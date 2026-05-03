Трамп заявил, что новое мирное предложение Ирана является "неприемлемым"

Президент США Дональд Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта является "неприемлемым".

Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналисту Натану Гуттману из Kan News.

"Для меня это неприемлемо, я изучил это, я изучил все - это неприемлемо", - заявил президент США.

Также Трамп заявил, что "иранцы хотят заключить соглашение, но он недоволен тем, что они предложили", добавив, что "есть вещи, с которыми он не может согласиться".

Новое предложение Ирана

Напомним, что накануне агентство Associated Press сообщило, что последнее предложение Ирана США предусматривает прекращение войны в течение 30 дней.

Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает: отмену США санкций против Ирана; прекращение военно-морской блокады иранских портов США; вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.

В то же время Тегеран не включил в свое предложение ничего, что касалось бы обогащения урана и иранской ядерной программы.

