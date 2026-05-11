Україна й Литва підписали Спільну декларацію про захист, повернення, реабілітацію та реінтеграцію українських дітей, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч із главою МЗС Литви Кястутісом Будрісом, під час якої, зокрема, було підписано декларацію щодо постраждалих від російської агресії українських дітей.

Про це Сибіга повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Співпраця у сфері оборони й безпеки

"Був радий зустрітися з Кястутісом Будрісом, щоб підтвердити міцність українсько-литовського партнерства. Ми обговорили нашу співпрацю у сфері оборони та безпеки, а також те, як угода між Україною та ЄС щодо дронів може зробити Європу сильнішою та більш стратегічно автономною", - зазначив український міністр.

Також у контексті нещодавніх інцидентів із дронами Сибіга підтвердив готовність України направити до Литви експертну групу для обміну досвідом і допомоги у захисті неба.

Членство України в ЄС

Крім того, міністри обговорили нагальні питання ЄС та погодилися, що всі переговорні кластери на шляху вступу України до ЄС мають бути відкриті якнайшвидше.

"Я подякував Кястутісу за сильну і принципову позицію Литви та його особисту", - додав Сибіга.

Спільна декларація

Зазначається, що окрему увагу було приділено підтримці українських дітей, постраждалих від російської війни.

"Я вдячний Литві за її зобов’язання виділити 10 мільйонів євро на заходи, пов’язані із захистом, поверненням, реабілітацією та реінтеграцією українських дітей, як це передбачено Спільною декларацією, яку ми сьогодні підписали разом із міністром Будрісом", - розповів Сибіга.

