Совет ЕС обсудит новые санкции против РФ за депортацию украинских детей

На заседании Совета ЕС по иностранным делам министры вновь обсудят войну РФ против Украины и новые ограничения в связи с депортацией детей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

Отмечается, что заседание должно состояться в понедельник, 11 мая. В нем примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига, а также министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

"У нас, по сути, три пункта повестки дня: Западные Балканы, агрессивная война России против Украины и ситуация на Ближнем Востоке", – сообщил европейский дипломат.

Перед основным заседанием состоится рабочий завтрак с участием министров иностранных дел стран Западных Балкан.

К дискуссии также присоединится канадская делегация для обсуждения ключевых международных вопросов, в частности:

войны России против Украины;

дальнейшей поддержки Киева;

международной безопасности.

Особое внимание – возвращению украинских детей

Позже в тот же день Ананд будет сопредседательствовать на мероприятии высокого уровня Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Канада остается одним из активных участников этой инициативы, направленной на возвращение депортированных украинских детей.

Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил, что на ближайшем заседании Совета ЕС по иностранным делам ожидается принятие нового пакета санкций против лиц, причастных к депортации украинских детей Россией.

Новые санкции за военные преступления

По словам дипломата, санкционный список уже является масштабным, однако в ближайшее время его планируют существенно расширить.

Мы добавим в этот список значительное количество лиц", - отметил дипломат.

Конкретное количество фигурантов не названо, поскольку окончательное решение должно быть утверждено в понедельник.

Собеседник журналистов также констатировал, что "в мирном процессе (чтобы положить конец войне, которую против Украины ведет РФ – ред.) нет реального импульса". "Для нас за столом переговоров царит абсолютное единство в отношении необходимости продолжать поддерживать Украину любым возможным способом и усиливать давление на Россию", – констатировал он.

По словам высокопоставленного чиновника, в вопросе мирного соглашения "остаются два ключевых пункта: каким может быть вклад ЕС в укрепление договоренностей по безопасности в случае заключения мирного соглашения на следующий день, а также в мониторинг такого мирного соглашения". "Поэтому также будут некоторые дополнительные пункты для обсуждения, в частности, касающиеся спутникового мониторинга и т. п.", – пояснил он.

Кроме того, министры обсудят вопрос продвижения Украины вперед на пути к членству в ЕС.

Другими вопросами повестки дня будут перспективы членства в ЕС стран Западных Балкан и вопросы Ближнего Востока с акцентом на решении вопроса Ормузского пролива путем дипломатических усилий, направленных на деэскалацию и поиск решения, которое полностью соответствовало бы морскому праву, то есть обеспечению свободного бесплатного прохода.

