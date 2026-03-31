Принудительный вывоз 15 украинских детей из Херсонской области в Россию: будут судить военного РФ, - Офис Генпрокурора
В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ, который организовал и лично участвовал в незаконном перемещении 15 украинских детей, которых впоследствии депортировали в Россию.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Оккупация села
Как отмечается, речь идет о событиях во время оккупации села Новопетровка в Херсонской области. В местной школе оставались 15 детей: десять лишенных родительской опеки, трое сирот, еще двое в сложных жизненных обстоятельствах. Дети находились под опекой директора, которая вместе со своим мужем пыталась обеспечить им безопасность и надлежащие условия жизни.
С первых дней оккупации российские военные регулярно приходили в школу, проверяли помещения, пересчитывали детей, контролировали ситуацию. Когда в июле 2022 года директорша начала искать возможность эвакуировать детей на подконтрольную Украине территорию, об этом стало известно военным РФ.
Принудительно вывезли детей
Обвиняемый вместе с другими военными прибыл в учреждение, угрожая оружием. Директора допросили, а чтобы сделать выезд невозможным, в школе оставили троих вооруженных военных.
Уже на следующий день он лично организовал принудительную вывозку детей. В сопровождении около 20 вооруженных военных 15 детей, а также директоршу и ее мужа перевезли в поселок Степановка - вглубь оккупированной территории Херсонской области. Там их удерживали около трех месяцев.
19 октября 2022 года детей переместили еще дальше. Сначала на лодке через Днепр в Олешки, затем на автобусе в Армянск, далее на поезде из Джанкой в Анапу Краснодарского края РФ. Там их разместили в одном из детских учреждений.
Давление на украинских детей в РФ
В России детей заставляли петь гимн страны-агрессора, участвовать в пропагандистских мероприятиях, запрещали говорить на украинском языке и использовать национальную символику. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением.
Оснований для "эвакуации" не было
Следствие установило, что никаких оснований для так называемой "эвакуации" не было. В школе были запасы еды, медикаментов и укрытия, а активные боевые действия поблизости не велись.
Что грозит
Организатором преступления оказался военнослужащий воинской части № 42091 - 2-го десантно-штурмового батальона 108-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии 58-й армии Южного военного округа ВС РФ.
Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Ранее по этому же эпизоду в суд уже передано обвинительное заключение в отношении трех человек: одного военнослужащего ВС РФ и двух коллаборационистов из Херсонской области. Собранные доказательства подтверждают, что именно нынешний обвиняемый координировал и организовывал все действия по вывозу детей.
Обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.
Детей вернули в Украину
Также отмечается, что всех 15 детей удалось вернуть в Украину. Это стало возможным благодаря работе правоохранителей, волонтеров и международных партнеров в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
