Рада ЄС обговорить нові санкції проти РФ за депортацію українських дітей

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ міністри знову обговорять війну РФ проти України та нові обмеження за депортацію дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на високопосадового європейського дипломата.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що засідання має відбутись у понеділок, 11 травня. У ньому візьме участь глава МЗС України Андрій Сибіга, а також міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд.

"У нас, по суті, три пункти порядку денного: Західні Балкани, агресивна війна Росії проти України та ситуація на Близькому Сході", – повідомив європейський дипломат.

Перед основним засіданням відбудеться робочий сніданок за участю міністрів закордонних справ країн Західних Балкан.

До дискусії також приєднається канадська делегація для обговорення ключових міжнародних питань, зокрема:

війни Росії проти України;

подальшої підтримки Києва;

міжнародної безпеки.

Окрема увага - поверненню українських дітей

Пізніше того ж дня Ананд співголовуватиме на заході високого рівня Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Канада залишається одним із активних учасників цієї ініціативи, спрямованої на повернення депортованих українських дітей.

Високопосадовець ЄС повідомив, що на найближчому засіданні Ради ЄС із закордонних справ очікується ухвалення нового пакета санкцій проти осіб, причетних до депортації українських дітей Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрадення українських дітей і "тіньовий флот" РФ: Україна запровадила нові санкції, - Зеленський

Нові санкції за воєнні злочини

За словами дипломата, санкційний список уже є масштабним, однак найближчим часом його планують суттєво розширити.

Ми додамо до цього списку значну кількість осіб", - зазначив дипломат.

Конкретну кількість фігурантів не названо, оскільки остаточне рішення має бути затверджене в понеділок.

Співрозмовник журналістів також констатував, що "в мирному процесі (щоб покласти край війні, яку проти України веде РФ – ред.) немає реального імпульсу". "Для нас, за столом переговорів панує абсолютна єдність щодо необхідності продовжувати підтримувати Україну будь-яким можливим способом та посилювати тиск на Росію", – констатував він.

За словами високопосадовця, у питанні мирної угоди "залишаються два ключові пункти: яким може бути внесок ЄС у посилення домовленостей щодо безпеки у випадку мирної угоди наступного дня, а також у моніторинг такої мирної угоди". "Тому також будуть деякі додаткові пункти для обговорення, зокрема щодо супутникового моніторингу тощо", – пояснив він.

Крім того, міністри обговорять питання просування України вперед на шляху до членства в ЄС.

Іншими питаннями порядку денного будуть перспективи членства в ЄС країн Західних Балкан та питання Близького Сходу з фокусом на вирішенні питання Ормузької протоки шляхом дипломатичних зусиль, спрямованих на деескалацію та пошук рішення, яке повністю відповідатиме морському праву, тобто забезпеченню вільного безоплатного проходу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європол допоміг у пошуку 45 українських дітей, яких примусово депортувала Росія