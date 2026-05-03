Трамп больше не будет переносить встречу с Си Цзиньпином, - Бессент

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент заявил, что президент Дональд Трамп не планирует переносить встречу с лидером Китая Си Цзиньпином, даже несмотря на напряженную международную ситуацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью Fox News.

Речь идет о переговорах, запланированных на 14–15 мая. По словам Бессента, вопрос о возможном переносе встречи из-за конфликта с Ираном не рассматривается.

Позиция Вашингтона относительно встречи

В Минфине США отмечают, что график переговоров остается в силе, и Трамп не намерен его менять. В то же время ожидается, что во время встречи стороны затронут ряд глобальных вопросов безопасности и экономики.

Отдельно Бессент подчеркнул роль Ирана как "государства-спонсора терроризма" и упомянул экономическое взаимодействие Китая с Тегераном через закупки энергоносителей.

По его словам, эти темы могут стать частью повестки дня переговоров между США и Китаем.

Контекст предыдущих договоренностей

Ранее сообщалось, что новая встреча Трампа и Си Цзиньпина планировалась после их переговоров в октябре 2025 года. Тогда стороны договорились о продолжении диалога в 2026 году.

Впоследствии появилась информация о возможном переносе из-за обострения ситуации вокруг Ирана. Однако официально в Белом доме подтвердили, что дата встречи была сдвинута лишь технически, и на данный момент она остается актуальной на середину мая.

