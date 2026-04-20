Европол помог в поиске 45 украинских детей, которых Россия принудительно депортировала

Европол и партнеры разыскали 45 украинских детей, которых вывезли насильно. 40 следователей из 18 стран и несколько партнеров собрались в Гааге для проведения скоординированных расследований с использованием открытых источников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщили в отчете.

Как сообщается, в этой инициативе принимали участие 40 экспертов из 18 стран, представители Международного уголовного суда и неправительственные партнеры.

Исследовали маршруты перемещенных детей

В отчетах, составленных экспертами по разведке открытых источников, были исследованы транспортные маршруты перемещенных детей, а также имена военных и других людей, которые способствовали депортациям. Кроме того, они зафиксировали местонахождение лагерей, куда привозили украинских детей.

Как сообщили в Европоле, на данный момент более 19,5 тысяч детей были принудительно перемещены или депортированы с оккупированных территорий в Россию или Беларусь.

Они утверждают, что "некоторых детей усыновили граждане России, другие же содержатся в лагерях перевоспитания или психиатрических больницах".

В феврале сообщалось, что Украине удалось вернуть домой уже 2 тысячи детей, которых Россия незаконно удерживала под своим контролем. Возвращение состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA при участии государственных структур, общественных организаций и международных партнеров.