Депортація 213 українських дітей до РФ: повідомлено про підозру трьом організаторам

Ювенальні прокурори Офісу генпрокурора повідомили про підозру ще трьом організаторам депортації 213 українських дітей з Донеччини до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Підозри організаторам депортації українських дітей

Як зазначається, йдеться про самопроголошених "міністра освіти і науки ДНР", "голову адміністрації Донецька" та директорку інтернату. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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Слідство встановило: депортація була заздалегідь спланованою операцією.

Як готувалося примусове вивезення з Донеччини?

"16 лютого 2022 року окупаційна влада вже організувала процес так званої "евакуації", а керівникам навчальних закладів наказали підготувати списки дітей. 18 лютого про рішення оголосили та реалізували їх: 213 вихованців інтернату депортували до росії", - йдеться у повідомленні.

Підготовчі накази, видані фактично за шість днів до повномасштабного вторгнення в умовах відсутності активних бойових дій, спростовують російський наратив про "екстрений порятунок" дітей і підтверджують факт примусового переміщення.

На сьогодні жодна дитина з цієї групи не повернута, а 78 дітей уже незаконно передані до російських родин.

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Не евакуація, а депортація

"Це не евакуація. Це депортація українських дітей і воєнний злочин", - наголошують в Офісі генпрокурора.

"Міжнародна спільнота має бачити: росія свідомо знищує ідентичність наших дітей. Ми використаємо всі інструменти правосуддя, аби кожен вихованець повернувся додому, а винні почули вирок. Зокрема, у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вже вдалося повернути 2 048 неповнолітніх і боротьба триватиме за кожну дитину", - додали в Офісі генпрокурора.