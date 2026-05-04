Мерц попытался снять напряжение из-за вывода войск США из Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Речь идет о планах сокращения примерно 5 тысяч военнослужащих США, которые были размещены в Германии при предыдущей администрации Джо Байдена. В Берлине подчеркивают, что этот процесс не является внезапным и обсуждался уже длительное время.

"Ничего нового": позиция Берлина по поводу решения США

Фридрих Мерц заявил, что информация о сокращении контингента не является неожиданностью, поскольку соответствующие планы рассматривались ранее. По его словам, решение Вашингтона не следует воспринимать как политический сигнал или изменение стратегического курса.

Министр обороны Германии Борис Писториус также назвал такие шаги США "предсказуемыми" и не несущими элемента неожиданности для оборонного планирования страны.

"В этой новости нет ничего нового, подобные планы обсуждались уже давно", - добавил он.

Несмотря на это, в Берлине признают, что любые изменения в военном присутствии США требуют тщательного анализа с точки зрения безопасности Европы.

США остаются ключевым партнером НАТО

Канцлер подчеркнул, что стратегическое партнерство между Германией и США остается неизменным, особенно в рамках НАТО. Он отметил, что обе страны продолжают координировать действия в отношении глобальных угроз, в частности ситуации вокруг Ирана.

По словам Мерца, общей целью союзников остается недопущение появления ядерного оружия у Ирана и поддержание стабильности в регионе.

Позиция Вашингтона и дальнейшие сокращения

Ранее Дональд Трамп заявил о намерении сократить американское военное присутствие в Германии, отметив, что реальные масштабы изменений могут быть больше, чем предварительно объявленные цифры.

Пентагон подтверждал планы по выводу около 5 тысяч военных в течение года. В то же время американский президент намекал на дальнейший пересмотр глобального размещения войск США в Европе.

