Украина и Литва подписали Совместную декларацию о защите, возвращении, реабилитации и реинтеграции украинских детей, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом, в ходе которой, в частности, была подписана декларация о украинских детях, пострадавших от российской агрессии.
Об этом Сибига сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.
Сотрудничество в сфере обороны и безопасности
"Был рад встретиться с Кястутисом Будрисом, чтобы подтвердить прочность украинско-литовского партнерства. Мы обсудили наше сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также то, как соглашение между Украиной и ЕС о дронах может сделать Европу сильнее и более стратегически автономной", - отметил украинский министр.
Также в контексте недавних инцидентов с дронами Сибига подтвердил готовность Украины направить в Литву экспертную группу для обмена опытом и помощи в защите неба.
Членство Украины в ЕС
Кроме того, министры обсудили актуальные вопросы ЕС и согласились, что все переговорные кластеры на пути вступления Украины в ЕС должны быть открыты как можно скорее.
"Я поблагодарил Кястутиса за сильную и принципиальную позицию Литвы и его личную", - добавил Сибига.
Совместная декларация
Отмечается, что особое внимание было уделено поддержке украинских детей, пострадавших от российской войны.
"Я благодарен Литве за ее обязательство выделить 10 миллионов евро на меры, связанные с защитой, возвращением, реабилитацией и реинтеграцией украинских детей, как это предусмотрено Совместной декларацией, которую мы сегодня подписали вместе с министром Будрисом", - рассказал Сибига.
