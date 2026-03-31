Примусове вивезення 15 українських дітей з Херсонщини до Росії: судитимуть військового РФ, - Офіс Генпрокурора

До суду скеровано обвинувальний акт щодо військовослужбовця ЗС РФ, який організував і особисто брав участь у незаконному переміщенні 15 українських дітей, яких згодом було депортовано до Росії.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Окупація села

Як зазначається, йдеться про події під час окупації села Новопетрівка на Херсонщині. У місцевій школі залишалися 15 дітей: десятеро позбавлені батьківського піклування, троє сироти, ще двоє у складних життєвих обставинах. Діти перебували під опікою директорки, яка разом із її чоловіком намагалися забезпечити їм безпеку та належні умови життя.

З перших днів окупації російські військові регулярно приходили до школи, перевіряли приміщення, рахували дітей, контролювали ситуацію. Коли в липні 2022 року директорка почала шукати можливість евакуювати дітей на підконтрольну Україні територію, про це стало відомо військовим РФ.

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Примусово вивезли дітей

Обвинувачений разом з іншими військовими прибув до закладу, погрожуючи зброєю. Директорку допитали, а щоб унеможливити виїзд, у школі залишили трьох озброєних військових.

Вже наступного дня він особисто організував примусове вивезення дітей. У супроводі близько 20 озброєних військових 15 дітей, а також директорку і її чоловіка перевезли до селища Степанівка - у глиб окупованої території Херсонської області. Там їх утримували близько трьох місяців.

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19 жовтня 2022 року дітей перемістили ще далі. Спочатку човном через Дніпро до Олешок, потім автобусом до Армянська, далі потягом із Джанкою до Анапи Краснодарського краю рф. Там їх розмістили в одному з дитячих закладів.

Тиск на українських дітей в РФ

У росії дітей змушували співати гімн країни-агресора, брати участь у пропагандистських заходах, забороняли говорити українською та використовувати національну символіку. Усе це супроводжувалося постійним психологічним тиском.

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Підстав для "евакуації" не було

Слідство встановило, що жодних підстав для так званої "евакуації" не було. У школі були запаси їжі, медикаментів і укриття, а активні бойові дії поблизу не велися.

Що загрожує

Організатором злочину виявився військовослужбовець військової частини № 42091 - 2-го десантно-штурмового батальйону 108-го полку 7-ї десантно-штурмової дивізії 58-ї армії південного військового округу зс рф.

Йому інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Раніше за цим самим епізодом до суду вже передано обвинувальний акт щодо трьох осіб: одного військовослужбовця зс рф та двох колаборантів з Херсонщини. Зібрані докази підтверджують, що саме нинішній обвинувачений координував і організував усі дії з вивезення дітей.

Обвинуваченому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі.

Дітей повернули в Україну

Також зазначається, що усіх 15 дітей вдалося повернути в Україну. Це стало можливим завдяки роботі правоохоронців, волонтерів і міжнародних партнерів у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

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