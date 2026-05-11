ЕС ввел новые санкции против РФ за похищение украинских детей

11 мая Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении 23 физических и юридических лиц, ответственных за похищение и депортацию украинских детей.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, в день встречи высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей Совет ЕС решил ввести ограничительные меры против еще 16 лиц и семи организаций, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

"Решение направлено против лиц, ответственных за систематическую незаконную депортацию, принудительное перемещение, принудительную ассимиляцию, включая индоктринацию и милитаризированное образование, несовершеннолетних украинских детей, а также их незаконное усыновление и вывоз в Российскую Федерацию и на временно оккупированные территории", - говорится в заявлении.

Читайте также: Украина и Литва подписали Совместную декларацию о защите, возвращении, реабилитации и реинтеграции украинских детей, - Сибига

По оценкам, с начала войны России против Украины РФ депортировала и похитила почти 20 500 украинских детей.

"Эти действия являются серьезными нарушениями международного права и нарушением основополагающих прав ребенка, а также направлены на уничтожение украинской идентичности и подрыв сохранения ее будущих поколений", - подчеркнули в Совете ЕС.

Кто попал под санкции

Отмечается, что в перечень субъектов, включенных в список, входят федеральные государственные учреждения, связанные с Министерством образования России, такие как Всероссийские детские центры "Орленок", "Алые паруса" и "Смена". Они организуют программы для украинских детей, в рамках которых их подвергают пророссийской идеологической обработке, в частности через "патриотические мероприятия, идеологическое воспитание и военно-ориентированные мероприятия".

Читайте также: Совет ЕС обсудит новые санкции против РФ за депортацию украинских детей

Другие включенные в список организации принимают украинских несовершеннолетних, перевезенных с оккупированных территорий Украины, и подвергают их программам, соответствующим российской государственной политике, в частности – политической идеологической обработке и мероприятиям, соответствующим образовательным программам, разработанным для базовой военной подготовки.

Сегодняшние санкционные списки также включают чиновников и политиков с территорий, незаконно оккупированных Россией, а также различных руководителей молодежных лагерей и военно-патриотических клубов и организаций.

"Все они отвечают за пропаганду патриотического и военного воспитания среди молодежи путем идеологической индоктринации российской военной культуры, военизированной подготовки и участия в мероприятиях, прославляющих агрессивную войну России", - отмечается в заявлении.

Читайте: Великобритания в Совбезе ООН: РФ использует украинских детей как инструмент войны. Вам не стыдно?