Более 3500 военнослужащих: в Польше начались военные учения с участием нескольких стран НАТО

В субботу, 2 мая, на полигоне в Ожише на северо-востоке Польши стартовали военные учения Amber Shock 26 с участием более 3500 военнослужащих из нескольких стран НАТО и нескольких сотен единиц техники.

Что известно? 

Пресс-секретарь Многонациональной дивизии "Северо-Восток" НАТО подполковник Дариуш Гузенда сообщил, что в учениях принимают участие военные 2-го кавалерийского полка армии США и другие союзные подразделения из Польши и США.

После передислокации 2-го кавалерийского полка ВС США по маршруту длиной более 1000 км из Германии в Польшу, 2-й полк развернул свои подразделения на полигоне, интегрировался с Многонациональной боевой группой НАТО и был подчинен Многонациональной дивизии "Северо-Восток".

Во время учений военные будут выполнять тактико-огневые задачи, совершенствуя взаимодействие между силами союзников. Кульминационным моментом учений станет стрельба боевыми боеприпасами.

Читайте також: Украинские воины "разгромили" войска НАТО с помощью дронов во время совместных учений, - WSJ

Часть более масштабных учений

Отмечается, что Amber Shock 26 является частью более широких учений Saber Strike 26, которые проходят в Польше, Литве и Финляндии.

"Командование многонациональной дивизии "Северо-Восток" координирует действия многонациональных боевых групп НАТО, развернутых в Литве и Польше. Эти задачи заключаются в координации учений и повышении ситуационной осведомленности в регионе. Командование также находится в готовности к проведению операций в рамках коллективной обороны в соответствии со статьей 5 Вашингтонского договора", - говорится в публикации.

Читайте также: На Балтике стартовали крупнейшие учения НАТО без участия США

Китай контролює не лише видобуток (близько 60-70%), а й, що критичніше, понад 90% потужностей із переробки та очищення рідкоземельних металів.
Залежність: Без цих металів неможливе виробництво електромобілів, вітрогенераторів, смартфонів і, найголовніше, високоточної зброї та винищувачів (наприклад, F-35).
Затопивши світовий ринок дешевими рідкоземельними металами, Китай фактично вибив ґрунт з-під ніг західних виробників, зробивши їхню діяльність економічно безглуздою.
У Вашингтоні та Брюсселі довго заплющували очі на цю загрозу: політиків цілком влаштовувала схема, за якої брудні та малоприбуткові етапи виробництва перекладалися на Китай.
Про стратегічні наслідки такого самоусунення ніхто серйозно не думав - і тепер рахунок за короткозорість стає дедалі вищим.

Захід нарешті почав діяти, намагаючись субсидувати власну галузь. Але проблема в тому, що на будівництво повного циклу переробки «з нуля» потрібні десятиліття та мільярдні інвестиції, які важко залучити, доки Китай може в будь-який момент знову обвалити ціни.
Нові американські винищувачі F-35 передаються в війська без радарів, замість них виробник встановлює баластну заглушку, пишуть автори статті в The Washington Post.
Підрядники Пентагону не можуть випускати локатори через нестачу рідкоземельного металу галію, який надходить з Китаю.
За наявними даними, понад 300 нових винищувачів F-35 постачають без радіолокаторів нового покоління. Замість цього машини сходять з конвеєра з баластними вантажами в носових обтічниках - вони тимчасово замінюють пристрій, постачання якого США не можуть налагодити у потрібному обсязі.
У лютому ВПС США це заперечували, проте пізніше конгресмен Роб Уіттман, голова одного з підкомітетів Комітету з питань збройних сил Палати представників, визнав, що літаки дійсно передаватимуться з баластом.
Головне - техніка: ракети, літаки, безпілотники................... і тут є багато проблем.
США зовсім не виробляють неочищений галій, тоді як на Китай припадає 99% світового виробництва. Пекін використовує цей економічний важіль, вводячи експортні обмеження, які додають ринку невизначеності. Китаю не потрібна ідеальна «блокада»: достатньо створити стратегічну перешкоду - підняти витрати, уповільнити виробництво, збільшити інвестиційні ризики та змусити оборонну промисловість США йти на компроміси. У системах Пентагону більш ніж 11 тисячам компонентів потрібен галій. А оскільки майже 85% цих постачань залежать від китайського постачальника, оборонний сектор опиняється в зоні ризику.
Головна перевага ******** військової електроніки пов'язана з нітридом галію (GaN). Це напівпровідник, який забезпечує стрибок можливостей приблизно на 50% для таких радарів, як нова система AN/APG-85 на F-35, порівняно зі старою, де використовувався арсенід галію.
Здатність нітриду галію працювати при значно більшій потужності та ефективніше відводити тепло відкриває нову еру для бойових систем.
Це означає, що радари можуть раніше виявляти загрози, супроводжувати більше цілей і стабільно працювати в умовах радіоперешкод.
Нітрид галію концентрує енергію в більш компактних і легких системах. Саме він дозволяє просунутим датчикам ******** літаків здалеку виявляти ворожі борти, подавляти чужі радари та підтримувати захищений зв'язок.
Поки не встановлений радар - літаки використовують лише для тренування.
Так що це - "перша армія світу", насправді, виявляється "голозадою"?
...як і друга
Ну - про другу було відомо вже давно... Про першу я здогадувався - хоча лише на "теоретичному" рівні... Все починається з Адама Сміта, і Маркса з Енгельсом... Є таке поняття - "виробничі сили". Саме вони дають поштовх економіці. Тричі поштовх США давали емігранти - після війн. Зараз такого поштовху не передбачається. Хто "штовхатиме" економіку США? Трамп? Так він, навпаки, "виштовхує" емігрантів, з США...
ця вся муйня твоя з рос смі
The Washington Post.

Why America's best fighter jets are being made with deadweight

China has a near monopoly on metal critical to modern warfare.

April 27, 2026
