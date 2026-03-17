Депортація 213 українських дітей до РФ: повідомлено про підозру трьом організаторам
Ювенальні прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру ще трьом організаторам депортації 213 українських дітей з Донеччини до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Підозри організаторам депортації українських дітей
Як зазначається, йдеться про самопроголошених "міністра освіти і науки ДНР", "голову адміністрації Донецька" та директорку інтернату. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Слідство встановило: депортація була заздалегідь спланованою операцією.
Як готувалося примусове вивезення з Донеччини?
"16 лютого 2022 року окупаційна влада вже організувала процес так званої "евакуації", а керівникам навчальних закладів наказали підготувати списки дітей. 18 лютого про рішення оголосили та реалізували їх: 213 вихованців інтернату депортували до росії", - йдеться у повідомленні.
Підготовчі накази, видані фактично за шість днів до повномасштабного вторгнення в умовах відсутності активних бойових дій, спростовують російський наратив про "екстрений порятунок" дітей і підтверджують факт примусового переміщення.
На сьогодні жодна дитина з цієї групи не повернута, а 78 дітей уже незаконно передані до російських родин.
Не евакуація, а депортація
"Це не евакуація. Це депортація українських дітей і воєнний злочин", - наголошують в Офісі генпрокурора.
"Міжнародна спільнота має бачити: росія свідомо знищує ідентичність наших дітей. Ми використаємо всі інструменти правосуддя, аби кожен вихованець повернувся додому, а винні почули вирок. Зокрема, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 048 неповнолітніх і боротьба триватиме за кожну дитину", - додали в Офісі генпрокурора.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль