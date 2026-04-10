РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13806 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Депортация детей россия США
183 0

Депортировали 35 украинских детей в РФ: заочно сообщено о подозрении оккупационному "экс-министру" на ВОТ Донецкой области и его сообщникам, - СБУ

Депортация украинских детей оккупантами

Зафиксированы новые военные преступления "чиновников" оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, причастных к массовой депортации украинских детей в Россию.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о "чиновниках"

Речь идет о гражданине страны-агрессора Михаиле Кушакове – так называемом "экс-министре образования и науки ДНР" и двух его сообщниках:

  • Алексея Кулемзина – руководителя "администрации города Донецка "ДНР";
  • Раису Прилипко – директора захваченного рашистами Детского дома № 1 "Теремок".

Читайте: Принудительный вывоз 15 украинских детей из Херсонской области в Россию: будут судить военного РФ, – Офис Генпрокурора

Вывезли 35 детей

Так, 18 февраля 2022 года фигуранты по заданию Кремля организовали незаконный вывоз 35 воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 "Теремок" в Ростовскую область, возраст которых составлял от 4 до 6 лет.

Установлено, что там малолетних детей разместили в различных социальных учреждениях страны-агрессора.

Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей незаконно передали гражданам России под видом опеки.

Читайте: "Газпром" и "Роснефть" причастны к депортации украинских детей, — ЦПД

Таким образом фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

Уведомление о подозрении

Отмечается, что всем трем злоумышленникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Читайте также: Депортация 213 украинских детей в РФ: трем организаторам сообщено о подозрении

Поскольку подозреваемые скрываются в РФ и на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.

Автор: 

депортация (713) дети (6766) СБУ (20530) Донецкая область (12077)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 