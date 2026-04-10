Депортували 35 українських дітей до РФ: заочно повідомлено про підозру окупаційному "ексміністру" на ТОТ Донеччини та його спільникам, - СБУ

Задокументовано нові воєнні злочини "посадовців" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій території Донеччини, які причетні до масової депортації українських дітей до Росії.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про "посадовців"

Йдеться про громадянина країни-агресора Михайла Кушакова – так званого "ексміністра освіти і науки днр" і двох його спільників:

Олексія Кулемзіна – керівника "адміністрації міста Донецька "днр";

Раїсу Прилипко – директорку захопленого рашистами Дитячого будинку № 1 "Теремок".

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Вивезли 35 дітей

Так, 18 лютого 2022 року фігуранти за завданням Кремля організували незаконне вивезення 35-ти вихованців Донецького дошкільного дитячого будинку № 1 "Теремок" до Ростовської області, вік яких був від 4 до 6 років.

Встановлено, що там малолітніх дітей розмістили по різних соцзакладах країни-агресора.

Згодом за сприяння вищого військово-політичного керівництва РФ 12 українських дітей незаконно передали громадянам Росії під виглядом опіки.

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Таким чином фігуранти грубо порушили вимоги ст. 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни, якою забороняється здійснювати примусове переселення або депортацію осіб, що перебувають під захистом, з окупованої території на територію окупаційної держави.

Повідомлення підозри

Зазначається, що всім трьом зловмисникам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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Оскільки підозрювані переховуються в РФ і на тимчасово окупованій частині території України, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.