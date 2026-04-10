Депортировали 35 украинских детей в РФ: заочно сообщено о подозрении оккупационному "экс-министру" на ВОТ Донецкой области и его сообщникам, - СБУ
Зафиксированы новые военные преступления "чиновников" оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, причастных к массовой депортации украинских детей в Россию.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о "чиновниках"
Речь идет о гражданине страны-агрессора Михаиле Кушакове – так называемом "экс-министре образования и науки ДНР" и двух его сообщниках:
- Алексея Кулемзина – руководителя "администрации города Донецка "ДНР";
- Раису Прилипко – директора захваченного рашистами Детского дома № 1 "Теремок".
Вывезли 35 детей
Так, 18 февраля 2022 года фигуранты по заданию Кремля организовали незаконный вывоз 35 воспитанников Донецкого дошкольного детского дома № 1 "Теремок" в Ростовскую область, возраст которых составлял от 4 до 6 лет.
Установлено, что там малолетних детей разместили в различных социальных учреждениях страны-агрессора.
Впоследствии при содействии высшего военно-политического руководства РФ 12 украинских детей незаконно передали гражданам России под видом опеки.
Таким образом фигуранты грубо нарушили требования ст. 49 Конвенции (IV) о защите гражданского населения во время войны, которой запрещается осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц, находящихся под защитой, с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.
Уведомление о подозрении
Отмечается, что всем трем злоумышленникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Поскольку подозреваемые скрываются в РФ и на временно оккупированной части территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против нашего государства.
