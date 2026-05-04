Мерц попытался снять напряжение из-за вывода войск США из Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Речь идет о планах сокращения примерно 5 тысяч военнослужащих США, которые были размещены в Германии при предыдущей администрации Джо Байдена. В Берлине подчеркивают, что этот процесс не является внезапным и обсуждался уже длительное время.
"Ничего нового": позиция Берлина по поводу решения США
Фридрих Мерц заявил, что информация о сокращении контингента не является неожиданностью, поскольку соответствующие планы рассматривались ранее. По его словам, решение Вашингтона не следует воспринимать как политический сигнал или изменение стратегического курса.
Министр обороны Германии Борис Писториус также назвал такие шаги США "предсказуемыми" и не несущими элемента неожиданности для оборонного планирования страны.
"В этой новости нет ничего нового, подобные планы обсуждались уже давно", - добавил он.
Несмотря на это, в Берлине признают, что любые изменения в военном присутствии США требуют тщательного анализа с точки зрения безопасности Европы.
США остаются ключевым партнером НАТО
Канцлер подчеркнул, что стратегическое партнерство между Германией и США остается неизменным, особенно в рамках НАТО. Он отметил, что обе страны продолжают координировать действия в отношении глобальных угроз, в частности ситуации вокруг Ирана.
По словам Мерца, общей целью союзников остается недопущение появления ядерного оружия у Ирана и поддержание стабильности в регионе.
Позиция Вашингтона и дальнейшие сокращения
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.
Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.
p.s. Як набридло слухати ці зітхання. Наче німцям щось реально може загрожувати в найближчі 50 років.
це німці самі зможуть вздрючити кого завгодно в найближчі 50 років !
бо нарешті скинули з себе дурне звинувачення в мілітарізмі
відношення до них в обох країнах відповідне
"захищають, але, - окупанти"
За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.
Серед жінок таких - 72%, серед чоловіків - 46%. Найменше готових до збройного захисту серед літніх людей (68%) та молоді до 29 років (56%).
6% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.
якось так:
як хочеш руліть світом - маєш мати бази для логістики
цар Соломон
Але з появою дронів та зміною усіх військових концепцій ЄС в якійсь мірі у кращому становищі.
тільки вже не розбереш де чия фірма коли вони об'єднуються чи створюють спільну фірму:
франко-італійську
шведсько-американську, чи наприклад,
європейсько-українську
як тобі таке, Карл ?
а кацапи "рыдают и стонут, и бьются о борт корабля"... загально-європейського ВПК
одного разу, гуляючи з німцем, він кинув оком на горбок і зауважив:
" ось там була б гарна позиція для мінометної батареї".
"отакої, Курт" - подумав я собі, "твої германські гени не пропьєш... і не витравиш виною за світові війни".
По друге, який там контингент сидів в Германії? 35-40 тисяч? Ці 5тисяч більше на показуху схожі.
А Мерц не хоче публічні істерики влаштовувати.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
