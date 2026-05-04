Європі потрібно переймати оборонний досвід України, - Вадефуль
Індустрія дронів
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Європі потрібно звернутися до досвіду України і вчитися на її оборонно-технологічній революції.
Про це німецький міністр сказав під час візиту до Греції, пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ.
Вадефуль закликає переймати досвід України
Вадефуль прокоментував рішення США вивести частину контингенту з Німеччини. На його думку, що цей крок має стати стимулом для європейців розвивати власні оборонні спроможності.
"Ми повинні сприймати це як новий заклик розвивати і швидше впроваджувати власні можливості — іншого виходу просто немає",- сказав глава МЗС Німеччини.
Він вважає, що Європі необхідно запозичувати досвід оборонно-технологічної революції України.
"Приклад України показує, що військові можливості можна розвивати та надавати набагато швидше, ніж ми це робили в Європі протягом останніх десятиліть",- сказав Вадефуль.
Заклик Вадефуля не єдиний
Politico зауважує, що Вадефуль не єдиний, хто закликає до інвестицій у передові безпілотники, подібні до тих, що розробляє Україна. Під час масштабних військових навчань у Шампані минулого тижня президент Франції Емманюель Макрон також наголосив на важливості дронів для національної оборони.
