Трамп заявил, что новое мирное предложение Ирана является "неприемлемым"
Президент США Дональд Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта является "неприемлемым".
Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналисту Натану Гуттману из Kan News, пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.
"Для меня это неприемлемо, я изучил это, я изучил все - это неприемлемо", - заявил президент США.
Также Трамп заявил, что "иранцы хотят заключить соглашение, но он недоволен тем, что они предложили", добавив, что "есть вещи, с которыми он не может согласиться".
Новое предложение Ирана
- Напомним, что накануне агентство Associated Press сообщило, что последнее предложение Ирана США предусматривает прекращение войны в течение 30 дней.
- Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает: отмену США санкций против Ирана; прекращение военно-морской блокады иранских портов США; вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.
- В то же время Тегеран не включил в свое предложение ничего, что касалось бы обогащения урана и иранской ядерной программы.
+3 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показать весь комментарий03.05.2026 23:10 Ответить Ссылка
Збрехав
А в частині "для МЕНЕ це неприйнятно", мають стурбуватися його виборці