Сибіга вирушає до Брюсселя на зустрічі ЄС і НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 11 травня здійснить візит до Брюсселя для участі у низці міжнародних заходів.

У межах поїздки глава МЗС візьме участь у заходах по лінії Європейського Союзу і НАТО, а також у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Фокус на ЄС і переговори про вступ

Під час візиту Сибіга виступить на засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС. Там планують обговорити посилення тиску на Росію, підтримку України та подальші кроки для досягнення миру.

Окрему увагу приділять питанню вступу України до Європейського Союзу та відкриттю переговорних кластерів.

Також на полях зустрічі заплановані двосторонні переговори з партнерами та підписання документів.

Переговори в НАТО і питання викрадених дітей

Після заходів у ЄС міністр відвідає штаб-квартиру НАТО. Там він проведе переговори з генеральним секретарем Марком Рютте.

Сторони обговорять посилення обороноздатності України, захист від російських загроз і просування мирного процесу.

Ключовою подією стане участь у зустрічі Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Захід організовують спільно Україна, ЄС і Канада.

Учасники планують зосередитися на практичних кроках. Йдеться про пошук дітей, їх повернення, реабілітацію та реінтеграцію. Також обговорять посилення санкційного тиску на Росію та координацію міжнародних зусиль.

Крім того, 11 травня у Євросоюзі мають обговорити нові гарантії безпеки для України. Очікується і запровадження нових санкцій проти РФ за депортацію українських дітей.

