Європол допоміг у пошуку 45 українських дітей, яких примусово депортувала Росія

Європол та партнери розшукали 45 примусово перевезених українських дітей. 40 слідчих з 18 країн та кілька партнерів зустрілися в Гаазі для скоординованих розслідувань з використанням відкритих джерел.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомили у звіті.

Як повідомляється, в цій ініціативі брали участь 40 експертів з 18 країн, представники Міжнародного кримінального суду та неурядові партнери.

Дослідили маршрути переміщених дітей

У звітах, що склали експерти з розвідки відкритих джерел, дослідили транспортні маршрути переміщених дітей, а також імена військових та інших людей, які сприяли депортаціям. Крім того, вони зафіксували місцезнаходження таборів, куди привозили українських дітей.

Як повідомили у Європолі, наразі понад 19,5 тисяч дітей примусово перемістили або депортували з окупованих територій до Росії або Білорусі.

Вони стверджують, що "деяких дітей усиновили громадяни Росії, інші ж утримуються в таборах перевиховання або психіатричних лікарнях".

У лютому повідомлялося, що Україні вдалося повернути додому вже 2 тисячі дітей, яких Росія незаконно утримувала під своїм контролем. Повернення відбулося в межах ініціативи Bring Kids Back UA за участі державних структур, громадських організацій та міжнародних партнерів.