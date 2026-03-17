Депортация 213 украинских детей в РФ: трем организаторам сообщено о подозрении
Ювенальные прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили о предъявлении подозрения ещё трём организаторам депортации 213 украинских детей из Донецкой области в Россию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Подозрения организаторам депортации украинских детей
Как отмечается, речь идет о самопровозглашенном "министре образования и науки ДНР", "главе администрации Донецка" и директоре интерната. Им инкриминируют нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Следствие установило: депортация была заранее спланированной операцией.
Как готовилось принудительное вывоз из Донецкой области?
"16 февраля 2022 года оккупационные власти уже организовали процесс так называемой "эвакуации", а руководителям учебных заведений приказали подготовить списки детей. 18 февраля о решениях объявили и реализовали их: 213 воспитанников интерната депортировали в Россию", - говорится в сообщении.
Подготовительные приказы, изданные фактически за шесть дней до полномасштабного вторжения в условиях отсутствия активных боевых действий, опровергают российский нарратив о "чрезвычайном спасении" детей и подтверждают факт принудительного перемещения.
На сегодняшний день ни один ребенок из этой группы не возвращен, а 78 детей уже незаконно переданы в российские семьи.
Не эвакуация, а депортация
"Это не эвакуация. Это депортация украинских детей и военное преступление", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.
"Международное сообщество должно видеть: Россия сознательно уничтожает идентичность наших детей. Мы используем все инструменты правосудия, чтобы каждый ребенок вернулся домой, а виновные услышали приговор. В частности, в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA уже удалось вернуть 2 048 несовершеннолетних, и борьба за каждого ребенка будет продолжаться", — добавили в Офисе генерального прокурора.
