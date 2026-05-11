Украина и Литва подписали Совместную декларацию о защите, возвращении, реабилитации и реинтеграции украинских детей, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, в ходе которой, в частности, была подписана декларация о украинских детях, пострадавших от российской агрессии.

Об этом Сибига сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудничество в сфере обороны и безопасности

"Был рад встретиться с Кястутисом Будрисом, чтобы подтвердить прочность украинско-литовского партнерства. Мы обсудили наше сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также то, как соглашение между Украиной и ЕС о дронах может сделать Европу сильнее и более стратегически автономной", - отметил украинский министр.

Также в контексте недавних инцидентов с дронами Сибига подтвердил готовность Украины направить в Литву экспертную группу для обмена опытом и помощи в защите неба.

Читайте также: Совет ЕС обсудит новые санкции против РФ за депортацию украинских детей

Членство Украины в ЕС

Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы ЕС и согласились, что все переговорные кластеры на пути вступления Украины в ЕС должны быть открыты как можно скорее.

"Я поблагодарил Кястутиса за сильную и принципиальную позицию Литвы и его личную", - добавил Сибига.

Читайте также: Европол помог в поиске 45 украинских детей, которых принудительно депортировала Россия

Совместная декларация

Отмечается, что особое внимание было уделено поддержке украинских детей, пострадавших от российской войны.

"Я благодарен Литве за ее обязательство выделить 10 миллионов евро на меры, связанные с защитой, возвращением, реабилитацией и реинтеграцией украинских детей, как это предусмотрено Совместной декларацией, которую мы сегодня подписали вместе с министром Будрисом", - рассказал Сибига.

Читайте также: В Вашингтоне выложили 20 тысяч мишек в поддержку похищенных детей