ЄС запровадив нові санкції проти РФ за викрадення українських дітей

Рада Європейського Союзу 11 травня запровадила санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб, які відповідальні за викрадення та депортацію українських дітей.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, в день зустрічі високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей Рада ЄС вирішила запровадити обмежувальні заходи проти ще 16 осіб та семи організацій, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

"Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включаючи індоктринацію та мілітаризовану освіту, неповнолітніх українських дітей, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Російської Федерації та на тимчасово окуповані території", - йдеться в заяві.

За оцінками, з початку війни Росії проти України РФ депортувала та викрала майже 20 500 українських дітей.

"Ці дії є серйозними порушеннями міжнародного права та порушенням основоположних прав дитини, а також спрямовані на знищення української ідентичності та підрив збереження її майбутніх поколінь", - наголосили в Раді ЄС.

Хто потрапив під санкції

Зазначається, що до переліку суб’єктів, включених до списку, входять федеральні державні установи, пов’язані з Міністерством освіти Росії, такі як Всеросійські дитячі центри "Орльонок", "Алиє паруса" та "Смєна". Вони організовують програми для українських дітей, в рамках яких їх піддають проросійській ідеологічній обробці, зокрема через "патріотичні заходи, ідеологічне виховання та військово-орієнтовані заходи".

Інші включені до списку організації приймають українських неповнолітніх, перевезених з окупованих територій України, та піддають їх програмам, що відповідають російській державній політиці, зокрема – політичній ідеологічній обробці та заходам, що відповідають освітнім програмам, розробленим для базового військового вишколу.

Сьогоднішні санкційні списки також включають чиновників та політиків з територій, незаконно окупованих Росією, а також різних керівників молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів і організацій.

"Усі вони відповідають за пропагування патріотичного та військового виховання серед молоді шляхом ідеологічної індоктринації російської військової культури, воєнізованої підготовки та участі в заходах, які прославляють російську агресивну війну", - зазначається в заяві.

