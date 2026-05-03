Более 3500 военнослужащих: в Польше начались военные учения с участием нескольких стран НАТО
В субботу, 2 мая, на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши стартовали военные учения Amber Shock 26 с участием более 3500 военнослужащих из нескольких стран НАТО и нескольких сотен единиц техники.
Об этом пишет RMF24, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Пресс-секретарь Многонациональной дивизии "Северо-Восток" НАТО подполковник Дариуш Гузенда сообщил, что в учениях принимают участие военные 2-го кавалерийского полка армии США и другие союзные подразделения из Польши и США.
После передислокации 2-го кавалерийского полка ВС США по маршруту длиной более 1000 км из Германии в Польшу, 2-й полк развернул свои подразделения на полигоне, интегрировался с Многонациональной боевой группой НАТО и был подчинен Многонациональной дивизии "Северо-Восток".
Во время учений военные будут выполнять тактико-огневые задачи, совершенствуя взаимодействие между силами союзников. Кульминационным моментом учений станет стрельба боевыми боеприпасами.
Часть более масштабных учений
Отмечается, что Amber Shock 26 является частью более широких учений Saber Strike 26, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.
"Командование многонациональной дивизии "Северо-Восток" координирует действия многонациональных боевых групп НАТО, развернутых в Литве и Польше. Эти задачи заключаются в координации учений и повышении ситуационной осведомленности в регионе. Командование также находится в готовности к проведению операций в рамках коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора", - говорится в публикации.
