковымъ
02.05.2026 15:01 Ответить
Зборя в США є.А в ЄС ні.В США сотні тисяч бомб є .Вони он Ізраїлю передали 15 тисяч.А ВПК США вигідно,щоб запаси витрачалися.Тоді ВПК працює.
02.05.2026 15:37 Ответить
 
 