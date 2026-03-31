Принудительный вывоз 15 украинских детей из Херсонской области в Россию: будут судить военного РФ, - Офис Генпрокурора

В суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего ВС РФ, который организовал и лично участвовал в незаконном перемещении 15 украинских детей, которых впоследствии депортировали в Россию.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Оккупация села

Как отмечается, речь идет о событиях во время оккупации села Новопетровка в Херсонской области. В местной школе оставались 15 детей: десять лишенных родительской опеки, трое сирот, еще двое в сложных жизненных обстоятельствах. Дети находились под опекой директора, которая вместе со своим мужем пыталась обеспечить им безопасность и надлежащие условия жизни.

С первых дней оккупации российские военные регулярно приходили в школу, проверяли помещения, пересчитывали детей, контролировали ситуацию. Когда в июле 2022 года директорша начала искать возможность эвакуировать детей на подконтрольную Украине территорию, об этом стало известно военным РФ.

Принудительно вывезли детей

Обвиняемый вместе с другими военными прибыл в учреждение, угрожая оружием. Директора допросили, а чтобы сделать выезд невозможным, в школе оставили троих вооруженных военных.

Уже на следующий день он лично организовал принудительную вывозку детей. В сопровождении около 20 вооруженных военных 15 детей, а также директоршу и ее мужа перевезли в поселок Степановка - вглубь оккупированной территории Херсонской области. Там их удерживали около трех месяцев.

19 октября 2022 года детей переместили еще дальше. Сначала на лодке через Днепр в Олешки, затем на автобусе в Армянск, далее на поезде из Джанкой в Анапу Краснодарского края РФ. Там их разместили в одном из детских учреждений.

Давление на украинских детей в РФ

В России детей заставляли петь гимн страны-агрессора, участвовать в пропагандистских мероприятиях, запрещали говорить на украинском языке и использовать национальную символику. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением.

Оснований для "эвакуации" не было

Следствие установило, что никаких оснований для так называемой "эвакуации" не было. В школе были запасы еды, медикаментов и укрытия, а активные боевые действия поблизости не велись.

Что грозит

Организатором преступления оказался военнослужащий воинской части № 42091 - 2-го десантно-штурмового батальона 108-го полка 7-й десантно-штурмовой дивизии 58-й армии Южного военного округа ВС РФ.

Ему инкриминируют нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее по этому же эпизоду в суд уже передано обвинительное заключение в отношении трех человек: одного военнослужащего ВС РФ и двух коллаборационистов из Херсонской области. Собранные доказательства подтверждают, что именно нынешний обвиняемый координировал и организовывал все действия по вывозу детей.

Обвиняемому грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Детей вернули в Украину

Также отмечается, что всех 15 детей удалось вернуть в Украину. Это стало возможным благодаря работе правоохранителей, волонтеров и международных партнеров в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

