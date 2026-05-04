2 279 27

Мерц попытался снять напряжение из-за вывода войск США из Германии

Мерц о выводе 5000 военнослужащих США из Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Речь идет о планах сокращения примерно 5 тысяч военнослужащих США, которые были размещены в Германии при предыдущей администрации Джо Байдена. В Берлине подчеркивают, что этот процесс не является внезапным и обсуждался уже длительное время.

"Ничего нового": позиция Берлина по поводу решения США

Фридрих Мерц заявил, что информация о сокращении контингента не является неожиданностью, поскольку соответствующие планы рассматривались ранее. По его словам, решение Вашингтона не следует воспринимать как политический сигнал или изменение стратегического курса.

Министр обороны Германии Борис Писториус также назвал такие шаги США "предсказуемыми" и не несущими элемента неожиданности для оборонного планирования страны.

"В этой новости нет ничего нового, подобные планы обсуждались уже давно", - добавил он.

Несмотря на это, в Берлине признают, что любые изменения в военном присутствии США требуют тщательного анализа с точки зрения безопасности Европы.

США остаются ключевым партнером НАТО

Канцлер подчеркнул, что стратегическое партнерство между Германией и США остается неизменным, особенно в рамках НАТО. Он отметил, что обе страны продолжают координировать действия в отношении глобальных угроз, в частности ситуации вокруг Ирана.

По словам Мерца, общей целью союзников остается недопущение появления ядерного оружия у Ирана и поддержание стабильности в регионе.

Позиция Вашингтона и дальнейшие сокращения

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.

Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

Германия НАТО военнослужащие Трамп Дональд Фридрих Мерц
Тепер Німеччини кришка. путлер візьме Берлін за три дні.
p.s. Як набридло слухати ці зітхання. Наче німцям щось реально може загрожувати в найближчі 50 років.
04.05.2026 00:28 Ответить
звісно що ні !
це німці самі зможуть вздрючити кого завгодно в найближчі 50 років !
бо нарешті скинули з себе дурне звинувачення в мілітарізмі

.
04.05.2026 02:49 Ответить
нагадаю, американські війська в Германії, так само як і в Японії є окупаційні за походженням !

відношення до них в обох країнах відповідне
"захищають, але, - окупанти"

.
04.05.2026 03:11 Ответить
Опитування: Майже 60% німців не готові воювати за свою країну у разі вторгнення За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не захищатимуть країну від нападу.

За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.

Серед жінок таких - 72%, серед чоловіків - 46%. Найменше готових до збройного захисту серед літніх людей (68%) та молоді до 29 років (56%).

6% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.
04.05.2026 08:37 Ответить
5000 це взагалі ні про що.
04.05.2026 00:32 Ответить
Ну з огляду на масову відмову німців від військової служби (особливо після нового закону) і ці 5000 американців "хоч щось" для оборони, а такими темпами далі Трамп і Рамштайн ліквідує 🤔
04.05.2026 00:50 Ответить
І земну кулю скасує, щоб 2 рази не вставати.
04.05.2026 01:39 Ответить
тоді трампу посилати війська на його коханий Близький Схід ніяких боїнгів-заправників не вистачить

якось так:
як хочеш руліть світом - маєш мати бази для логістики

.
04.05.2026 03:15 Ответить
Після того як Трамп фактично знищив всі економічні і військові угоди з союзниками США, то звичайно "інформація про скорочення контингенту (вже) не є несподіванкою".
04.05.2026 00:34 Ответить
"минеться трамп, і це минеться"
цар Соломон

.
04.05.2026 03:17 Ответить
Союзники з них виявилися ніякі, тому і логічно.
04.05.2026 07:20 Ответить
Колись там повзав. Біля Репербану. Дуже давно. Ще дойчмарки були.
04.05.2026 00:46 Ответить
Якщо так розібратися впк Європи є практично на рівні по потужності з американським тільки він знаходиться в напівсплячому вигляді (70+ років Європа фактично не воювала ніде)
04.05.2026 01:02 Ответить
Але ж так само й американський. Он виробництво ракет до Петріота за увесь час рос-української війни вони настільки потужно наростили, що витратили усі запаси за місяць війни з Іраном. Друге діло що в них накопичень різного виду озброєнь лише трохи менше за совкові. У країн ЄС таких нема, а залишки совкових вони нам вже скинули.
Але з появою дронів та зміною усіх військових концепцій ЄС в якійсь мірі у кращому становищі.
04.05.2026 01:27 Ответить
Рейнметалл вже зараз робить більше снарядів ніж США.
04.05.2026 01:40 Ответить
Нема ніякого європейського впк. Є ВПК країн Европи. І він у всіх різний.
04.05.2026 02:22 Ответить
да, да, конєчно !

тільки вже не розбереш де чия фірма коли вони об'єднуються чи створюють спільну фірму:
франко-італійську
шведсько-американську, чи наприклад,

європейсько-українську

як тобі таке, Карл ?
а кацапи "рыдают и стонут, и бьются о борт корабля"... загально-європейського ВПК

.

.
04.05.2026 02:59 Ответить
рыдают и плачут

.
04.05.2026 03:18 Ответить
Немцы не будут воевать, так что от этого ни холодно ни жарко.
04.05.2026 01:57 Ответить
а "деды воевали"

одного разу, гуляючи з німцем, він кинув оком на горбок і зауважив:
" ось там була б гарна позиція для мінометної батареї".

"отакої, Курт" - подумав я собі, "твої германські гени не пропьєш... і не витравиш виною за світові війни".

.
04.05.2026 03:06 Ответить
По перше, Трамп ще нічого не виводить.
По друге, який там контингент сидів в Германії? 35-40 тисяч? Ці 5тисяч більше на показуху схожі.
А Мерц не хоче публічні істерики влаштовувати.
04.05.2026 02:29 Ответить
Здаєтся мені, панове, шо постановка на бойове чергування ЯЗ Німетччиною то є питання часу.
04.05.2026 05:54 Ответить
Якби вони тікали б у мирний час, то не виглядало б так принизливо. Бо зараз , коли в Європі війна, нагадує цуценя , яке перетягнули різкою і воно біжить геть піджавши хвіст. Фууу, позорище
04.05.2026 06:43 Ответить
Ну, зрозуміло, бо ми стоїмо перед ними щитом.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
04.05.2026 09:34 Ответить
Це мабуть тому, що тобі вигідно захищати НАТО, золоті яйця, батони та унітази не дадуть збрехати. А завтра тобі буде вигідно обернутися дупою до путіна. і захищати московськи болота від солдатів НАТО, хиба ни? 😂
04.05.2026 10:39 Ответить
 
 