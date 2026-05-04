Европе нужно перенимать оборонный опыт Украины, - Вадефуль

Индустрия дронов

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Европе следует обратиться к опыту Украины и учиться на её оборонно-технологической революции.

Об этом немецкий министр сказал во время визита в Грецию, пишет Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Вадефуль призывает перенимать опыт Украины

Вадефуль прокомментировал решение США вывести часть контингента из Германии. По его мнению, этот шаг должен стать стимулом для европейцев развивать собственные оборонные возможности.

"Мы должны воспринимать это как новый призыв развивать и быстрее внедрять собственные возможности — другого выхода просто нет", — сказал глава МИД Германии.

Он считает, что Европе необходимо перенимать опыт оборонно-технологической революции Украины.

"Пример Украины показывает, что военные возможности можно развивать и предоставлять гораздо быстрее, чем мы это делали в Европе на протяжении последних десятилетий", — сказал Вадефуль.

Призыв Вадефуля не единственный

Politico отмечает, что Вадефуль не единственный, кто призывает к инвестициям в передовые беспилотники, подобные тем, что разрабатывает Украина. Во время масштабных военных учений в Шампани на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон также подчеркнул важность дронов для национальной обороны.

