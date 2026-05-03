Трамп заявил, что новое мирное предложение Ирана является "неприемлемым"

Президент США Дональд Трамп заявил, что последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта является "неприемлемым".

Об этом глава Белого дома сказал в интервью журналисту Натану Гуттману из Kan News, пишет The Times of Israel, сообщает Цензор.НЕТ.

Трамп прокомментировал предложение Ирана

"Для меня это неприемлемо, я изучил это, я изучил все - это неприемлемо", - заявил президент США.

Также Трамп заявил, что "иранцы хотят заключить соглашение, но он недоволен тем, что они предложили", добавив, что "есть вещи, с которыми он не может согласиться".

Новое предложение Ирана

  • Напомним, что накануне агентство Associated Press сообщило, что последнее предложение Ирана США предусматривает прекращение войны в течение 30 дней. 
  • Предложение Ирана из 14 пунктов, в частности, предусматривает: отмену США санкций против Ирана; прекращение военно-морской блокады иранских портов США; вывод войск из региона и прекращение всех боевых действий, включая операции Израиля в Ливане.
  • В то же время Тегеран не включил в свое предложение ничего, что касалось бы обогащения урана и иранской ядерной программы.

Наче дивишся фільм - "Тупий і ще тупіший". Хто який ? Час покаже.)
03.05.2026 23:06
І що? Ти ж свож СВО "Єпіческая ярость" вже закінчив і карт в тебе нема.
03.05.2026 23:10
Спец укладати угоди.
03.05.2026 23:07
Наче дивишся фільм - "Тупий і ще тупіший". Хто який ? Час покаже.)
03.05.2026 23:06
Спец укладати угоди.
03.05.2026 23:07
Мудотворець замислився. Погоджуй з нетаньна)(уй.
03.05.2026 23:10
чергова прекрасна заява! ))
03.05.2026 23:10
І що? Ти ж свож СВО "Єпіческая ярость" вже закінчив і карт в тебе нема.
03.05.2026 23:10
Ціни на бензин у США зросли майже на 50% з початку війни в Ірані.
03.05.2026 23:19
Трамп заявив, що США почнуть супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку в понеділок у рамках зусиль, які він назвав «Проект Свобода».
04.05.2026 00:08
Тепер м'ячик на стороні аятол ... глобальний "теніс" між аятолами і Трампом продовжується
03.05.2026 23:24
А чего, карт уже нету, да рыжий?
03.05.2026 23:42
"я вивчив це, я вивчив усе"
Збрехав

А в частині "для МЕНЕ це неприйнятно", мають стурбуватися його виборці
04.05.2026 00:04
 
 