НАТО проводит учения вдоль границ России с привлечением Украины

Страны НАТО начали масштабные военные учения вдоль восточного фланга Альянса, в частности вблизи границ России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале ERR.

Маневры охватывают несколько государств и предусматривают отработку оборонных сценариев с привлечением тысяч военнослужащих и техники.

Эстония стала центром крупнейших учений НАТО

В Эстонии 4 мая стартовали учения "Весенний шторм 2026", которые продлятся почти месяц. В самой активной фазе к ним привлечено более 12 тысяч военных из Эстонии и стран-союзниц.

Цель маневров — отработка совместных оборонительных действий в условиях условной войны, интеграция подразделений и быстрое развертывание сил. К учениям привлечены военные из Великобритании, США, Германии, Франции, Польши, Финляндии, Швеции и других стран НАТО, а также Украины.

"Учения включают опыт войны России против Украины и использование современных беспилотных систем в боевых условиях", — говорится в сообщениях организаторов.

Прибалтика и Северная Европа отрабатывают совместную оборону

Параллельно учения проходят в Литве, где в районе Паневежиса продолжается тактический этап под названием "Удар короля". В нем принимают участие около 1000 военнослужащих и представители государственных структур.

В Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО с участием более 3500 военных и большого количества техники, включая подразделения США.

В Финляндии начались маневры Northern Strike 26, которые проходят в 50–70 километрах от российской границы. В них задействованы сухопутные войска и авиация. Кроме того, в середине мая в стране запланированы новые этапы учений Metso 126 и Saber Strike 26.

К слову, министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европе нужно обратиться к опыту Украины и учиться на ее оборонно-технологической революции.

