РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Си
1 325 16

Трамп больше не будет переносить встречу с Си Цзиньпином, - Бессент

Встреча Трампа и Си переноситься не будет — Бессент

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп не планирует переносить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, даже несмотря на напряженную международную ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Fox News.

Речь идет о переговорах, запланированных на 14–15 мая. По словам Бессента, вопрос о возможном переносе встречи из-за конфликта с Ираном не рассматривается.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Позиция Вашингтона относительно встречи

В Минфине США отмечают, что график переговоров остается в силе, и Трамп не намерен его менять. В то же время ожидается, что во время встречи стороны затронут ряд глобальных вопросов безопасности и экономики.

Отдельно Бессент подчеркнул роль Ирана как "государства-спонсора терроризма" и упомянул экономическое взаимодействие Китая с Тегераном через закупки энергоносителей.

По его словам, эти темы могут стать частью повестки дня переговоров между США и Китаем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп заявил, что новое мирное предложение Ирана является "неприемлемым"

Контекст предыдущих договоренностей

Ранее сообщалось, что новая встреча Трампа и Си Цзиньпина планировалась после их переговоров в октябре 2025 года. Тогда стороны договорились о продолжении диалога в 2026 году.

Впоследствии появилась информация о возможном переносе из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Однако официально в Белом доме подтвердили, что дата встречи была сдвинута лишь технически, и на данный момент она остается актуальной на середину мая.

Читайте также: Трамп, Си Цзиньпин и Путин выступают против Европы. Это уникальный момент, проснитесь, - Макрон

Автор: 

Китай (3328) США (29333) Си Цзиньпин (366) Трамп Дональд (8073)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Не буде переносити тому шо і сі його може наКуй послати як полотенцеголові.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:21 Ответить
+2
Дійсно, чого переносити... Він же "закінчив війну" з Іраном. Поїде тепер "переможцем".
показать весь комментарий
03.05.2026 23:19 Ответить
+1
У світі, де надійність Вашингтона вже не сприймається як даність, а співпраця з Пекіном стає неминучою, міжнародна система входить у фазу, коли "все знову стає предметом перегляду".
показать весь комментарий
03.05.2026 23:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дійсно, чого переносити... Він же "закінчив війну" з Іраном. Поїде тепер "переможцем".
показать весь комментарий
03.05.2026 23:19 Ответить
Не буде переносити тому шо і сі його може наКуй послати як полотенцеголові.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:21 Ответить
У світі, де надійність Вашингтона вже не сприймається як даність, а співпраця з Пекіном стає неминучою, міжнародна система входить у фазу, коли "все знову стає предметом перегляду".
показать весь комментарий
03.05.2026 23:26 Ответить
Прийшов час для Трампа здавати Тайвань.
Цікаво, а що Трамп отримає взамін?
показать весь комментарий
03.05.2026 23:32 Ответить
Гарантію (тимчасову, звичайно) на поставки деяких дуже рідкісних копалин.
Він нещодавно взнав, що виробництво США дуже залежне від Китаю.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:48 Ответить
а якщо Тайвань не погодиться? .. ПО факту буде війна +/- аналог раша проти України
показать весь комментарий
03.05.2026 23:50 Ответить
Десь рік тому дивився документалку про Тайвань. Там перехожі боялись щось погане сказати на камеру щодо Китаю. Я тоді ще подумав, що вимушено готовляться жити під комуняками тож не світяться щоб не одержати веслом по сраці після окупації.
показать весь комментарий
04.05.2026 01:03 Ответить
Головним пріоритетом для Сі є отримання ясності або поступок щодо політики «Єдиного Китаю». Пекін уже видав попередження напередодні зустрічі, намагаючись тиснути на США, щоб обмежити співпрацю у сфері безпеки та продаж озброєнь острову.
Основною метою Китаю є отримання ясності щодо обмежень експорту технологій зі США, особливо що стосується напівпровідників.
Китай може використати свої обмеження на експорт рідкісноземельних елементів як важіль для переговорів, потенційно пропонуючи пом'якшити ці обмеження в обмін на зниження санкцій США.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:57 Ответить
Трамп не перенесе зустріч з Сі Цзіньпіном? 😱
показать весь комментарий
03.05.2026 23:28 Ответить
операція рудого бордельного півня "ОTSOS" продовжується. )(уйлу відсмоктав, черга за всемогутнім Сі.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:31 Ответить
доки є здоров;я, час відсмоктати Sі. )(уйло від міньєта рудого півня в лімузині з прапором США в захваті.
показать весь комментарий
03.05.2026 23:56 Ответить
боїться недожити?
показать весь комментарий
03.05.2026 23:51 Ответить
Ну да , осталось поделится очередно законченной войной. Я думал что в Украине немерянно идиотов. Оказывается в США , их тоже полно.
показать весь комментарий
04.05.2026 00:01 Ответить
та, звісно ідіоти не здатні опанувати мову на 35-му році Незалежності. просто дегенерати
показать весь комментарий
04.05.2026 01:38 Ответить
Да, после таких обоср#тушки с Ираном лучше не переносить, а то Китай может и вовсе на встречу прислать второго помощника главного сантехника министерства иностранных дел. Чтоб соответствовать уровню тампоновского величия.
показать весь комментарий
04.05.2026 02:36 Ответить
 
 