НАТО проводит учения вдоль границ России с привлечением Украины

Военные учения НАТО с участием Украины

Страны НАТО начали масштабные военные учения вдоль восточного фланга Альянса, в частности вблизи границ России.

Маневры охватывают несколько государств и предусматривают отработку оборонных сценариев с привлечением тысяч военнослужащих и техники.

Эстония стала центром крупнейших учений НАТО

В Эстонии 4 мая стартовали учения "Весенний шторм 2026", которые продлятся почти месяц. В самой активной фазе к ним привлечено более 12 тысяч военных из Эстонии и стран-союзниц.

Цель маневров — отработка совместных оборонительных действий в условиях условной войны, интеграция подразделений и быстрое развертывание сил. К учениям привлечены военные из Великобритании, США, Германии, Франции, Польши, Финляндии, Швеции и других стран НАТО, а также Украины.

"Учения включают опыт войны России против Украины и использование современных беспилотных систем в боевых условиях", — говорится в сообщениях организаторов.

Прибалтика и Северная Европа отрабатывают совместную оборону

Параллельно учения проходят в Литве, где в районе Паневежиса продолжается тактический этап под названием "Удар короля". В нем принимают участие около 1000 военнослужащих и представители государственных структур.

В Польше на полигоне в Ожише стартовали учения НАТО с участием более 3500 военных и большого количества техники, включая подразделения США.

В Финляндии начались маневры Northern Strike 26, которые проходят в 50–70 километрах от российской границы. В них задействованы сухопутные войска и авиация. Кроме того, в середине мая в стране запланированы новые этапы учений Metso 126 и Saber Strike 26.

Досвід Захисників України, у протистоянні московській війні ****** з 2014 року, НЕОЦІНЕННИЙ !!
04.05.2026 22:15 Ответить
А ещё можно на 9 мая зарядить сотню дронов гуанном и скинуть на парад на красной площади. И ведь не придерёшься-никаких боевых действий ни восьмого ни девятого.
04.05.2026 22:43 Ответить
найкращий захист від агресії це повномасштабна підготовка до неї, бо "найкраща битва та, яка НЕ відбулася"

Цей вираз є відомою цитатою з трактату «Мистецтво війни» давньокитайського стратега Сунь-цзи. Вона означає, що найвищою майстерністю є перемога над ворогом без прямого військового зіткнення, руйнуванням його планів або союзів, а не знищення військ у кривавій війні

це про Мінськ-1 та Мінськ-2
ми були на межі повномасштабної війни і розгрому обох випадках, але уникли їх завдячуючи дипломатичній майстерності Пороха
04.05.2026 22:20 Ответить
А що, непогана ідея: перевдягнутися в однострій ЗСУ і зайняти Кенігсберг. Каци все рівно українську від польської не відрізняють.
04.05.2026 22:27 Ответить
5 рік йде війна а вони навчання проводять біля кордону нападника....це вже п#зд@ць чи ще ніт?
05.05.2026 05:45 Ответить
 
 